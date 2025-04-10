SON DAKİKA | Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden 5 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ardından yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, olay sonrası sosyal medya üzerinden saldırganları öven ve Minguzzi ailesine tehdit içerikli mesajlar yayan 5 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Şüphelilerden 4'ünün Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olduğu, B.A., H.E.A., K.G., E.K. ve A.S.D. adlı şahısların Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.
MEZARI TAHRİP EDİLMİŞTİ
İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta yaşanan olayda İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi (15) pazarda bıçaklanarak öldürülmüştü. Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin iki sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşma 8 Mayıs'a ertelendi. Duruşma öncesi Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'de bulunan mezarı tahrip edildi. Saldırganlar tarafından kabir çevresi tahrip edildi çiçekleri söküldü. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı. Titizlikle yapılan inceleme sonrası polis ekiplerinin saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlatmıştı.