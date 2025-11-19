SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Pastırma sıcakları geliyor! Termometreler 30 dereceyi görecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, 19 Kasım Çarşamba gününden itibaren Türkiye, mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden ekstrem bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Önümüzdeki 5 günlük periyotta özellikle güney ve batı bölgelerinde sıcaklıklar hızla tırmanarak Kasım ayı rekorlarını zorlayacak, plaj sezonunu aratmayacak bir hava yaşanacak.
AKDENİZ'DE 30 DERECE EŞİĞİ AŞILIYOR: HAFTA SONU ZİRVE
Sıcaklık artışının en belirgin hissedileceği bölgeler Akdeniz ve Ege kıyıları olacak. Hafta boyunca kademeli olarak yükselen sıcaklıklar, Cuma (21 Kasım) ve Cumartesi (22 Kasım) günlerinde zirveye ulaşacak. Cumartesi günü Antalya çevresinde termometrelerin tam 31 dereceyi göstererek, Kasım ayında ulaşılabilecek en yüksek sıcaklık değerlerinden birini kaydetmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz'de Mersin ve Adana gibi şehirler ise 28 derece seviyelerinde kalarak ılık ve bol güneşli günler yaşatacak.
BATI VE İÇ BÖLGELERDE ALIŞILMADIK SONBAHAR ILIKLIĞI
Yüksek sıcaklıklar sadece kıyı şeridiyle sınırlı kalmayacak. Marmara ve Ege'nin iç kesimlerinde de hava sıcaklıkları alışılmadık bir sonbahar ılıklığı sunacak. İstanbul ve Ankara gibi büyük metropollerde sıcaklıklar hafta boyunca 20 derece civarında seyrederek mevsim normallerinin üzerinde kalacak. İzmir'de ise sıcaklıklar 22 dereceden başlayıp hafta sonuna doğru 25 derece bandına yaklaşacak. Bu sıcak hava dalgası, ülkenin büyük bir kısmına açık havada vakit geçirme fırsatı tanıyacak.
SİS VE PUS UYARISI DEVAM EDİYOR
Genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu bir hava beklenirken, gece ve sabah saatlerinde İç ve Doğu Anadolu Bölgesi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus (görüş mesafesini düşüren) etkisini sürdürecek. Sıcaklık artışına rağmen, özellikle sürücülerin günün bu saatlerinde dikkatli olması ve yüksek sıcaklıklarda bol su tüketimi önerilir. Yağış ihtimali ise hafta boyunca çok düşük seviyede kalacak.
PAZAR GÜNÜ HAFİF SERİNLEME BEKLENİYOR
Hafta sonunun son günü olan Pazar (23 Kasım) itibarıyla sıcaklıklar genel olarak bir miktar düşüşe geçecek. Ancak bu düşüş, sıcaklıkları mevsim normallerinin altına çekmeyecek; Akdeniz kıyıları 28-30 derece civarında kalmaya devam ederken, İç ve Batı bölgelerde 1-2 derecelik hafif bir serinleme hissedilecek. Türkiye, bu sıcak hava dalgasıyla kış aylarına yaklaşırken sonbaharın tadını çıkarmaya devam edecek.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Türkiye genelindeki sıcak hava dalgası, üç büyük metropolde de kendini hissettirecek ve şehirlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden ılık bir hava hakim olacak. İstanbul'da hava durumu, genellikle parçalı bulutlu ve güneşli geçecek; hafta boyunca en yüksek sıcaklıklar 20 ile 22 derece arasında seyrederek alışılmadık bir sonbahar ılıklığı sunacak.
Ege'nin incisi İzmir'de ise güneşli hava daha belirgin olacak; sıcaklıklar 22 dereceden başlayarak hafta sonuna doğru 25 derece bandına yaklaşacak ve dış mekan etkinlikleri için ideal bir ortam yaratacak. İç Anadolu'nun başkenti Ankara ise, gece ve sabah saatlerinde görülen sis ve pusa rağmen, gündüzleri bol güneşli olacak ve termometreler hafta boyunca 20 derece civarında seyrederek ılık bir seyir izleyecek. Bu üç büyük şehirde de hafta boyunca belirgin bir yağış beklenmemektedir.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHİMN RAPORUNU YAYIMLADI!
ÇARŞAMBA (19.11.2025)
Ülke genelinde genellikle parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Yağışlar çoğunlukla Karadeniz kıyıları ve Marmara'nın batısı gibi dar bölgelerde hafif ve çiseleyen şeklinde bekleniyor. Günün dikkat çeken hava olayı, İç Anadolu'nun büyük bir kısmı ile Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde görülecek olan sis olacak. Sıcaklıklar özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında yüksek seyrediyor; Antalya'da en yüksek sıcaklık 25 derece olarak ölçülecek. Büyük şehirlerde ise İstanbul'da 19 derece, Ankara'da 20 derece ve İzmir'de 22 derece bekleniyor.
PERŞEMBE (20.11.2025)
Hava durumunda önemli bir değişiklik gözlemlenmezken, çoğu yerde güneşli ve parçalı bulutlu hava devam ediyor. Yağışlar sadece Karadeniz kıyı şeridinde kalmaya devam edecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Ege'nin iç kesimleri ile İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde pus görülecek. Sis, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusunda yoğunluğunu korumayı sürdürecek. Sıcaklıklar önceki güne benzer seyrediyor, büyük şehirlerde belirgin bir düşüş gözlenmiyor.
CUMA (21.11.2025)
Sıcak hava dalgası güçleniyor ve güneşli hava ile yüksek sıcaklıklar Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde daha belirgin hale geliyor. Yağışlı hava, Karadeniz kıyıları ve Marmara'nın doğu bölgeleriyle sınırlı kalıyor. İç kesimlerde pus ve sis etkisini sürdürecek. Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 28-29 dereceye kadar yükselerek oldukça ılık geçecek. Büyük şehirlerde de sıcaklık artışı devam ediyor; Ankara 21 derece, İstanbul 20 derece ve İzmir 25 derece olarak tahmin ediliyor.
CUMARTESİ (22.11.2025)
Hafta sonunun ilk günü, genellikle az bulutlu ve güneşli bir hava ile karşılanacak; yağışlı sistemler büyük ölçüde ülkenin dışına çekiliyor. Sadece Karadeniz'in batısında çok hafif yağışlar görülecek. İç kesimlerdeki sis ve pus etkisi sürerken, özellikle İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da dikkatli olunması gerekiyor. Güneydoğu ve Akdeniz'de sıcaklıklar hala yüksek seyrediyor; Antalya'da termometreler 31 dereceyi göstererek mevsim normallerinin oldukça üzerinde kalacak.
PAZAR (23.11.2025)
Hafta sonu, parçalı bulutlu ve güneşli bir hava ile sona eriyor, sadece Batı kıyılarında bulutluluk hafifçe artıyor. Yağışlar neredeyse tamamen ortadan kalkmış görünüyor. İç Anadolu'nun orta ve doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde pus görülmeye devam edecek. Hava sıcaklıkları genel olarak Cuma ve Cumartesi günlerine göre birkaç derece düşüş gösterse de, Akdeniz kıyıları 27-30 derece civarında oldukça ılık kalmaya devam ederek Kasım ayı ortalamalarının üzerinde seyredecek.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
SABAH (06:00 - 12:00)
Günün erken saatlerinde, ülkenin büyük bir bölümünde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava etkili olacak. Bu saat diliminde dikkat edilmesi gereken iki önemli uyarı bulunuyor: Birincisi, Marmara Bölgesi'nin batısı ve Ege Bölgesi'nin kuzey kıyıları boyunca (Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir kıyıları) 40-60 km/saat hızında kuvvetli rüzgarlar bekleniyor. İkincisi ise, İç Anadolu'nun orta kesimleri (Ankara çevresi), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda sis ve pus etkili olacak. Yağış ise sadece Muğla'nın kıyı kesimlerinde hafif yağmur şeklinde görülüyor.
ÖĞLE (12:00 - 18:00)
Öğle saatlerine gelindiğinde, hava durumu daha çok güneşli ve parçalı bulutlu bir seyre dönecek. Sabah saatlerine göre sıcaklık artışı ile birlikte pus ve sisin etkili olduğu alanlar daralacak ve yoğunluğu azalacak. Ancak Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarındaki kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) devam edecek, bu da deniz ve kara ulaşımında dikkatli olmayı gerektiriyor. Muğla kıyı şeridindeki hafif yağmur devam etse de, ülke genelinde başka bir yağış beklenmiyor.
AKŞAM (18:00 - 24:00)
Akşam saatlerinde hava durumu genel olarak parçalı bulutlu seyrederken, geceye doğru yaklaştıkça İç ve Doğu bölgelerde pus yeniden yaygınlaşmaya başlayacak. Özellikle İç Anadolu'nun neredeyse tamamında, Akdeniz'in iç kesimlerinde, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Güneydoğu Anadolu'nun orta kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde pus beklentisi bulunuyor. Muğla'nın kıyı şeridinde hafif yağmur ise bu saatlerde de devam ediyor.
GECE (00:00 - 06:00)
Gece saatlerinde sıcaklık düşüşüyle birlikte sis ve pus, ülke genelinde en geniş alanda etkisini gösterecek ve yoğunlaşacak. İç Anadolu Bölgesi'nin büyük bir kısmı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Marmara'nın güney ve doğu iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun birçok ilinde yoğun pus ve sis bekleniyor. Seyahat edeceklerin görüş mesafesinin ciddi ölçüde düşmesine karşı son derece dikkatli olması gerekiyor. Bu saatlerde de sadece Muğla kıyı şeridinde hafif yağmur devam edecek.
İŞTE İL İL HAVA DURUMU...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, zamanla kuzeybatısının çok bulutlu, bu gece saatlerinde Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, kıyılarının çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 17°C
Az bulutlu ve açık