Son Dakika: Manisa’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Manisa’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son Dakika: Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, depreme ilişkin detayları öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre deprem, 11 Ağustos 2025 tarihinde saat 21:32:36'da kaydedildi. İşte, Manisa Kırkağaç depremine dair ayrıntılar…