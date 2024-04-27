SON DAKİKA | Malatya’da arazi kavgası: Polis memuru kardeşini öldürdü

Son dakika haberi: Akçadağ ilçesine bağlı Eğin Mahallesi'nde yaşanan olayda polis memuru İbrahim Ergin. (42), köyde aralarında arazi meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşayan ağabeyi Mehmet Ergin (44) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polis memuru olan İbrahim Ergin beylik tabancası ağabeyini silahla vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçarak izini kaybettiren zanlının Adıyaman yolunda güvenlik güçlerince yakalandığı öğrenildi.

Kardeşi tarafından öldürülen Mehmet Ergin'nin cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Akçadağ ilçesindeki hastane morguna kaldırıldı.