Markette çocuğunu acımasızca tekmeleyen baba adliyeye sevk edildi: "Ani sinir patlamasıyla vurdum, pişmanım" | Video
Eskişehir'de market içerisinde çocuğunu tekmeleyen ve ifadesinde, "Çok hareketli bir çocuk. Markette de çok hareketliydi. Ani sinir patlamasıyla vurdum. Pişmanım" diyen baba adliyeye sevk edildi.
