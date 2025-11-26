SON DAKİKA… Mardin’de anne, baba ve 5 yaşındaki kızları katledildi: Sır cinayeti o kamera aydınlatacak!

Kan donduran olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi.
ANNE BABA VE ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Evde yapılan kontrolde; baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
"GECE 1-2 ARASINDA OLMUŞ…"
Kaya ailesinin komşusu Ali Beydüz, "Ben de esnafım. Bizim komşumuzdu, biz de şoktayız. Bu katliamdır, başka bir şey değil. Kendi halinde bir insandı. O da esnaftı, tamircilik yapıyordu. Dün gece 01.00-02.00 arasında olmuş. Başka da bilgimiz yok" dedi.
CENAZELER FARKLI İLLERDE DEFNEDİLDİ
Öte yandan Berna Kaya (33) ile kızı Samyeli Kaya'nın (5) cenazeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Van'a gönderildi. Eşi Mehmet Kaya'nın (37) cenazesinin ise Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde defnedildi.
KİMSE SİLAH SESİ DUYMADI!
Kan donduran vahşetle ilgili yeni ayrıntılara ise A Haber ulaştı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'ın edindiği bilgilere göre ailenin katledildiği saatlerde kimsenin silah sesi duymamış olması kafaları karıştırdı. Kapıda zorlamanın olmayışı, evde de silahın bulunmayışı cinayet şüphesini artırdı.
