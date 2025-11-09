SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 42 il için soğuk ve sağanak alarmı! Çok kuvvetli geliyor...

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİNİ DUYURDU!

9 Kasım 2025 Pazar günü Türkiye, batı ve güney bölgelerinde 28 derece ile 30 derece arasında seyreden yüksek sıcaklıklar ve özellikle Marmara ile Ege'nin iç kesimlerinde görülen sis (pus) hadiseleriyle sakin bir başlangıç yapıyor; ancak bu sakinlik Pazartesi (10 Kasım) günü Ege ve Batı Akdeniz'de başlayacak olan yerel gök gürültülü sağanak yağışlarla bozulmaya başlıyor. Asıl hava değişimi ise Salı (11 Kasım) günü batıdan yurda girecek yağışlı ve soğuk hava dalgasıyla yaşanacak; Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında sıcaklıkları belirgin şekilde düşüren (İstanbul 15 derece, Ankara 20 derece) gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Yağışlı sistem, Çarşamba (12 Kasım) günü tüm yurdu etkisi altına alacak ve sıcaklıkları hissedilir derecede düşürerek (İstanbul 17 derece, Ankara 17 derece) genel olarak soğuk bir hava yaratırken, Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur veya kar ihtimalini beraberinde getirecek. Perşembe (13 Kasım) günü batıda yağış şiddeti azalırken, Orta ve Doğu bölgelerde yağışlar devam edecek; bu 5 günlük periyot, hafta sonu yaşanan yaz sıcaklıklarından hafta ortasındaki soğuk ve yağışlı bir sonbahar/kış geçişine işaret etmektedir.