SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! 24 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına! O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın

25 Eylül Perşembe günü, hava durumundaki ilk ciddi değişim hissedilecek. Şu anki sıcak ve güneşli hava, yerini yavaş yavaş bulutlu bir gökyüzüne bırakacak. Tahminlere göre, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Bu yağışlar, özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde aniden bastırarak günlük planları etkileyebilir.
MARMARA'DAN DOĞUYA GENİŞ ALANDA YAĞIŞLAR ETKİLİ
26 Eylül Cuma günü, yağışlı sistem etkisini artırarak daha geniş bir alana yayılacak. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde birçok şehirde sağanak yağışlar bekleniyor.
ÖZELLİKLE O BÖLGELER DİKKAT!
Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği ve sel riskini artırabileceği belirtiliyor. Bu yağışlarla birlikte, hava sıcaklıkları da bu bölgelerde hissedilir derecede düşecek. Güneydoğu ve Akdeniz kıyılarında ise güneşli hava etkisini korumaya devam edecek.
HAFTA SONUNA DOĞRU HAVA İKİ FARKLI CEPHEYE AYRILIYOR
Hafta sonunun ilk günü olan 27 Eylül Cumartesi ise Türkiye adeta iki farklı hava cephesine ayrılacak. Ülkenin batı kesimlerinde, özellikle Marmara ve Ege'de, yağışlı sistem etkisini yitirecek ve hava yeniden güneşli ve parçalı bulutlu bir hal alacak. Sıcaklıklar bu bölgelerde yeniden yükselişe geçecek. Ancak, yağışlar ülkenin doğu ve kuzeydoğu kesimlerinde yoğunlaşarak devam edecek.
VATANDAŞLAR OLASI SEL VE SU BASKINLARINA KARŞIN UYARILDI!
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak yağışlar etkili olmayı sürdürecek. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların, olası su baskınları, ani sel ve heyelan risklerine karşı dikkatli olmaları ve güncel hava durumu uyarılarını takip etmeleri büyük önem taşıyor.
Sonuç olarak, önümüzdeki günler Türkiye için hava durumu açısından bir geçiş dönemi olacak. Batıda yazdan kalma sıcaklıklar devam ederken, iç ve doğu bölgelerde yağışlar sonbaharın gelişini müjdeleyecek.
İŞTE ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN İÇİN HAVA DURUMU!
23 EYLÜL 2025 SALI
Harita, Türkiye genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava olduğunu gösteriyor. Yağış uyarısı bulunmuyor. Batı ve güney bölgelerdeki sıcaklıklar yüksek seyrediyor. Özellikle Antalya'da sıcaklıklar 36 dereceye kadar çıkarken, Ege'de ve iç kesimlerde de 30-35 derece civarında sıcaklıklar bekleniyor. Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgeleri ise daha serin ve parçalı bulutlu bir havaya sahip.
24 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA
Sıcaklıklar genel olarak bir önceki güne benzer. Yağış riski yine çok düşük. Güneşli ve parçalı bulutlu hava devam ediyor. Sıcaklıklar özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında yüksek kalmaya devam ediyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde hava daha serin olsa da, genel olarak ülke genelinde sıcak ve güneşli bir gün bekleniyor.
25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE
Hava durumunda belirgin bir değişiklik başlıyor. Yağış haritada daha fazla görülmeye başlanıyor. Özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıkları batı bölgelerde yüksek kalırken, yağış beklenen bölgelerde birkaç derece düşebilir. Batı ve güney bölgeler yine güneşli veya az bulutlu.
26 EYLÜL 2025 CUMA
Yağışlı hava daha da geniş bir alana yayılıyor. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da birçok şehirde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Doğu bölgelerde bu yağışlar daha kuvvetli olabilir. Sıcaklıklar, yağışlı bölgelerde hissedilir şekilde düşerken, Ege ve Akdeniz kıyılarında yaz sıcaklıkları etkisini sürdürüyor.
27 EYLÜL 2025 CUMARTESİ
Yağışlar ülkenin doğu ve kuzeydoğu kesimlerinde yoğunlaşarak devam ediyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak yağışlar etkili olacak. Ülkenin batı bölgeleri ise yeniden güneşli ve parçalı bulutlu bir havaya dönüyor. Sıcaklıklar, batıda tekrar yükselişe geçerken, yağış alan bölgelerde serin hava devam ediyor. Genel olarak hafta sonuna doğru hava, batıda düzelirken, doğuda yağışlı ve serin geçecek.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
SABAH (06:00-12:00)
Sabah saatlerinde Türkiye genelinde güneşli ve az bulutlu bir hava hakim. Birçok şehirde, özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güneşli bir gün başlıyor. İç Anadolu'nun bazı bölümleri (Ankara ve çevresi) ve Karadeniz kıyıları ise yer yer parçalı bulutlu. Ancak, haritada herhangi bir yağış uyarısı bulunmuyor.
ÖĞLE (12:00-18:00)
Öğle saatlerinde de hava durumu genel olarak değişmiyor. Türkiye'nin neredeyse tamamı güneşli bir gün geçiriyor. Sadece birkaç şehirde parçalı bulutlar görülmeye devam ediyor. Bu harita, öğleden sonra sıcak ve güneşli bir havanın devam edeceğini gösteriyor.
AKŞAM (18:00-24:00)
Akşam saatlerinde de hava durumu oldukça sakin. Harita, tüm ülkenin güneşli ve açık bir havaya sahip olduğunu gösteriyor. Bu, akşamın serin ve açık olacağını, yağış beklentisi olmadığını işaret ediyor.
GECE (00:00-06:00)
Gece saatlerinde de hava durumu benzer şekilde devam ediyor. Çarşamba sabahının erken saatleri için de güneşli ve açık hava tahmini yapılmış. Bu da haftanın ortasına doğru hava şartlarının stabil ve güzel devam edeceğini gösteriyor.
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, Akdeniz ile batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık