SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağışlar ve soğuk hava dalgası geliyor! İstanbul için tarih verildi

2 KASIM 2025 PAZAR

Pazar günü de hava durumu Cumartesi gününe benzer şekilde çoğunlukla güneşli ve ılık geçecek. Marmara ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde sis ve pus devam ediyor. Özellikle Trakya ve Karadeniz kıyılarında sisin etkisi sürecek. Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 28-30 derece civarında, iç kesimlerde ise 20-24 derece aralığında seyrediyor. Ülkenin hiçbir yerinde belirgin bir yağış beklentisi bulunmamaktadır.

3 KASIM 2025 PAZARTESİ

Yeni haftanın başlangıcında da sis ve pus birçok bölgede etkisini sürdürecek, özellikle batı ve kuzey bölgelerde yoğunlaşıyor. Hava genel olarak parçalı bulutlu ve güneşli ancak sıcaklıklar Pazar gününe göre henüz belirgin bir düşüş göstermemiş. Akdeniz ve Güneydoğu'da 28-32 derece civarında sıcaklıklar korunurken, iç bölgeler 20-25 derece aralığında. Yağış beklenmiyor, ancak sisli bölgelerde görüş mesafesi düşebilir.