Son dakika: Mersin’de kadın cinayeti! Sokak ortasında eski nişanlısını öldürdü

Kurşunların isabet ettiği Oskay, kanlar içinde yere yığıldı. Raziye Oskay, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Oskay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Barış Can Uçuk, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.