Marmaris Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın etkili olduğu bölgede çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı.

SON DAKİKA! Marmaris'te orman yangını! Rüzgar müdahaleyi güçleştiriyor | Video

MARMARİS'TE ORMAN YANGINI

Marmaris Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne çok sayıda ekip sevk edildi.

Bölgedeki rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere, havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.