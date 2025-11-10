SON DAKİKA| Meteoroloji uyardı! 37 ilde sağanak ve soğuk alarmı! İstanbul ve Ankara için o tarihler kritik

10 Kasım 2025 Pazartesi günü Türkiye genelinde hava durumu sakin ve güneşli başlasa da, batı bölgelerinde ciddi bir değişim kapıda. Ülkenin büyük bir kısmı, özellikle İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu bölgeleri, güneşli ve parçalı bulutlu bir gün geçiriyor. Başkent Ankara'da, Adana'da ve Erzurum'da vatandaşlar sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği ılıman bir hava ile karşılaşıyor. Ancak, Marmara ve Ege kıyılarına yaklaşan kuvvetli bir sistem, hava tahminlerinde alarm verilmesine neden oldu. Meteoroloji yetkilileri, batı kıyılarında başlayan hafif yağışların gün ilerledikçe hızla şiddetini artırması yönünde uyarılarda bulunuyor.
ÖĞLEDEN SONRA ÇANAKKALE ODAKLI KUVVETLİ YAĞIŞ BAŞLIYOR
Yağışlı havanın ilk ve en yoğun darbesi, Pazartesi günü öğle saatlerinde (12:00-18:00) Çanakkale ve civarını vuracak. Bölgede kısa süreli ancak hayatı olumsuz etkileme potansiyeli yüksek gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ani su baskınları ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği için sürücülerin ve dışarıda zaman geçirecek vatandaşların son derece dikkatli olması gerekiyor. Akşam saatlerinde (18:00-24:00) bu gök gürültülü yağışlar Çanakkale çevresinde etkisini sürdürecekken, İstanbul, Kocaeli gibi diğer Marmara illerinde hava genellikle parçalı bulutlu seyredecek. İç bölgelerde ise Ankara, Konya gibi büyük şehirler sakin ve az bulutlu bir geceye hazırlanıyor.
KRİTİK UYARI: SALI GECESİ EGE KIYILARINA ALARM SEVİYESİ YÜKSELİYOR
Yağışlı sistem, 11 Kasım Salı gününe girerken (gece 00:00-06:00) güneye doğru kayarak Ege kıyıları boyunca kuvvetleniyor. Meteoroloji, özellikle kıyı şeridinde bulunan Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla illerinde yaşayan vatandaşları acil olarak uyarıyor. Bu bölgelerde şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar ve beraberindeki fırtına riski nedeniyle vatandaşların dikkatli olması büyük önem taşıyor. Denize yakın yerleşim yerlerinde sel ve su baskınlarına, yüksek kesimlerde ise yıldırım düşmesi riskine karşı önlemlerin artırılması gerekiyor.
İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en yüksek üç büyük şehrinde hava durumu, yağışlı sistemin farklı zaman ve şiddetteki etkileri nedeniyle değişkenlik gösterecektir. Ankara'da 10 Kasım Pazartesi günü hava genel olarak parçalı bulutlu ve sakin seyrederken, İç Anadolu Bölgesi hafta başında yağıştan etkilenmeyecek. İstanbul'da da Pazartesi günü için kuvvetli bir yağış beklenmemektedir; hava genellikle parçalı bulutlu ve ılıman olacaktır. Ancak, asıl dikkat edilmesi gereken şehir İzmir'dir. Pazartesi sabahı başlayan hafif yağış, Salı gününe girerken (gece 00:00-06:00) şiddetini artıracak ve şehirde gök gürültülü sağanak fırtınası etkili olacaktır. İzmir'de yaşayan vatandaşların Salı gecesi ve Çarşamba sabahı için sel ve su baskınlarına karşı hazırlıklı olmaları gerekmektedir.
İÇ VE DOĞU BÖLGELERDE HAVA DURUMU İSTİKRARINI KORUYOR
Batıdaki bu fırtınalı havanın aksine, Türkiye'nin iç, doğu ve güneydoğu bölgelerinde hava durumu istikrarını korumaya devam edecek. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri Salı gününe girerken de az bulutlu veya güneşli seyrini sürdürecek. Bu durum, haftanın ilk iki günü boyunca Türkiye'nin coğrafi olarak iki farklı iklimi bir arada yaşayacağını gösteriyor. Özellikle Batı Marmara ve Ege kıyılarında yaşayan vatandaşların, planlarını yaparken meteorolojik uyarıları dikkate alarak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları hayati önem taşıyor. Yetkililer, can ve mal güvenliği için zorunlu olmadıkça fırtına beklenen saatlerde dışarı çıkılmamasını tavsiye ediyor.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİNİ DUYURDU!
Haftalık hava durumu tahmini, 10 Kasım Pazartesi günü Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının Antalya'da 30 dereceye, İzmir'de 23 dereceye ulaşmasıyla açık, az bulutlu ve oldukça ılıman bir başlangıç yapılacağını göstermektedir. Ancak bu ılıman hava, 11 Kasım Salı günü batıdan değişmeye başlayacak; Marmara ve Ege kıyı kesimlerinde yağmur ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, sıcaklıklar düşecek (İstanbul 16 derece, İzmir 20 derece). Yağışlı sistem, 12 Kasım Çarşamba günü etkisini daha da genişleterek özellikle Batı ve Güney Ege ile Akdeniz Bölgesi'nin tamamına yakınında şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlara neden olacak; Antalya'da 24 derece civarında sıcaklıklar görülse de şiddetli yağış uyarıları dikkat çekmektedir. 13 Kasım Perşembe günü ise sistem güneye kayarak Akdeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısını etkisi altına alacak; Akdeniz'de yağışlar devam ederken, Marmara ve Ege'nin çoğunda hava koşulları iyileşmeye başlayacak, İç Anadolu'da ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacaktır. Hafta sonuna yaklaşılan 14 Kasım Cuma günü, yağışlı sistem etkisini kaybederek hava durumu bir miktar sakinleşecek; Batı ve İç Ege ile Akdeniz'in bazı bölgelerinde yerel sağanak yağışlar sürse de, Türkiye'nin büyük bir kısmında hava daha stabil hale gelecek ve sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecektir (İstanbul 15 derece civarı).
BUGÜN HAVA DURUMU!
10 Kasım Pazartesi günü, Türkiye genelinde sabah (06:00-12:00 TSi) saatlerinde az bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, sadece Batı kıyılarında (Ege ve Trakya) hafif yağmur veya çisenti beklenmektedir; İç, Akdeniz ve Doğu bölgeler ise tamamen güneşli olacaktır. Öğle saatlerinde (12:00-18:00 TSi), genel olarak güneşli hava sürse de, Çanakkale çevresinde gök gürültülü sağanak yağışlar eklenerek kısa süreli kuvvetli yağış riski ortaya çıkacaktır. Akşam saatlerine (18:00-24:00 TSi) gelindiğinde, Çanakkale'deki kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar devam ederken, ülkenin geri kalanı (İstanbul, Ankara, Adana, Erzurum dahil) parçalı bulutlu ve sakin bir gece geçirmeye başlayacak, sıcaklıklar düşecektir. Salı gününe girilen gece (00:00-06:00 TSi) ise yağışlı sistemin etkisi Ege kıyıları boyunca güneye kayarak kuvvetlenecek; Tekirdağ ve Edirne'de hafif yağışlar devam ederken, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaya başlayacak, buna karşın İç ve Doğu bölgeler yağışsız ve az bulutlu seyrini koruyacaktır.
HANGİ KENTE NE KADAR YAĞMUR YAĞACAK?
Türkiye'de 11 Kasım Salı günü, Marmara ve Ege kıyılarından giriş yapan yağışlı hava, özellikle Batı Ege, Marmara'nın batı kıyıları ve Akdeniz kıyı şeridinde 21-50 mm şiddetinde yağış bırakarak sıcaklıkları düşürecektir (İstanbul 16 derece, İzmir 20 derece). Bu sistem, 12 Kasım Çarşamba günü etkisini artırarak ülkenin büyük bir bölümüne yayılacak; Marmara'nın kuzeybatısı, Karadeniz kıyıları ve Batı Ege'de 21-50 mm yağış devam ederken, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde 6-20 mm yağış görülecek ve Antalya'da 24 derece sıcaklığa rağmen sel riski sürecektir. 13 Kasım Perşembe günü ise yağışlar güneye kayacak, Akdeniz ve Doğu bölgelerini etkisi altına alacak ve Ege ile Karadeniz'in iç kesimlerinde 6-20 mm yağış beklenirken, Marmara ve Kuzey Ege'de hava koşulları iyileşme eğilimine girecektir. Son olarak, 14 Kasım Cuma günü hava durumu sakinleşecek; yağışlar 6-20 mm ile sınırlı kalarak ülkenin güneybatısı ve iç kesimlerinde devam edecek, Marmara Bölgesi parçalı bulutlu bir hava ile stabil hale gelecektir (İstanbul 15 derece civarı).
İL İL HAVA DURUMU...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, İzmir çevreleri ile Aydın kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Salı) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 15°C
Az bulutlu
KARS °C, 16°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 20°C
Az bulutlu
VAN °C, 16°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 25°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 25°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 25°C
Az bulutlu