Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Manisa'daki mide bulandıran 'zeytin sepetlemesi' görüntüleri tepki çekmişti: Bakanlık inceleme başlattı!
Giriş Tarihi: 29.7.2023 17:50 Son Güncelleme: 29.7.2023 18:02

SON DAKİKA | Manisa'daki mide bulandıran 'zeytin sepetlemesi' görüntüleri tepki çekmişti: Bakanlık inceleme başlattı!

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanlığı, Manisa'da bir zeytin üreticisinin zeytin tankının içerisine girip, gıda güvenliğine aykırı bir şekilde sepetleme yapmasına dair inceleme başlattığını duyurdu.

SON DAKİKA | Manisa’daki mide bulandıran ’zeytin sepetlemesi’ görüntüleri tepki çekmişti: Bakanlık inceleme başlattı!

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanlığı, Manisa'da bir zeytin üreticisinin, zeytin tankının içerisine girip zeytinleri gıda güvenliği ve hijyene aykırı şekilde sepetlemesine dair açıklamada bulundu.

Bakanlık sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntülere ilişkin, "Sosyal medyada paylaşılan, salamura zeytinin gıda güvenilirliği ve insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntülerle ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA | Manisa'daki mide bulandıran 'zeytin sepetlemesi' görüntüleri tepki çekmişti: Bakanlık inceleme başlattı!
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