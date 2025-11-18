SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 9 ilde fırtına alarmı! İstanbul için saat verildi...

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK YENİ HAVA DURUMU HARİTASINI PAYLAŞTI

18 Kasım Salı günü Türkiye genelinde hava çoğunlukla parçalı bulutlu ve güneşli aralıklarla geçerken, Batı ve kıyı Ege'de sıcaklıklar gündüz 22-24 derece, gece 10-13 derece civarındadır; Marmara'nın batısında hafif yağış, İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da ise pus etkili olmakta, Kars ve Erzurum civarında gece sıcaklıkları -2 dereceye kadar düşmektedir. 19 Kasım Çarşamba günü Ege ve Marmara kıyılarında parçalı bulutlu ve yer yer yağmurlu hava hakim olurken, Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 20-26 dereceye yükselmekte, İç ve Doğu Anadolu'da pus devam etmektedir. 20 Kasım Perşembe günü batı bölgelerinde hava stabil hale gelerek az bulutlu ve güneşli seyrederken, Akdeniz Bölgesi'nde (Antalya civarında) gündüz sıcaklıkları 28 dereceye ulaşarak zirve yapmaya başlamakta, Doğu Anadolu'da ise karla karışık yağmur veya kar beklentisi sürmektedir. 21 Kasım Cuma günü Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 29 dereceye kadar çıkarak haftanın en yüksek değerlerini görmekte, Batı ve iç bölgelerde sıcaklıklar 24-27 derece civarında seyretmektedir. Hafta sonu olan 22 Kasım Cumartesi günü ise genel olarak parçalı bulutlu ve güneşli hava tahmini görülmekte, ancak sıcaklıklar Cuma gününe göre birkaç derece düşerek Akdeniz kıyılarında 23 dereceye gerilemekte ve Doğu Anadolu'da pus hadisesi sona ermektedir.