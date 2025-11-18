SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 9 ilde fırtına alarmı! İstanbul için saat verildi...

18 Kasım 2025 Salı günü Türkiye genelinde hava durumu, bölgesel farklılıklar gösteren kritik uyarılarla başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan son hava durumu haritalarına göre, özellikle Marmara ve Kuzey Ege Bölgesi'nde gün boyunca kuvvetli rüzgar etkili olacakken, İç ve Doğu Anadolu'da sabah saatlerinde yoğun sis ve pus beklenmektedir. Vatandaşların ve özellikle ulaşım sektöründeki kişilerin bu uyarılara dikkat etmesi büyük önem taşımaktadır.
MARMARA'YA FIRTINA ALARMI! SAATE 70 KİLOMETREYE ULAŞABİLİR
Günün en önemli hava olayı, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında yaşanacak rüzgar fırtınasıdır. Edirne, Kırklareli ve Çanakkale illeri başta olmak üzere bu bölgelerde rüzgar hızı, sabah saatlerinden öğleye kadar saatte 50-70 kilometreye ulaşacaktır. Öğleden sonra rüzgar şiddetinde hafif bir azalma beklenirken, akşam saatlerinde dahi hızın saatte 40-60 kilometre aralığında seyretmesi tahmin edilmektedir. Gece saatlerine doğru ise rüzgarın saatte 30-50 kilometreye düşerek etkisini yavaş yavaş kaybetmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmeleri ve deniz ulaşımında aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yerel yönetimlerin ve halkın tedbirli olması gerekmektedir.
O BÖLGELERDE SİS ETKİLİ OLACAK
Öte yandan, Salı sabahının ilk saatlerinde (06:00-12:00 Tsi) İç Anadolu'nun güney kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nin geniş bir bölümü ve İç Ege'nin bazı illerinde sis ve pus etkili olacaktır. Bu hava koşulu, karayolu trafiğinde görüş mesafesini oldukça düşürdüğünden, bölgede seyahat edecek sürücülerin mutlaka sis farlarını kullanması, hızlarını düşürmesi ve güvenli takip mesafesini koruması gerekmektedir. Öğle saatlerine yaklaştıkça, güneşin etkisiyle sis ve pusun dağılması ve bölgenin az bulutlu veya parçalı bulutlu bir havaya kavuşması tahmin edilmektedir.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORAMLLERİNİN ÜZERİNDE
Rüzgar ve sis uyarılarının aksine, Türkiye genelinde sevindirici olan gelişme ise yağış beklenmemesidir. Ülkenin büyük bir bölümü Salı gününü parçalı bulutlu veya az bulutlu ve güneşli geçirecektir. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güneşli hava hakim olacak ve sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecektir. Güncel uyarı ve gelişmeleri takip etmek, güvenliğiniz açısından önemlidir.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
İstanbul, İzmir ve Ankara'da ise hava durumu, genel Türkiye tahminlerinden farklı bir seyir izlemektedir. İstanbul'da gün boyunca parçalı bulutlu bir hava beklenirken, kuvvetli rüzgar etkili olacaktır. Sabah saatlerinde rüzgar hızı saatte 70 kilometreye yaklaşabileceği için deniz ulaşımı ve dış mekân aktivitelerinde dikkatli olunmalıdır. İzmir'de hava genellikle az bulutlu ve güneşli olacak, rüzgar İstanbul'daki kadar şiddetli olmasa da hissedilecektir. Ankara'da ise sabah saatlerinde etkili olan pus hadisesine karşı dikkatli olunmalıdır. Öğleye doğru pusun dağılmasıyla birlikte Başkent'te parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacaktır. Üç büyük ilde de yağış beklentisi bulunmamaktadır.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK YENİ HAVA DURUMU HARİTASINI PAYLAŞTI
18 Kasım Salı günü Türkiye genelinde hava çoğunlukla parçalı bulutlu ve güneşli aralıklarla geçerken, Batı ve kıyı Ege'de sıcaklıklar gündüz 22-24 derece, gece 10-13 derece civarındadır; Marmara'nın batısında hafif yağış, İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da ise pus etkili olmakta, Kars ve Erzurum civarında gece sıcaklıkları -2 dereceye kadar düşmektedir. 19 Kasım Çarşamba günü Ege ve Marmara kıyılarında parçalı bulutlu ve yer yer yağmurlu hava hakim olurken, Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 20-26 dereceye yükselmekte, İç ve Doğu Anadolu'da pus devam etmektedir. 20 Kasım Perşembe günü batı bölgelerinde hava stabil hale gelerek az bulutlu ve güneşli seyrederken, Akdeniz Bölgesi'nde (Antalya civarında) gündüz sıcaklıkları 28 dereceye ulaşarak zirve yapmaya başlamakta, Doğu Anadolu'da ise karla karışık yağmur veya kar beklentisi sürmektedir. 21 Kasım Cuma günü Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 29 dereceye kadar çıkarak haftanın en yüksek değerlerini görmekte, Batı ve iç bölgelerde sıcaklıklar 24-27 derece civarında seyretmektedir. Hafta sonu olan 22 Kasım Cumartesi günü ise genel olarak parçalı bulutlu ve güneşli hava tahmini görülmekte, ancak sıcaklıklar Cuma gününe göre birkaç derece düşerek Akdeniz kıyılarında 23 dereceye gerilemekte ve Doğu Anadolu'da pus hadisesi sona ermektedir.
BUGÜN HAVA DURUMU
18 Kasım 2025 Salı günü, Türkiye'de hava durumu dinamik bir seyir izlemektedir: Sabah (06:00-12:00 TSİ) saatlerinde İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu ve İç Ege'de etkili olan pus ve sis, karayolu ulaşımında görüş mesafesini düşürürken; Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de rüzgar hızı saatte 50-70 km'ye ulaşarak kuvvetli bir şekilde esmektedir. Öğle (12:00-18:00 TSİ) saatlerine geçildiğinde sis ve pus büyük ölçüde dağılmakta, güneşin etkisiyle Türkiye genelinde hava az bulutlu ve güneşli bir görünüme kavuşmakta, ancak Marmara'nın batısında kuvvetli rüzgar etkisi sürdürmektedir. Akşam (18:00-24:00 TSİ) saatlerinde rüzgarın hızı Marmara ve Kuzey Ege'de saatte 40-60 km aralığına düşmekte, ülke genelinde hava parçalı bulutlu veya az bulutlu olarak devam etmektedir. Çarşamba Gece (00:00-06:00 TSİ) saatlerinde ise rüzgar daha da zayıflayarak saatte 30-50 km hızına inmekte, Türkiye'nin büyük bir bölümünde hava parçalı veya az bulutlu ve sakin geçmektedir. Gün boyunca ülke genelinde yağış beklentisi bulunmamaktadır.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli yer yer kısa süreli Fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli Fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli Fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde (Cumartesi) sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli Fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 13°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 12°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu