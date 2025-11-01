SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağışlar ve soğuk hava dalgası geliyor! İstanbul için tarih verildi

Kasım ayına giriş yaptığımız bu ilk günlerde, Türkiye adeta iki farklı mevsimi birden yaşadı. 1-3 Kasım (Cumartesi-Pazartesi) tarihleri arasında Marmara, Ege'nin iç kesimleri ve Karadeniz bölgelerinde görülen yaygın sis ve pus, özellikle sabah saatlerinde kara ve deniz ulaşımında aksamalar yaşattı.
MEVSİM NORMALLERİNİN ÇOK ÜZERİNDEYDİ!
Sisli bölgeler dışında kalan Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise sıcaklıklar 28 ila 32 derece aralığında seyrederek, mevsim normallerinin çok üzerinde bir "Ekim sonu/Kasım başı" dönemi yaşandı. Bu periyotta ülke genelinde önemli bir yağış kaydedilmemesi, iç kesimlerdeki gece sıcaklıklarının da düşmesine yol açarak pus oluşumunu tetikledi.
4 KASIM İTİBARİYLE HAVA DURUMU TERSİNE DÖNÜYOR
4 Kasım Salı günü ise hava durumu karakteri değişmeye başlıyor. Salı günü Marmara'nın batı ve güney kesimleri (Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, İstanbul) ile Batı Karadeniz'in kıyı şeridinde yağışlar etkili olacak. Aynı anda, doğu illerimizde de bir yağış sistemi kendini gösterecek; Doğu Anadolu'nun güneyi (Muş, Bitlis) ve Güneydoğu'nun kuzeyi (Adıyaman, Kahramanmaraş) yağış alacak bölgeler arasında.
SICAKLIKLAR DÜŞECEK!
Bu bölgelerde beklenen yağış miktarı 6-20 mm aralığında olacak. Salı günü ortalama yüksek sıcaklıklar 19 derece civarında seyrederken, yağış alan batı bölgelerinde hissedilen sıcaklıklar düşmeye başlayacak.
SOĞUK HAVA DALGASI!
5 Kasım Çarşamba günü ise meteorolojik değişim zirveye ulaşacak. Hava sıcaklıkları önceki günlere göre 5 ila 10 derece arasında keskin bir düşüş göstererek, Marmara ve İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde 10-12 derece seviyelerine inecek. Bu soğuk hava dalgasına eşlik eden yaygın yağışlar, Karadeniz bölgesinin tamamı, Marmara ve Ege'nin iç kesimleri ile İç Anadolu'nun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak.
ÇARŞAMBA EN SOĞUK VE YAĞIŞLI GÜN OLACAK
Yağış yoğunluğu, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde 6-20 mm aralığında beklenirken, Akdeniz ve Güneydoğu bölgelerinde yağış etkisi azalacak. Bu durum, Çarşamba gününün beş günlük periyodun en soğuk ve en yağışlı günü olacağını gösteriyor.
MARMARA VE KARADENİZDE ETKİLİ SİS
Sıcaklık şoku ve kuvvetli yağışlar nedeniyle uzmanlar hayati uyarılarda bulunuyor. Özellikle güney bölgelerden gelenler için sıcaklık düşüşüne karşı kalın giysiler önerilirken, Marmara ve Karadeniz'deki sis nedeniyle Cuma ve Cumartesi sabahları trafikte çok dikkatli olunması gerekiyor. Ayrıca, yağışlı günlerde yollardaki kayganlaşma ve İç Anadolu ile yüksek rakımlı bölgelerde gece sıcaklıklarının donma noktasına yaklaşması nedeniyle zirai don riskine karşı tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor. Türkiye, Kasım ayının ilk haftası itibarıyla sonbahardan kışa doğru hızlı bir geçiş yapacak.
İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK ?
Kasım ayının ilk günleri, Türkiye'nin üç büyük şehrinde farklı hava koşullarına sahne olacak. İstanbul ve Ankara haftaya özellikle 1-3 Kasım tarihleri arasında yoğun sis ve pus ile başlayacak; bu dönemde sıcaklıklar 19-25 derece civarında ılık ve güneşli seyredecek. İzmir ise bu ilk günlerde genellikle sisin etkisinden uzak, az bulutlu ve ılık, 24-28 derece aralığında bir hava yaşayacak. Ancak 4 Kasım Salı gününden itibaren hava durumu karakteri tamamen değişecek: İstanbul, Marmara'nın batısından gelen yağışlı sistemle birlikte Salı günü hafif yağmur almaya başlayacak ve Çarşamba günü hava soğuyarak yağışlı devam edecek.
İzmir, Salı gününü genellikle bulutlu geçirdikten sonra Çarşamba günü soğuk hava dalgasıyla birlikte yer yer yağış alacak. Ankara ise sisli ve güneşli geçen ilk günlerin ardından, Salı gününden itibaren parçalı bulutlu bir havaya geçecek ve 5 Kasım Çarşamba günü beklenen yaygın yağış ve sıcaklık düşüşüyle birlikte sonbaharın soğuk yüzünü hissedecek. Genel olarak, üç büyük şehir de hafta ortasında ılık havayı bırakıp yağışlı ve serin bir döneme girecek.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!
1 KASIM 2025 CUMARTESİ
Hafta sonu Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu, genellikle güneşli bir hava hakim. Batı ve iç kesimlerde yer yer sisli ve puslu hava etkili olacak, özellikle Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde sis yoğun görünüyor. Sıcaklıklar yüksek seyrediyor; Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar 25 derece ve üzerine çıkarken, Ege'de de 28 derece civarında sıcaklıklar mevcut. Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sıcaklıklar daha serin, 15 ile 20 derece aralığında. Genel olarak yağışsız ve ılık bir gün bekleniyor.
2 KASIM 2025 PAZAR
Pazar günü de hava durumu Cumartesi gününe benzer şekilde çoğunlukla güneşli ve ılık geçecek. Marmara ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde sis ve pus devam ediyor. Özellikle Trakya ve Karadeniz kıyılarında sisin etkisi sürecek. Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 28-30 derece civarında, iç kesimlerde ise 20-24 derece aralığında seyrediyor. Ülkenin hiçbir yerinde belirgin bir yağış beklentisi bulunmamaktadır.
3 KASIM 2025 PAZARTESİ
Yeni haftanın başlangıcında da sis ve pus birçok bölgede etkisini sürdürecek, özellikle batı ve kuzey bölgelerde yoğunlaşıyor. Hava genel olarak parçalı bulutlu ve güneşli ancak sıcaklıklar Pazar gününe göre henüz belirgin bir düşüş göstermemiş. Akdeniz ve Güneydoğu'da 28-32 derece civarında sıcaklıklar korunurken, iç bölgeler 20-25 derece aralığında. Yağış beklenmiyor, ancak sisli bölgelerde görüş mesafesi düşebilir.
4 KASIM 2025 SALI
Salı günü, önceki günlere göre hava durumu belirgin şekilde değişmeye başlıyor. Batı ve Karadeniz bölgelerinde bulutluluk artışı ve hafif sağanak yağışlar görülmeye başlıyor. Özellikle Ege'nin güneyi ve Akdeniz'in batı kıyılarında sıcaklıklar hala 27 derece civarında korunsa da, kuzey ve iç kesimlerde birkaç derece düşüş yaşanıyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde yerel sağanak yağışlar görülme ihtimali var. Sis ve pusun etkisi ise azalmaya başlamış görünüyor.
5 KASIM 2025 ÇARŞAMBA
Haftanın ortasında soğuk ve yağışlı hava Türkiye'nin büyük bir bölümüne yayılıyor. Batıdan başlayarak neredeyse tüm yurtta yağmur ve sağanak yağışlar hakim oluyor. Sıcaklıklar önemli ölçüde düşüş gösteriyor; neredeyse hiçbir bölgede 25 derece ve üzeri sıcaklıklar görülmüyor. Özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sıcaklıklar 10-17 derece aralığına inmiş durumda. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da sıcaklık düşüşü ve yağışlar bekleniyor. Bu gün, beş günlük periyodun en soğuk ve en yağışlı günü olarak öne çıkıyor.
HANGİ İLE NE KADAR YAĞMUR YAĞACAK?
4 KASIM 2025 SALI YAĞIŞ MİKTARI TAHMİNİ
4 Kasım Salı günü, Türkiye genelinde iki ana bölgede orta şiddette yağışlar beklenmektedir. Batı Bölgesi: Marmara'nın batı ve güney kesimleri (özellikle Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'nın batısı) ile Batı Karadeniz'in kıyı şeridinde (Zonguldak, Bartın, Kastamonu) 6-20 mm aralığında yağış tahmin edilmektedir. Bu miktar, günlük yaşamı olumsuz etkilemeyecek, ancak hissedilir derecede ıslaklık yaratacak bir yağış seviyesidir. Doğu ve Güneydoğu Bölgesi: Doğu Anadolu'nun güney ve güneydoğu kesimleri (Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum'un güneyi, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş) ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde de benzer şekilde 6-20 mm aralığında yağış beklenmektedir. Diğer Bölgeler: Haritaya göre, İç Anadolu'nun büyük bir kısmı, Ege ve Akdeniz'in kıyı şeritleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğu illerinde belirgin bir yağış miktarı (6 mm ve üzeri) beklenmemektedir.
5 KASIM 2025 ÇARŞAMBA YAĞIŞ MİKTARI TAHMİNİ
5 Kasım Çarşamba günü, yağışlı hava etkisini artırarak kuzeye doğru kaymakta ve yayılmaktadır. Marmara ve Batı Karadeniz: Marmara'nın batı ve güney bölgelerindeki (Çanakkale, Balıkesir, Bursa) ve Batı Karadeniz kıyı şeridindeki 6-20 mm'lik yağış tahmini devam etmektedir. Yağışlı alan bu bölgelerde bir miktar doğuya doğru ilerlemiştir. Karadeniz Bölgesi: Yağışlı hava Karadeniz bölgesine yoğunlaşmıştır. Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin) boyunca 6-20 mm aralığında yağış tahmin edilmektedir. Bu durum, Karadeniz'in büyük bir bölümünün yağış alacağı anlamına gelmektedir. Doğu Anadolu: Yağışlı alan, Doğu Anadolu'nun kuzey ve kuzeydoğu kesimlerine (Erzurum'un doğusu, Bayburt'un güneyi) doğru kaymıştır. Bu bölgede de 6-20 mm yağış beklenmektedir. Diğer Bölgeler: Salı gününe kıyasla, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde beklenen yağış miktarı belirgin şekilde azalmış görünmektedir. İç Anadolu ve Ege'nin batı kıyıları ise yağışsız kalmaya devam etmektedir.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
SABAH (06:00-12:00 TSİ)
Cuma sabah saatlerinde ülkenin batı ve kuzey kesimlerinde yoğun sis ve pus hakimdir. Özellikle Trakya, Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile bazı Doğu Karadeniz illerinde sis etkili olmaktadır. Sisli bölgeler dışında kalan güney, güneydoğu ve iç bölgelerin büyük çoğunluğunda hava az bulutlu ve güneşli olacaktır. Sisli bölgelerde görüş mesafesinin düşük olması beklenmektedir.
ÖĞLE (12:00-18:00 TSİ)
Öğle saatlerine doğru ve öğleden sonra, sabah saatlerindeki sis ve pus büyük ölçüde dağılır. Hava durumu Türkiye genelinde az bulutlu ve güneşli bir karaktere bürünür. Marmara'nın bazı iç kesimleri, Ege ve Batı Karadeniz'in iç bölgeleri ile İç Anadolu'da yer yer parçalı bulutlar görülmeye devam edebilir. Ancak genel olarak ülke genelinde yağış beklenmemektedir ve hava açık bir seyir izleyecektir.
AKŞAM (18:00-24:00 TSİ)
Cuma akşam saatlerinde hava durumu genel olarak parçalı ve az bulutlu seyreder. Güneşin batmasıyla birlikte hava sıcaklıkları düşmeye başlar ve iç kesimlerde tekrar sis oluşumu için zemin hazırlanır. Özellikle Marmara'nın güneyi, Ege'nin iç kesimleri ve İç Anadolu'nun bazı noktalarında gece saatlerine doğru sis ve pusun etkisini göstermeye başlayabileceği görülmektedir. Ülke genelinde yağışsız bir gece başlangıcı beklenmektedir.
GECE (00:00-06:00 TSİ)
Cumartesi sabahına doğru olan bu saat diliminde, sis ve pus ülkenin batı ve kuzey bölgelerinde tekrar yaygınlaşır ve yoğunlaşır. Marmara, Ege'nin iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde sisli bir hava hakimdir. İç Anadolu'nun bazı bölümleri de sis altındadır. Ülkenin doğu ve güneydoğu kesimleri ise genellikle az bulutlu ve açık bir hava ile sabaha yaklaşmaktadır. Yağış beklentisi bu saatlerde de bulunmamaktadır.
İL İL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu