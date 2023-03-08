SON DAKİKA: Malatya'da 5 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk görüntüler | Video

Son dakika haberi: Malatya'da depremde hasar alan beş katlı bina çöktü. Ekipler binanın enkazında inceleme yapıyor. İlk belirlemelere göre enkazda kimsenin olmadığı bildirildi. Olay yeri böyle görüntülendi...