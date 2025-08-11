Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika: Manisa'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Manisa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 11.8.2025 21:42 Son Güncelleme: 11.8.2025 21:43

Son Dakika: Manisa'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Manisa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son Dakika: Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, sarsıntı saat 21:32:36’da kaydedildi. Deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Merkez üssü Kırkağaç olarak açıklanan depremin ardından herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi. Bölgedeki vatandaşlar, depremin detaylarını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. İşte, Manisa’daki depremle ilgili son bilgiler…

Son Dakika: Manisa’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Manisa’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son Dakika: Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, depreme ilişkin detayları öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre deprem, 11 Ağustos 2025 tarihinde saat 21:32:36'da kaydedildi. İşte, Manisa Kırkağaç depremine dair ayrıntılar…

MANİSA'DA KORKUTAN DEPREM

Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Kırkağaç (Manisa)
Tarih:2025-08-11
Saat:21:32:36 TSİ
Enlem:39.24222 N
Boylam:27.9575 E
Derinlik:13.18 km

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Manisa'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Manisa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz