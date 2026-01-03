SON DAKİKA: Manisa’da akılalmaz olay! Kız kardeşine kaynar su döküp işkence etmişti: Cani abinin cezası belli oldu

MAĞDUR ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Şiddet mağduru S.A., Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Soruşturmanın ardından baba G.A. hakkında "kadına ve kardeşe karşı silahla basit yaralamaya yardım", ağabey M.A.İ.A. hakkında ise "kötü muamele", "silahla tehdit" ve "kardeşe karşı silahla yaralama" suçlarından iddianame düzenlendi.