SON DAKİKA | Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde ’Kazım Kaşifoğlu’ karakterini canlandıran Sedat Savtak ifade verecek

Son dakika haberi... Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Savtak bilgi sahibi sıfatıyla ifade verecek.
KURTLAR VADİSİ PUSU DİZİSİ İÇİN İNCELEME KARARI
Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin incelenmesine karar verilmişti.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumunda hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtilmişti.
Açıklamada, Başsavcılığa ulaşan ihbarlar ile soruşturma dosyası kapsamında yapılan tespitlerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, "Kurtlar Vadisi Pusu" isimli dizide yer alan "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin vatan haini olarak gösterilmesinin ardından öldürülmesi, bazı sahnelerde "FG" harf grubunu taşıyan araç plakalarına yer verilmesi ve dizinin belirli bölümlerinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lehine propaganda, örtülü mesaj, örgütsel talimat veya yönlendirme niteliğinde içeriklerin bulunduğu yönündeki iddiaların, alanında uzman kişilerden oluşturulacak bilirkişi heyetince incelenmesine karar verildiği kaydedilmişti.
Bilirkişi incelemesinin söz konusu iddiaların açıklığa kavuşturulmasına yönelik olduğu vurgulanan açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtilmişti.