Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Malatya'da korkutan deprem: Çevre illerde hissedildi
Giriş Tarihi: 3.3.2024 17:54 Son Güncelleme: 3.3.2024 18:09

SON DAKİKA | Malatya'da korkutan deprem: Çevre illerde hissedildi

Son dakika haberi: Malatya Doğanşehir'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi...

SON DAKİKA | Malatya’da korkutan deprem: Çevre illerde hissedildi

Son dakika haberi... Malatya'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, Doğanşehir'de 4.4 büyüklüğündeki depremin derinliğini ise 7.31 KM olarak kaydetti.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ DURUM YOK!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası yaptığı bilgilendirmede olumsuz bir durum olmadığını kaydederek,"Malatya, Doğanşehir'de 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Malatya'da korkutan deprem: Çevre illerde hissedildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA