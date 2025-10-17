Markette çocuğunu acımasızca tekmeleyen baba adliyeye sevk edildi: "Ani sinir patlamasıyla vurdum, pişmanım" | Video 17.10.2025 | 10:46 Eskişehir'de market içerisinde çocuğunu tekmeleyen ve ifadesinde, "Çok hareketli bir çocuk. Markette de çok hareketliydi. Ani sinir patlamasıyla vurdum. Pişmanım" diyen baba adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Emek Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde bir marketin içerisinde 5 yaşındaki çocuğunu tekmeleyen 49 yaşındaki C.E. isimli şahıs, Odunpazarı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince dün gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.E., bugün adliyeye sevk edildi. Şahsın adliyeye sevki öncesinde emniyette verdiği ifadesidinde, "Çok hareketli bir çocuk. Markette de çok hareketliydi. Ani sinir patlamasıyla vurdum. Pişmanım" dediği öğrenildi.