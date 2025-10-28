SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış ve saatte 60 km’lik fırtına geliyor! Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 28 Ekim Salı günü Türkiye genelinde hava koşullarının hızla değişeceği uyarısında bulundu. Ülkenin batı, iç ve güney bölgelerinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışlar ve güneybatı yönlü kuvvetli rüzgar (Lodos) nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi. Özellikle Batı Akdeniz'de (Antalya ve çevresi) başlayan yağışlar, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı Karadeniz'e doğru ilerleyerek şiddetini artıracak. Bu bölgelerde yerel olarak sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği belirtiliyor.
28 Ekim Salı günü rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşması beklenirken, bu fırtına riski özellikle Marmara'nın güney kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç bölgelerinde hayatı zorlaştıracak. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı uyanık olunması gerekiyor. Aynı zamanda, yağışla birlikte sıcaklıklar Batı ve İç bölgelerde 5 ila 7 derece düşerek mevsim normallerine yaklaşacak ve serin bir hava hissedilecek.
29 Ekim Çarşamba, Cumhuriyet Bayramı'nda, yağışlı sistem etkisini yavaş yavaş kaybederek Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Akdeniz'e doğru çekiliyor. Batı bölgelerde hava açmaya başlasa da, gece ve sabah erken saatlerde Marmara ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde yoğun sis ve pus bekleniyor. Bu nedenle yola çıkacak sürücülerin görüş mesafesinin azalacağı konusunda tedbirli olmaları büyük önem taşıyor.
DEPREM BÖLGESİ SINDIRGI'DA KRİTİK HAVA ŞARTLARI: KUVVETLİ YAĞIŞ VE SOĞUK ALARMI!
Dün gece (27 Ekim Pazartesi) 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi ve çevresindeki depremzedeler ile bölgeye sevk edilen yardım ekipleri için hava durumu kritik öneme sahip. Depremin merkez üssünün bulunduğu Balıkesir, 28 Ekim Salı günü kuvvetli yağışlı sistemin ve fırtınanın doğrudan etkisi altında. Sabah saatlerinden itibaren bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Özellikle Marmara'nın güneyinde rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli (saatte 40-60 kilometre) esmesi öngörülüyor. Çadırlarda ve hasarlı binaların çevresinde bulunan vatandaşlar için hem yağış hem de rüzgar nedeniyle olumsuz koşullar oluşabilir. Sıcaklıkların gün içinde 17-22 derece bandında seyredeceği Balıkesir'de, artçı sarsıntıların sürdüğü bu kritik saatlerde, sel, su birikintisi ve şiddetli rüzgarın neden olabileceği ek tehlikelere karşı azami dikkat ve önlem alınması gerekiyor.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Haftanın ikinci yarısı ise hava durumunda bambaşka bir tablo çiziyor. 30 Ekim Perşembe gününden itibaren Türkiye genelinde yağışlar sona erecek ve güneşli hava yeniden hakim olacak. Özellikle 31 Ekim Cuma ve 1 Kasım Cumartesi günleri Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıkların tekrar yükselmesi ve 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor, bu da adeta yazdan kalma bir hafta sonu yaşanacağının sinyalini veriyor. Diğer bölgelerde de sıcaklıklar 20 derecenin üzerinde seyrederek, havanın genel olarak parçalı bulutlu ve güneşli olacağı tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!
28 EKİM 2025 SALI
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yüksek seyrediyor. Özellikle Batı ve Güney bölgelerde sıcaklıklar 20 derece ve üzerinde. Ülkenin batı, iç batı, güneybatı ve kısmen iç kesimlerinde (Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Kuzeybatı Karadeniz'in iç kesimleri) gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Ege'nin güneyi ve Akdeniz kıyıları yağışlı. Doğuda ise hava genellikle parçalı bulutlu ve güneşli, sıcaklıklar 20 derece civarında. En yüksek sıcaklıklar Ege ve Akdeniz kıyılarında 27-28 derece civarında.
29 EKİM 2025 ÇARŞAMBA
Yağışlı sistem Türkiye'nin iç ve doğu bölgelerine kayıyor ve yayılıyor. Batıda (Marmara ve Ege'nin büyük kısmı) hava açmaya başlayıp parçalı bulutlu ve güneşli hale gelirken, İç Anadolu, Akdeniz Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışlar ve yer yer karla karışık yağmur (yüksek rakımlarda) görülüyor. Sıcaklıklar Marmara'da 17-20 derece, Ege ve Akdeniz'de 20-27 derece aralığında seyrediyor. Özellikle yağış alan bölgelerde (örneğin Doğu Anadolu) sıcaklıklar düşüş gösteriyor (15-17 derece).
30 EKİM 2025 PERŞEMBE
Yağışlar ülkenin doğu kesimlerinde etkisini sürdürüyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde sağanak yağışlar veya karla karışık yağmur bekleniyor. Türkiye'nin batı, iç ve güney bölgelerinde hava genellikle parçalı bulutlu ve yer yer güneşli. Sıcaklıklar ülkenin batısında (Ege, Marmara, Batı Akdeniz) 20-27 derece aralığında seyrederek artış eğilimine giriyor. İç ve doğu bölgelerde ise sıcaklıklar 15-24 derece civarında.
31 EKİM 2025 CUMA
Türkiye genelinde hava durumu daha sakin bir görünüme sahip. Yağışlar büyük ölçüde ülkeyi terk etmiş durumda. Batı, iç ve güney bölgeler genel olarak parçalı bulutlu ve güneşli. Doğu Anadolu'nun yükseklerinde hafif yağış (yer yer karla karışık) ihtimali devam ediyor ancak genel olarak doğuda da parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim. Sıcaklıklar birçok bölgede 20 derece ve üzerinde; Ege ve Akdeniz kıyılarında 27-32 dereceye kadar çıkması bekleniyor, bu da mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık olduğunu gösteriyor.
1 KASIM 2025 CUMARTESİ
Hava durumu Cuma gününe benzer şekilde, ülke genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir seyir izliyor. Yağış ihtimali çok düşük. Sıcaklıklar yüksekliğini koruyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında en yüksek sıcaklıklar 27-31 derece civarında. İç ve Doğu bölgelerde de sıcaklıklar 20 derece ve üzerinde. Genel olarak, hafta sonuna doğru yağışlı sistemin etkisini kaybetmesiyle birlikte sıcaklıkların tekrar yükseldiği, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.
BUGÜN SAAT SAAT HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
SABAH 06:00-12:00
Sabah saatlerinde Batı ve İç Ege, Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri ve Marmara'nın güneybatısında (Çanakkale ve Balıkesir civarı) gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor. Antalya ve çevresinde kuvvetli yağış uyarısı bulunuyor. Yağışlı sistem, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege ve İç Anadolu'nun batı bölgelerine doğru hareket ediyor. Özellikle Marmara Denizi çevresi, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Ankara ve Kırıkkale civarında rüzgarın güneybatı yönünden saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Marmara'nın kuzeybatısı (Edirne, Tekirdağ) ve Çanakkale, Manisa, Aydın gibi bazı bölgelerde yerel olarak sis görüleceği tahmin ediliyor. Ülkenin doğu ve güneydoğu kesimleri ise genel olarak parçalı bulutlu ve güneşli bir havaya sahip.
ÖĞLE 12:00-18:00
Öğle saatlerinde yağışlı sistem, Batı Akdeniz (Antalya, Muğla'nın doğusu), İç Ege (Afyonkarahisar), Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve orta batı kesimlerinde etkisini sürdürüyor. Yağışlar çoğunlukla gök gürültülü sağanak şeklinde ve özellikle Antalya, Batı Karadeniz kıyıları (Zonguldak, Bolu, Kastamonu) ve İç Anadolu'nun kuzeyinde (Ankara, Çorum) yer yer kuvvetli olabilir. Rüzgarın hızı Batı ve İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde saatte 40-60 kilometreye ulaşarak fırtına şeklinde esmeye devam ediyor. Doğu bölgeler yine genel olarak parçalı bulutlu ve güneşli.
AKŞAM 18:00-24:00
Akşam saatlerinde yağışlı alan kuzeye ve doğuya doğru kayıyor. Yağışlar, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve orta kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz Bölgesi'nde yoğunlaşıyor. Özellikle Karadeniz'in iç ve kıyı bölgeleri (Bolu, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Samsun) ve İç Anadolu'nun kuzeyindeki (Ankara, Kırıkkale, Yozgat) illerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Karadeniz Bölgesi'nin tamamına yakınında kuvvetli yağış uyarısı bulunuyor. Ülkenin batı kıyıları (Ege ve Akdeniz'in batısı) ve İç Anadolu'nun güneyi parçalı bulutlu ve yer yer bulutlu. Doğu bölgelerde hava durumu sakin ve güneşli devam ediyor.
GECE 00:00-06:00
Gece saatlerinde yağışlı sistem etkisini yavaş yavaş kaybederek doğuya çekiliyor. Yağışlar daha çok Orta ve Doğu Karadeniz (Samsun, Ordu, Giresun, Tokat) ve Doğu Akdeniz'in güneyinde (Hatay, Gaziantep'in güneyi) görülüyor. Karadeniz'in doğusunda rüzgarın kuzeybatı yönünden saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Ülkenin büyük bölümünde hava parçalı bulutlu veya bulutlu, ancak yağış beklenmiyor. Marmara Denizi çevresi, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya ve Denizli civarında sis bekleniyor. Batı ve İç Anadolu'nun büyük bir kısmı yağışsız, parçalı bulutlu bir sabaha uyanıyor.
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz(Artvin hariç) ile Niğde, Kayseri, Nevşehir, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Muğla çevreleri, Bursa, Yalova ve Antalya'nın doğusu, Ankara'nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinin yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güney kesimleri, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden, Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının batı kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney kesimleri, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden, Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Muğla çevreleri, Bursa,Yalova ve Antalya'nın doğusu, Ankara'nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güney kesimleri, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden, Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya, Bilecik çevreleri ile Yalova ve Bursa'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak yağışlı
EGE
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Osmaniye çevreleri ve Adana'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yarın sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra doğu ilçerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra Ankara'nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin(Artvin hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden, gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Erzincan çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu