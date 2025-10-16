SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Soğuk hava dalgası ve sağanak kapıda! Hafta sonu hava nasıl olacak?

İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Türkiye'nin üç büyük metropolünde de hava durumu, yaklaşan soğuk hava dalgası ile birlikte köklü bir değişim yaşayacak. İstanbul'da Perşembe ve Cuma günleri parçalı bulutlu ve 19 derece ile 21 derece arasında nispeten ılıman bir hava hakimken, Cumartesi gününden itibaren hafif sağanak yağışlar ve sıcaklık düşüşü başlayacak. Pazar günü ise en yüksek sıcaklığın 17 derece seviyelerine inmesiyle birlikte kentliler sonbaharın sert yüzüyle karşılaşacak.

Ankara'da Perşembe ve Cuma 18 derece ve 19 derece ile güneşli bir hava beklenirken, hafta sonu Cumartesi günü 20 derece ile zirve yapacak. Ancak Pazar gününden itibaren sıcaklıklar aniden 17 dereceye düşecek ve hafif yağmur başkentte etkili olacak. İzmir ise hafta boyunca en ılıman illerden biri olacak. Perşembe 24 derece ve Cuma günü 26 dereceye ulaşan sıcaklıklarla Ege'de güzel hava sürerken, Cumartesi ve Pazar günleri 25 derece ve 23 dereceye düşen sıcaklıklarla birlikte yer yer sağanak yağışlar görülecek, ancak diğer illere göre daha sıcak kalacak. Üç ilde de Pazartesi günü sıcaklıkların daha da düşerek kışa hazırlık yapılacağı gözlemleniyor.