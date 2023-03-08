Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Malatya'da 5 katlı bina çöktü! Arama-kurtarma çalışması başlatıldı
Giriş Tarihi: 8.3.2023 16:28 Son Güncelleme: 8.3.2023 16:44

Son dakika: Malatya'da 5 katlı bina çöktü! Arama-kurtarma çalışması başlatıldı

Son dakika haberi: Malatya'da, depremde ağır hasar gören 5 katlı bir apartman çöktü. Ekipler, çöken binanın enkazında arama-kurtarma çalışması başlattı.

Son dakika: Malatya’da 5 katlı bina çöktü! Arama-kurtarma çalışması başlatıldı

Son dakika... Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasar gören illerden olan Malatya'da Mustafapaşa Mahallesi'ndeki ağır hasarlı olarak tespit edilen 5 katlı apartman bir anda çöktü.

Binanın çöktüğünü gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen görevliler bölgede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de enkaz altında arama-kurtarma çalışması başlattı.Enkazda kalan olup olmadığı kontrol ediliyor.

SON DAKİKA: Malatya'da 5 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk görüntüler | Video

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Son dakika: Malatya'da 5 katlı bina çöktü! Arama-kurtarma çalışması başlatıldı
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