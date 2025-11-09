SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 42 il için soğuk ve sağanak alarmı! Çok kuvvetli geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Türkiye genelinde hava durumu önümüzdeki 5 günlük periyotta keskin bir değişim yaşayacak. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar ve güneşli günler, yerini yoğun sis, kuvvetli sağanak yağış ve Doğu'da kar ihtimaline bırakıyor.
Haftanın ilk günleri olan 9 Kasım Pazar ve 10 Kasım Pazartesi sabahları, özellikle Marmara'nın iç kesimleri, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde etkili olan yoğun sis (pus) nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı ve sürücülerin görüş mesafesi ciddi şekilde azaldı. İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde de etkisini sürdüren bu durum, sisin öğle saatlerinde dağılmasıyla yerini parçalı bulutlu havaya bıraktı.
SALI GÜNÜ BAŞLIYOR, ÇARŞAMBA ZİRVE YAPIYOR: SICAKLIK ŞOKU
Asıl kritik hava değişimi 11 Kasım Salı günü batıdan yurda giriş yapacak olan soğuk ve yağışlı hava dalgasıyla başlıyor. Batı ve Güney Kıyılarında Yağış: Salı günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de hava hızla serinleyecek. İstanbul'da hava sıcaklıkları hızla gerilerken, İzmir ve Antalya kıyılarında gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
Çarşamba Soğukları: Soğuk hava dalgası 12 Kasım Çarşamba günü zirveye ulaşarak yurdun tamamını etkisi altına alacak. Sıcaklıklar ülke genelinde 5 ila 10 derece arasında aniden düşecek. Bu keskin düşüşle birlikte, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri yağmurlu ve serin bir gün geçirecek.
DOĞU'DA KAR ALARMI VE ZİRAİ DON TEHLİKESİ
Sıcaklık düşüşünün en keskin hissedileceği bölge ise Doğu Anadolu olacak. Çarşamba günü hava sıcaklıklarının sıfır dereceye yaklaşmasıyla birlikte, bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı ihtimali bulunuyor.
Önemli Don Uyarısı: Gece saatlerinde İç ve Doğu Anadolu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte zirai don riski ortaya çıkıyor. Bölgedeki çiftçilerin bu duruma karşı gerekli önlemleri almaları hayati önem taşıyor.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Türkiye'nin üç büyük metropolünde hava durumu bu hafta ortasında dramatik bir değişim gösterecek. İstanbul ve İzmir, Pazar ve Pazartesi günleri sis ve parçalı bulutluluğun ardından, 11 Kasım Salı günü batıdan gelen yağışlı sistemin ilk etkisini hissedecek. Salı günü başlayan sağanaklar, Çarşamba günü yerini daha serin bir havaya bırakacak. Özellikle İstanbul'da gündüz sıcaklıklarının 15 derece civarına düşmesi beklenirken, kıyı kesimlerde rüzgarın da etkisiyle hissedilen sıcaklık daha düşük olacak.
Başkent Ankara ise, Pazartesi günü sisin ardından, Salı günü kısmen bulutlu geçecek ve Çarşamba günü soğuk hava dalgasıyla birlikte kuvvetli yağmura teslim olacak; başkentte sıcaklıklar 17 derece seviyelerine gerileyecek. Tüm bu illerde vatandaşların aniden düşen sıcaklıklara karşı hazırlıklı olması ve yağmurluklarını yanından ayırmaması önem taşıyor.
HAFTA SONUNA DOĞRU YAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR
13 Kasım Perşembe günü yağışlı sistem etkisini sürdürecek. Batı bölgelerde yağışlar azalırken, Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar etkisini artıracak. Özellikle Akdeniz'in doğu kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışlar görülebileceğinden, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Vatandaşların önümüzdeki günler için kışlık kıyafetlerini hazırlaması ve ani hava değişimine karşı tedbirli olması gerekiyor.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİNİ DUYURDU!
9 Kasım 2025 Pazar günü Türkiye, batı ve güney bölgelerinde 28 derece ile 30 derece arasında seyreden yüksek sıcaklıklar ve özellikle Marmara ile Ege'nin iç kesimlerinde görülen sis (pus) hadiseleriyle sakin bir başlangıç yapıyor; ancak bu sakinlik Pazartesi (10 Kasım) günü Ege ve Batı Akdeniz'de başlayacak olan yerel gök gürültülü sağanak yağışlarla bozulmaya başlıyor. Asıl hava değişimi ise Salı (11 Kasım) günü batıdan yurda girecek yağışlı ve soğuk hava dalgasıyla yaşanacak; Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında sıcaklıkları belirgin şekilde düşüren (İstanbul 15 derece, Ankara 20 derece) gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Yağışlı sistem, Çarşamba (12 Kasım) günü tüm yurdu etkisi altına alacak ve sıcaklıkları hissedilir derecede düşürerek (İstanbul 17 derece, Ankara 17 derece) genel olarak soğuk bir hava yaratırken, Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur veya kar ihtimalini beraberinde getirecek. Perşembe (13 Kasım) günü batıda yağış şiddeti azalırken, Orta ve Doğu bölgelerde yağışlar devam edecek; bu 5 günlük periyot, hafta sonu yaşanan yaz sıcaklıklarından hafta ortasındaki soğuk ve yağışlı bir sonbahar/kış geçişine işaret etmektedir.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
9 Kasım 2025 Pazar günü, sabah 06:00-12:00 saatleri arasında Marmara'nın güneyi, Ege'nin iç kesimleri ve Batı Karadeniz'in iç bölgelerinde görülen yoğun sis (pus) nedeniyle karayolu ulaşımında dikkatli olunması gerekti. Ülkenin büyük bir bölümü bu saatlerde az bulutlu ve güneşli geçerken, Trakya'da hafif yerel yağışlar etkili oldu. Öğle 12:00-18:00 saatlerine gelindiğinde sis büyük ölçüde dağıldı; Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu'nun büyük bir kısmı güneşli ve açık kalarak sıcaklıkların yükselmesini sağladı, Batı ve güney bölgeler ise parçalı bulutlu bir havaya sahipti.
Akşam 18:00-24:00 saatlerinde hava durumu sakinleşirken, batıdan doğuya doğru yaygın bir parçalı bulutlu gökyüzü bekleniyor ve gece sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla 10 Kasım Pazartesi'nin ilk saatlerinde (00:00-06:00) sis (pus) Marmara'nın iç ve güney kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyinde yeniden etkili olmaya başladı; bu süreçte genel olarak yağış beklenmemektedir.
HANGİ KENTE NE KADAR YAĞMUR YAĞACAK?
9 Kasım 2025 Pazar günü, Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıkların 28 derece ile 30 derece arasında seyrettiği sakin bir başlangıç yapılırken, sabah saatlerinde Marmara ve Ege'nin iç kesimlerinde yoğun sis (pus) etkili oldu; yağışlar yalnızca Trakya'da görüldü. Pazartesi (10 Kasım) günü sis tekrar ederken, hava değişimi batıdan başladı; Ege ve Batı Akdeniz'de gök gürültülü sağanaklar baş gösterdi, Güneydoğu'da ise sıcaklıklar 30 dereceye kadar çıktı. Asıl değişim, Salı (11 Kasım) günü batıdan yurda giren soğuk hava ve yağış sistemiyle yaşandı; Marmara, Ege ve Akdeniz'in batı ve orta kesimleri ile İç Anadolu'nun batısında 6 ila 20 mm arasında kuvvetli yağışlar etkili oldu, bu durum sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesine (İstanbul 15 derece) neden oldu.
Çarşamba (12 Kasım) günü ise soğuk hava ve yağış dalgası, yine 6 ila 20 mm yağışla İç Anadolu'nun büyük bölümüne yayılarak yurdu tamamen etkisi altına aldı ve sıcaklıkları düşürdü (Ankara 17 derece), Doğu Anadolu'nun yükseklerinde ise gece -2 dereceye inen sıcaklıklar nedeniyle karla karışık yağmur veya kar bekleniyor. Son olarak Perşembe (13 Kasım) günü yağışlar batıda azalırken, Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da devam edecek ve özellikle Akdeniz'in doğu kıyılarında kuvvetli sağanaklar görülecektir.
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu