SON DAKİKA | Malatya’da korkutan deprem: Çevre illerde hissedildi

Son dakika haberi... Malatya'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, Doğanşehir'de 4.4 büyüklüğündeki depremin derinliğini ise 7.31 KM olarak kaydetti.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ DURUM YOK!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası yaptığı bilgilendirmede olumsuz bir durum olmadığını kaydederek,"Malatya, Doğanşehir'de 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.