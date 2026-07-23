Son Dakika | AFAD açıkladı: Malatya Akçadağ’da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Malatya'da merkez üssü Akçadağ ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Saat 10.26'da meydana gelen depremin derinliği 11.46 km olarak kaydedildi. Deprem bazı komşu illerden de hissedildi.