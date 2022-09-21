Video Yaşam SON DAKİKA! Marmaris'te orman yangını! Rüzgar müdahaleyi güçleştiriyor | Video
SON DAKİKA! Marmaris'te orman yangını! Rüzgar müdahaleyi güçleştiriyor | Video

SON DAKİKA! Marmaris'te orman yangını! Rüzgar müdahaleyi güçleştiriyor | Video

21.09.2022 | 12:58

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Son dakika haberine göre; Muğla'nın Marmaris ilçesinin Yalancıboğaz mevkiinde yangın çıktı. Orman yangını rüzgarın da etkisi ile hızla büyüdü. Havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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