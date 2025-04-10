Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 10.4.2025 20:52 Son Güncelleme: 10.4.2025 21:42

SON DAKİKA | Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 şüphelinin yakalanığını bildirdi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
SON DAKİKA | Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden 5 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ardından yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, olay sonrası sosyal medya üzerinden saldırganları öven ve Minguzzi ailesine tehdit içerikli mesajlar yayan 5 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüphelilerden 4'ünün Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olduğu, B.A., H.E.A., K.G., E.K. ve A.S.D. adlı şahısların Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

BAKAN YERLİKAYA: ACIYI PAYLAŞTIK

İçişleri Bakanı Yerlikaya, genç yaşta hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'yi telefonla arayarak taziyelerini ilettiğini belirtti. Yerlikaya, "Evladımıza Allah'tan rahmet; ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum" dedi.

MEZARI TAHRİP EDİLMİŞTİ

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta yaşanan olayda İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi (15) pazarda bıçaklanarak öldürülmüştü. Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin iki sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşma 8 Mayıs'a ertelendi. Duruşma öncesi Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'de bulunan mezarı tahrip edildi. Saldırganlar tarafından kabir çevresi tahrip edildi çiçekleri söküldü. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı. Titizlikle yapılan inceleme sonrası polis ekiplerinin saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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SON DAKİKA | Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 şüpheli yakalandı
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