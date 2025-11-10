SON DAKİKA| Meteoroloji uyardı! 37 ilde sağanak ve soğuk alarmı! İstanbul ve Ankara için o tarihler kritik





METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİNİ DUYURDU!



Haftalık hava durumu tahmini, 10 Kasım Pazartesi günü Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının Antalya'da 30 dereceye, İzmir'de 23 dereceye ulaşmasıyla açık, az bulutlu ve oldukça ılıman bir başlangıç yapılacağını göstermektedir. Ancak bu ılıman hava, 11 Kasım Salı günü batıdan değişmeye başlayacak; Marmara ve Ege kıyı kesimlerinde yağmur ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, sıcaklıklar düşecek (İstanbul 16 derece, İzmir 20 derece). Yağışlı sistem, 12 Kasım Çarşamba günü etkisini daha da genişleterek özellikle Batı ve Güney Ege ile Akdeniz Bölgesi'nin tamamına yakınında şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlara neden olacak; Antalya'da 24 derece civarında sıcaklıklar görülse de şiddetli yağış uyarıları dikkat çekmektedir. 13 Kasım Perşembe günü ise sistem güneye kayarak Akdeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısını etkisi altına alacak; Akdeniz'de yağışlar devam ederken, Marmara ve Ege'nin çoğunda hava koşulları iyileşmeye başlayacak, İç Anadolu'da ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacaktır. Hafta sonuna yaklaşılan 14 Kasım Cuma günü, yağışlı sistem etkisini kaybederek hava durumu bir miktar sakinleşecek; Batı ve İç Ege ile Akdeniz'in bazı bölgelerinde yerel sağanak yağışlar sürse de, Türkiye'nin büyük bir kısmında hava daha stabil hale gelecek ve sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecektir (İstanbul 15 derece civarı).