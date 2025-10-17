Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika | Markette çocuğunu acımasızca döven babadan pişkin ifade: Sosyal medya o görüntüleri konuştu
Giriş Tarihi: 17.10.2025 10:35 Son Güncelleme: 17.10.2025 11:04

Son Dakika | Markette çocuğunu acımasızca döven babadan pişkin ifade: Sosyal medya o görüntüleri konuştu

Eskişehir'de markette çocuğunu acımasızca döven babanın görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, gözaltına alınan 49 yaşındaki baba emniyette ifade verdi. Vicdansız babanın sözleri pes dedirtti.

Eskişehir'de market içerisinde çocuğunu tekmeleyen ve ifadesinde, "Çok hareketli bir çocuk. Markette de çok hareketliydi. Ani sinir patlamasıyla vurdum. Pişmanım" diyen baba adliyeye sevk edildi.

Emek Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde bir marketin içerisinde 5 yaşındaki çocuğunu tekmeleyen 49 yaşındaki C.E. isimli şahıs, Odunpazarı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince dün gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.E., bugün adliyeye sevk edildi.

"ANİ SİNİR PATLAMASIYLA VURDUM"

Şahsın adliyeye sevki öncesinde emniyette verdiği ifadesinde, "Çok hareketli bir çocuk. Markette de çok hareketliydi. Ani sinir patlamasıyla vurdum. Pişmanım" dediği öğrenildi.

