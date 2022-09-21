Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Marmaris'te orman yangını! Rüzgar müdahaleyi güçleştiriyor...
Giriş Tarihi: 21.9.2022 12:50 Son Güncelleme: 21.9.2022 13:04

SON DAKİKA: Marmaris'te orman yangını! Rüzgar müdahaleyi güçleştiriyor...

Son dakika haberine göre; Muğla'nın Marmaris ilçesinin Yalancıboğaz mevkiinde yangın çıktı. Orman yangını rüzgarın da etkisi ile hızla büyüdü. Havadan ve karadan müdahale sürüyor.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
SON DAKİKA: Marmaris’te orman yangını! Rüzgar müdahaleyi güçleştiriyor...

Marmaris Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın etkili olduğu bölgede çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı.

SON DAKİKA! Marmaris'te orman yangını! Rüzgar müdahaleyi güçleştiriyor | Video

MARMARİS'TE ORMAN YANGINI

Marmaris Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne çok sayıda ekip sevk edildi.

Bölgedeki rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere, havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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SON DAKİKA: Marmaris'te orman yangını! Rüzgar müdahaleyi güçleştiriyor...
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