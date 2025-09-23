SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! 24 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına! O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın

24 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA

Sıcaklıklar genel olarak bir önceki güne benzer. Yağış riski yine çok düşük. Güneşli ve parçalı bulutlu hava devam ediyor. Sıcaklıklar özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında yüksek kalmaya devam ediyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde hava daha serin olsa da, genel olarak ülke genelinde sıcak ve güneşli bir gün bekleniyor.