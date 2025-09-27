SON DAKİKA... Meteoroloji İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu alarm verdi! O güne ve saate dikkat: Şemsiyesiz montsuz çıkmayın!

SON DAKİKA… Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava, Türkiye'yi etkisi altına aldı. Cuma gününden itibaren yer yer sağanak yağış görülürken sıcaklıklar hissedilir şekilde azaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yeni hava durumu tahminlerini açıkladı.
YURDUN HER YERİNDE SAĞANAK YAĞIŞ VAR!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli'nin doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
FIRTINA UYARISI: 60 KM'Yİ AŞACAK!
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, yurdun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL DAHİL 11 İL İÇİN SARI KODLU ALARM!
Meteoroloji tarafından 'sarı' alarm verilerek fırtına uyarısında bulunulan illerimiz şöyle: İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova.
YENİ HAFTADA İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI!
Öte yandan yeni hafta ile birlikte tüm yurtta yağışlı sistem etkili olacak. Özellikle kuzey ve iç bölgelerde pazartesi ve salı günü yağışlı havanın hakim olacak. Pazartesi günü İstanbul'da da gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği açıklandı.
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 24, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR: 29, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 25, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 23, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yağışlı
ÇANAKKALE: 23, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 21, Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 25, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 32, Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 30, Az bulutlu ve açık
ADANA: 34, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 31, Az bulutlu ve açık
BURDUR: 31, Az bulutlu ve açık
HATAY: 30, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 23, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 25, Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR: 20, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 19, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 20, Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu
AMASYA: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı
TRABZON: 20, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
RİZE: 20, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ERZURUM: 20, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 19, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 25, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 23, Parçalı ve az bulutlu