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Giriş Tarihi: 23.07.2026 10:42 Son Güncelleme: 23.07.2026 10:44

Son Dakika | AFAD açıkladı: Malatya Akçadağ'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi: Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremle ilgili yaptığı bilgilendirmede depremin derinliğinin 11.46 km olduğunu açıkladı.

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Son Dakika | AFAD açıkladı: Malatya Akçadağ’da 4.1 büyüklüğünde deprem
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Son dakika: Malatya'da merkez üssü Akçadağ ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Saat 10.26'da meydana gelen depremin derinliği 11.46 km olarak kaydedildi. Deprem bazı komşu illerden de hissedildi.

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Son Dakika | AFAD açıkladı: Malatya Akçadağ'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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