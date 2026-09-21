SON DAKİKA | Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde ’Kazım Kaşifoğlu’ karakterini canlandıran Sedat Savtak ifade verecek

Açıklamada, Başsavcılığa ulaşan ihbarlar ile soruşturma dosyası kapsamında yapılan tespitlerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, "Kurtlar Vadisi Pusu" isimli dizide yer alan "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin vatan haini olarak gösterilmesinin ardından öldürülmesi, bazı sahnelerde "FG" harf grubunu taşıyan araç plakalarına yer verilmesi ve dizinin belirli bölümlerinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lehine propaganda, örtülü mesaj, örgütsel talimat veya yönlendirme niteliğinde içeriklerin bulunduğu yönündeki iddiaların, alanında uzman kişilerden oluşturulacak bilirkişi heyetince incelenmesine karar verildiği kaydedilmişti.

Bilirkişi incelemesinin söz konusu iddiaların açıklığa kavuşturulmasına yönelik olduğu vurgulanan açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtilmişti.