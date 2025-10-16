SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Soğuk hava dalgası ve sağanak kapıda! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 16 Ekim 2025 Perşembe ile 20 Ekim 2025 Pazartesi günleri arasındaki hava durumu tahminleri, Türkiye'nin sonbahardan kışa hızlı bir geçiş yapacağını gösteriyor. Özellikle hafta sonu (Pazar ve Pazartesi) etkili olacak soğuk hava dalgası ve kuvvetli yağışlar vatandaşların dikkatli olmasını gerektiriyor.
İLK YAĞIŞLAR VE SONBAHARIN SON SICAKLIKLARI
Haftanın ilk günü, hava Batı ve Güney bölgelerde karışık bir seyir izledi. Kıyı Ege ve Akdeniz'de yer yer sağanak yağışlar etkili olurken, Antalya ve çevresinde 27-28 derece ile sonbaharın son sıcaklıkları yaşandı. İç ve Doğu bölgeler ise 20 derecenin altında serin bir havayla karşılaştı. (Anahtar Kelimeler: Perşembe Hava Durumu, Antalya Sıcaklık)
YAĞIŞLAR BATIDA YOĞUNLAŞIYOR
Cuma günü, yağışlı sistem etkisini özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de artırdı. İstanbul ve çevresi 20-21 derece seviyelerindeyken, İzmir'de 25 derece ölçüldü. Bu bölgelerde yaşayanlar için şemsiyeler bu haftanın en önemli aksesuarı oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise 27-28 derece ile sıcak hava hakimiyetini sürdürdü. (Anahtar Kelimeler: Cuma Hava Durumu, İstanbul Yağış)
HAVA ISINIYOR, YAĞIŞ DEVAM EDİYOR
Hafta sonunun ilk gününde, Batı ve Kuzey bölgelerde parçalı bulutlu ve yağışlı hava devam etti. Sıcaklıklar özellikle İç Anadolu ve Doğu'da yükselmeye başladı. Akdeniz kıyılarında sıcaklık 27 derece civarında seyrederken, hava durumu uzmanları Pazar günü başlayacak büyük değişime dikkat çekti.
SOĞUK HAVA DALGASI KAPIDA
Türkiye, 19 Ekim Pazar gününden itibaren hava sıcaklıklarında önemli bir düşüş bekliyor. Kuzeyden gelen soğuk hava kütlesi tüm yurdu etkisi altına alacak.
SICAKLIKLAR ÇAKILIYOR, YAĞMUR TÜM YURTTA!
Pazar günü hava durumu raporuna göre, sıcaklıklar özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde adeta çakılıyor. İstanbul'da sıcaklıklar 16-18 derece seviyelerine inerken, kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Akdeniz ve Güneydoğu'da bile sıcaklıklar 24-27 dereceye düşerken, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Türkiye'nin üç büyük metropolünde de hava durumu, yaklaşan soğuk hava dalgası ile birlikte köklü bir değişim yaşayacak. İstanbul'da Perşembe ve Cuma günleri parçalı bulutlu ve 19 derece ile 21 derece arasında nispeten ılıman bir hava hakimken, Cumartesi gününden itibaren hafif sağanak yağışlar ve sıcaklık düşüşü başlayacak. Pazar günü ise en yüksek sıcaklığın 17 derece seviyelerine inmesiyle birlikte kentliler sonbaharın sert yüzüyle karşılaşacak.
Ankara'da Perşembe ve Cuma 18 derece ve 19 derece ile güneşli bir hava beklenirken, hafta sonu Cumartesi günü 20 derece ile zirve yapacak. Ancak Pazar gününden itibaren sıcaklıklar aniden 17 dereceye düşecek ve hafif yağmur başkentte etkili olacak. İzmir ise hafta boyunca en ılıman illerden biri olacak. Perşembe 24 derece ve Cuma günü 26 dereceye ulaşan sıcaklıklarla Ege'de güzel hava sürerken, Cumartesi ve Pazar günleri 25 derece ve 23 dereceye düşen sıcaklıklarla birlikte yer yer sağanak yağışlar görülecek, ancak diğer illere göre daha sıcak kalacak. Üç ilde de Pazartesi günü sıcaklıkların daha da düşerek kışa hazırlık yapılacağı gözlemleniyor.
HAFTA BAŞI KIŞ SOĞUĞU VE YOĞUN YAĞIŞ UYARISI
Yeni haftaya adeta kış yüzüyle uyanılacak. Pazartesi hava durumu tahminleri, soğuk ve yağışlı sistemin tüm ülkeyi sardığını gösteriyor. Marmara ve Karadeniz'de yoğun yağışlar devam ederken, iç bölgelerde sıcaklıklar 17-20 derece aralığında kalacak. Vatandaşların, ani sıcaklık düşüşlerine ve yağışlı hava nedeniyle oluşabilecek ulaşım aksaklıklarına karşı tedbirli olması önemle tavsiye ediliyor.
UZMAN UYARISI: ANİ SICAKLIK DEĞİŞİMİNE DİKKAT!
Meteoroloji uzmanları, 16 derece ile 28 derece arasında değişen hava sıcaklıklarının, özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlar için risk oluşturabileceğini belirtiyor. Grip ve soğuk algınlığına karşı önlem alınması, yağış ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek zirai don (Doğu bölgeler için) riskine karşı üreticilerin uyanık olması gerekiyor.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU AÇIKLADI!
16 EKİM 2025 PERŞEMBE
Genel olarak ülke genelinde parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir hava hakimdir. Sıcaklıklar batı ve güney bölgelerde 23 derece ile 28 derece arasında yüksek seyretmektedir. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da sıcaklıklar 18 derece ile 24 derece civarındadır. Karadeniz kıyılarında ise sıcaklıklar 19 derece ile 20 derece arasındadır. Batı kıyılarında ve bazı iç bölgelerde sağanak yağış veya yerel yağmur geçişleri gözlemlenmektedir. Özellikle Ege'nin güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde sıcaklıklar 27 dereceye ulaşmaktadır.
17 EKİM 2025 CUMA
Hava durumu genel olarak bir önceki güne benzer, ancak yağışlı alanlar biraz daha daralmıştır. Ülkenin büyük bölümünde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava devam etmektedir. Sıcaklıklar yüksekliğini korumaktadır; Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 26 derece ile 28 derece seviyelerindedir. Ege ve Marmara'da da 25 derece civarında sıcaklıklar görülmektedir. Karadeniz kıyıları ve iç bölgelerin bazı kesimlerinde yerel yağmur geçişleri mevcuttur. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ve iç bölgelerde gece sıcaklıkları 6 dereceye kadar düşmektedir.
18 EKİM 2025 CUMARTESİ
Cumartesi günü, özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde sağanak yağışların arttığı görülmektedir. Karadeniz kıyı şeridinin büyük bir bölümünde, İç Anadolu'nun kuzeyinde ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yağışlar etkili olacaktır. Batı bölgelerde ise parçalı bulutlu ve güneşli hava devam etmektedir. Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 22 derece ile 27 derece arasında değişmektedir. Yağışla birlikte kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar 20 derecenin altına inmektedir (18 derece civarı). Güney ve güneydoğuda ise 24 derece ile 26 derece arasında seyretmektedir.
19 EKİM 2025 PAZAR
Pazar günü, yağışlı hava daha çok kuzey bölgelerde, özellikle Karadeniz ve Marmara'nın doğusunda yoğunlaşmaktadır. Bu bölgelerde sıcaklıklar 16 derece ile 19 derece arasına düşerken, Batı ve Güney bölgelerde sıcaklıklar 23 derece ile 28 derece arasında seyretmeye devam etmektedir. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde de yerel yağışlar devam etmektedir. Akdeniz ve Güneydoğu'da hava parçalı bulutlu ve güneşlidir, sıcaklıklar 24 derece - 27 derece civarındadır. Batı ve güney bölgelerde hissedilir bir sıcaklık farkı mevcuttur.
20 EKİM 2025 PAZARTESİ
Haftanın ilk günü, yağışlı hava daha da geniş bir alana yayılmakta ve sıcaklıklar ülke genelinde hissedilir derecede düşmektedir. Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu'nun büyük bir bölümünde sağanak yağışlar veya yerel yağmurlar beklenmektedir. Sıcaklıklar kuzey ve batı bölgelerde 15 derece ile 19 derece seviyelerine gerilemektedir. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise hava durumu daha ılıman (21 derece ile 24 derece arası) ve yer yer güneşli kalmaktadır, ancak bu bölgelerde de yerel yağışlar görülebilir. Pazartesi, özellikle batı ve kuzey bölgeler için soğuk ve yağışlı bir gün olacaktır.
HANGİ İLE NE KADAR YAĞIŞ DÜŞECEK?
15 EKİM 2025 ÇARŞAMBA
Çarşamba günü yağışlar, özellikle ülkenin kuzeybatı ve kuzey bölgelerinde etkili olmuştur. 5-20 mm aralığındaki yağışlar; Marmara'nın doğu kesimlerinde (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa'nın kuzeyi), Batı Karadeniz'in kıyı ve iç kesimlerinin büyük bir bölümünde (Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop) ve Doğu Karadeniz kıyılarında (Rize, Trabzon çevresi) görülmektedir. Ülkenin geri kalanında (Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Güneydoğu) önemli bir yağış beklenmemektedir.
16 EKİM 2025 PERŞEMBE
Perşembe günü yağışlı alanlar daralmış ancak yine kuzey bölgelerde yoğunlaşmıştır. 5-20 mm yağış beklenen bölgeler: Marmara'nın doğu kıyı şeridi (İstanbul, Kocaeli, Yalova çevresi), Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri (Zonguldak, Kastamonu, Samsun çevresi) ve Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları (Artvin, Ardahan çevresi) olarak öne çıkmaktadır. Yağışın şiddeti ve alanı bir önceki güne göre Batı Karadeniz'de biraz azalmış, Marmara'da kıyı şeridine odaklanmıştır. Anadolu'nun iç, güney ve doğu bölgelerinde ise yağış beklenmemektedir.
17 EKİM 2025 CUMA
Cuma günü yağışlı hava, büyük ölçüde Karadeniz kıyı şeridine çekilmiştir. 5-20 mm yağış beklenen alanlar: Orta Karadeniz kıyıları (Samsun, Ordu) ve Doğu Karadeniz kıyıları (Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevresi) olarak görülmektedir. Bu bölgelerde yerel sağanaklar beklenmektedir. Ülkenin batı, iç ve güney kesimlerinde (Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Güneydoğu) önemli bir yağış tahmini bulunmamaktadır. Karadeniz dışındaki bölgeler için genel olarak kurak bir gün geçeceği öngörülmektedir.
18 EKİM 2025 CUMARTESİ
Cumartesi günü yağışlı alanlar tekrar batıya doğru kaymış ve Marmara ile Kuzey Ege'de etkili olmaya başlamıştır. 5-20 mm aralığında yağış beklenen bölgeler: Marmara Bölgesi'nin tamamına yakını (Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya) ve Kuzey Ege (Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa'nın kuzeyi) olarak haritada gösterilmiştir. Ayrıca Batı Karadeniz'de (Zonguldak, Karabük, Düzce çevresi) de hafif yağışlar beklenmektedir. Bu, özellikle Marmara ve Kuzey Ege için Cuma gününe göre belirgin bir hava değişikliği ve yağış artışı anlamına gelmektedir.
19 EKİM 2025 PAZAR
Pazar günü yağışlı alanlar hem batıda hem de güneyde genişlemektedir. 5-20 mm yağış beklenen bölgeler: Marmara Bölgesi'nin doğu ve güney kesimleri (İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Kütahya), Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Çankırı çevresi) ve Orta Karadeniz kıyıları (Samsun, Amasya çevresi) ile birlikte güneyde Akdeniz'in doğu kıyılarında (Osmaniye, Hatay çevresi) görülmektedir. Yağışlar genel olarak Marmara ve Karadeniz bölgelerinin iç kesimlerine doğru ilerlerken, güneyde bölgesel ve hafif sağanaklar da beklenmektedir. Ülkenin iç ve doğu kesimleri ise çoğunlukla yağışsız kalacaktır.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
SABAH 06:00-12:00
Sabah saatlerinde Türkiye'nin büyük bir bölümünde parçalı bulutlu bir hava beklenmektedir. Yağışlar ise sınırlı ve bölgeseldir. Marmara'nın Trakya kesimi ve doğusu (Edirne, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya) ile Karadeniz'in batı ve orta kesimlerinde (Sinop, Samsun, Ordu) yerel sağanak yağışlar görülmektedir. İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Ege'nin iç kesimlerinde (Bursa, Bilecik, Afyonkarahisar çevresi) yoğun olmak üzere birçok iç bölgede pus (sis) veya yer yer hafif sis beklenmektedir. Ege'nin batı kıyıları (İzmir, Muğla), Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ise çoğunlukla güneşli veya az bulutludur.
ÖĞLE 12:00-18:00
Öğle saatlerinde yağışlı alanlar Karadeniz Bölgesi'ne kayarak genişlemekte ve şiddetini artırmaktadır. Zonguldak'tan Artvin'e kadar olan kıyı şeridinin büyük bir bölümünde (özellikle Bolu, Düzce, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin) kuvvetli sağanak yağışlar veya gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Marmara'daki yağışlar azalmıştır. İç bölgelerde sabah görülen pus kalkmış, ancak Orta Anadolu'nun kuzey kesimlerinde (Ankara çevresi) ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu) parçalı bulutlu ve yer yer kapalı bir hava sürmektedir. Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri çoğunlukla parçalı bulutlu ve güneşlidir.
AKŞAM 18:00-24:00
Akşam saatlerinde yağışlı hava doğuya doğru hareket etmekle birlikte Karadeniz Bölgesi'nde etkisini sürdürmektedir. Özellikle Samsun, Ordu ve Giresun çevresinde yağışlar devam etmektedir. Ülkenin büyük bir bölümünde ise hava parçalı bulutlu bir görünüme sahiptir. Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun tamamı ile İç Anadolu'nun büyük bir bölümü parçalı bulutlu veya az bulutludur, yer yer güneşli geçmektedir. Geceye doğru sıcaklıkların düşmesiyle iç ve doğu bölgelerde sis oluşumu başlayabilir.
GECE 00:00-06:00
Cuma gününün ilk saatlerinde Karadeniz Bölgesi'nde (Sinop, Samsun, Ordu, Giresun) yağışlar devam etmektedir. Ülkenin batı ve iç kesimlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte pus (sis) etkili olmaya başlamıştır. Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Bolu çevresi) yer yer yoğun pus beklenmektedir. Ülkenin güney ve doğu kesimleri (Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneyi) ise az bulutlu veya parçalı bulutlu bir hava ile güne başlayacaktır.
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz (Zonguldak ve Düzce haric), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Bandırma çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Bandırma çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 16°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin (Zonguldak ve Düzce haric) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu