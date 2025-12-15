SON DAKİKA: Manifest grubunun cezası belli oldu! "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan yargılanıyorlardı...

KIZLARIN SAVUNMASI YER ALDI

Grup üyelerinin ifadelerinde özetle, Küçükçiftlikpark'ta konser verdiklerini, konser esnasında kesinlikle herhangi bir cinsel organlarının gözükmediğini, konser esnasında yapmış oldukları dans şovunda kullandığı kareografilerin uluslararası boyutta tüm dünyaca kullanılan kareografiler olduğunu, sahnede kullanmış oldukları kıyafetlerin de evrensel ve tüm dünyada kullanılan sahne kıyafetleri olduğunu, konserin de +18 ve biletli bir konser olduğunu, çocuk seyirci bulunmadığını, yapmış oldukları gösterinin televizyon veya sosyal medya kanalında yayınlanıp yayınlanmayacağını bilmediklerini, suçlamaları kabul etmediklerini beyan ettikleri aktarıldı.

OLUMSUZ ETKİLEYİCİ NİTELİKTE

İddinamede, her bir şüphelinin dans ettiğinin görüldüğü ve suça konu dans figürlerinin ise toplumun sahip bulunduğu ortak edep duygularını ihlal eden ve toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duygularına saldırı niteliği taşıdığı belirtildi. Çocukların ve gençlerin bu duygularına zarar veren olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketler olduğuna değinilen iddianamede, suça konu hareketlerin cinsel nitelik taşıyarak toplumun ortak mahremiyet algısını zedelediğinin, kamunun genel edep ve haya duygusuna zarar verdiği kaydedildi.