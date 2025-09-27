Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Meteoroloji İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu alarm verdi! O güne ve saate dikkat: Şemsiyesiz montsuz çıkmayın!
SON DAKİKA… Ekim ayına sayılı günler kala, hava sıcaklıkları hissedilir şekilde azaldı. Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava, cuma gününden itibaren Türkiye’yi etkisi altına aldı. Sıcaklıklar 12 derece birden düşerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Sıcaklıkların 4 derece daha düşmesi beklenirken İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Sağanak ve fırtına beklendiğini açıkladı. İşte Meteoroloji’nin son dakika hava durumu tahmini ve alarm verilen o iller…

SON DAKİKA… Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava, Türkiye'yi etkisi altına aldı. Cuma gününden itibaren yer yer sağanak yağış görülürken sıcaklıklar hissedilir şekilde azaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yeni hava durumu tahminlerini açıkladı.

YURDUN HER YERİNDE SAĞANAK YAĞIŞ VAR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli'nin doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR 4 DERECE DAHA AZALACAK

Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normallerinde olması bekleniyor.

FIRTINA UYARISI: 60 KM'Yİ AŞACAK!

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, yurdun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL DAHİL 11 İL İÇİN SARI KODLU ALARM!

Meteoroloji tarafından 'sarı' alarm verilerek fırtına uyarısında bulunulan illerimiz şöyle: İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova.

YENİ HAFTADA İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI!

Öte yandan yeni hafta ile birlikte tüm yurtta yağışlı sistem etkili olacak. Özellikle kuzey ve iç bölgelerde pazartesi ve salı günü yağışlı havanın hakim olacak. Pazartesi günü İstanbul'da da gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği açıklandı.

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 24, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR: 29, Parçalı ve az bulutlu

BURSA: 25, Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ: 23, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yağışlı

ÇANAKKALE: 23, Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ: 21, Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR: 25, Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ: 32, Az bulutlu ve açık

MUĞLA: 30, Az bulutlu ve açık

ADANA: 34, Az bulutlu ve açık

ANTALYA: 31, Az bulutlu ve açık

BURDUR: 31, Az bulutlu ve açık

HATAY: 30, Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR: 23, Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 25, Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR: 20, Parçalı ve az bulutlu

BOLU: 19, Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK: 20, Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu

AMASYA: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı

TRABZON: 20, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

RİZE: 20, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM: 20, Parçalı ve az bulutlu

KARS: 19, Parçalı ve az bulutlu

MALATYA: 25, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 23, Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA: 30, Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR: 30, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP: 30, Az bulutlu ve açık

MARDİN: 29, Az bulutlu ve açık

SİİRT: 31, Az bulutlu ve açık

