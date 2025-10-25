SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Soğuk hava ve şiddetli yağış kapıda! İstanbul dahil 10 il için ’sarı’ kodlu alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 25 Ekim Cumartesi ile 29 Ekim Çarşamba günlerini kapsayan 5 günlük hava durumu tahminleri, Türkiye'nin iki farklı hava kütlesinin etkisi altına gireceğini gösteriyor. Hafta sonu Karadeniz'de yoğunlaşan kuvvetli yağışlar, hafta ortasında yerini batı bölgelerde hissedilir bir soğuma ve yağış artışına bırakacak.
YAĞIŞLAR KARADENİZ'İ VURACAK
Hafta sonu boyunca dikkatler kuzey bölgelere çevriliyor. Batı Karadeniz Alarmda: Cumartesi günü (25 Ekim) özellikle Batı Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri (Bolu, Zonguldak, Kastamonu çevreleri) kuvvetli ve şiddetli sağanak yağışların etkisi altında kalacak. Ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında fırtına riski bulunuyor.
SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR!
Asıl değişim ise 29 Ekim Çarşamba günü yaşanacak. Batıdan gelen yeni ve serin hava kütlesi, tüm yurdu etkisi altına almaya hazırlanıyor. Sıcaklıklar Çakılıyor: Haftanın ilk yarısında 25-28 derece civarında seyreden sıcaklıklar, Çarşamba günü Marmara ve Ege'de 16 derece ile 19 dereceye kadar sert bir düşüş yaşayacak. Bu, bazı şehirlerde 10 dereceye varan bir soğuma anlamına geliyor.
Batı'da Yağış Artışı: Salı gününe kadar sakinleşen Ege ve Marmara, Çarşamba günü kuvvetli yağışlı havanın yeniden etkisi altına girecek. Özellikle İzmir, İstanbul ve Bursa gibi büyük şehirler, sağanak yağış ve rüzgâra hazırlıklı olmalı.
Doğu'da Durum: Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ise genellikle parçalı bulutlu bir seyir izleyecek, sıcaklık değişimleri batı kadar keskin olmayacak.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
İstanbul ve İzmir, özellikle hafta ortasında sert bir hava değişimi yaşayacak. Cumartesi günü İstanbul ve İzmir'de parçalı bulutlu bir hava ve yerel sağanak yağışlar görülürken, sıcaklıklar 20 derece ile 25 derece arasında seyredecek. Hafta boyunca sıcaklıklar yavaşça düşecek ve Çarşamba günü (29 Ekim) her iki şehirde de yeni bir yağışlı sistem etkili olacak.
Bu tarihte sıcaklıklar aniden düşerek İstanbul'da yaklaşık 16 dereceye, İzmir'de ise 18 dereceye kadar gerileyecek ve şiddetli sağanak yağışlar beklenecek. Ankara ise bu süre zarfında daha istikrarlı, az bulutlu ve parçalı bulutlu bir seyir izleyecek. Ankara'da sıcaklıklar genellikle 18 derece ile 21 derece arasında kalacak, sadece Cumartesi günü hafif bir yağış ihtimali bulunsa da, haftanın büyük bölümünde kuru bir hava hakim olacak ve batıdaki sert düşüşün aksine daha ılıman bir geçiş yaşanacak.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Bu hafta sonu, yani 25 Ekim Cumartesi ve 26 Ekim Pazar günleri, Türkiye hava durumu açısından iki farklı bölgede yoğunlaşacak. Batı Karadeniz Cumartesi günü (özellikle Bolu, Zonguldak ve Kastamonu çevreleri) kuvvetli sağanak yağışların etkisi altında kalacakken, bu yağışlı sistem Pazar günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarına doğru ilerleyecek.
Batı bölgeler (Marmara, Ege, Batı Akdeniz) hafta sonu boyunca parçalı bulutlu bir havayla birlikte yer yer sağanak yağışlar görecek. Sıcaklıklar bu bölgelerde 24 derece ile 28 derece arasında seyrederek mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edecek. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ise genel olarak az bulutlu ve güneşli bir hafta sonu geçirecek, bu bölgelerde ciddi bir yağış beklenmiyor.
METEOROLOJİDEN KRİTİK UYARI: TEDBİRLİ OLUN!
Meteoroloji yetkilileri, özellikle kuvvetli yağış beklenen Karadeniz'de ve sıcaklıkların aniden düşeceği batı bölgelerinde vatandaşları; olası su baskınları, ani sel, buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı. Dışarı çıkacakların ve özellikle deniz yoluyla seyahat edeceklerin güncel hava durumunu yakından takip etmesi hayati önem taşıyor.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI
25.10.2025 CUMARTESİ
Cumartesi günü, Türkiye genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim. Batı bölgelerde, özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. Marmara'nın batısı ile Trakya kesiminde de sağanak yağış bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında hafif sağanak yağış ihtimali var. İç ve doğu kesimlerde genellikle güneşli veya az bulutlu bir hava öngörülüyor. En yüksek sıcaklıklar batı ve güney kıyılarda 25 derece ile 27 derece civarında, iç bölgelerde ise 20 derece ile 24 derece arasında değişiyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde en yüksek sıcaklıklar 17 derece civarında.
26.10.2025 PAZAR
Pazar günü, hava durumu Cumartesi'ye benzer şekilde parçalı bulutlu geçecek ancak yağışlar bazı bölgelerde etkisini artırabilir. Batı ve Güney kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar devam ediyor. Yağışlar özellikle Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde daha yaygın görünüyor. Karadeniz kıyılarında ve İç Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde de yerel sağanak yağışlar görülebilir. Marmara'nın batı ve güney kesimlerinde de sağanak yağış beklenmekte. Hava sıcaklıkları genel olarak Cumartesi gününe yakın seyrediyor; Batı ve Güney kıyılarında 24 derece ile 28 derece, iç ve doğu bölgelerde 19 derece ile 25 derece aralığında.
27.10.2025 PAZARTESİ
Pazartesi günü, yağışlar batıdan doğuya doğru ilerliyor ve Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaşıyor gibi görünüyor. Karadeniz kıyı şeridinde yer yer sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde de sağanak yağışlar görülebilir. Batı ve güney bölgelerde ise hava genel olarak parçalı bulutlu ve yer yer güneşli olacak. Ege'nin güneyi ve Akdeniz kıyıları hala yüksek sıcaklıklara sahip; buralarda en yüksek sıcaklıklar 25 derece ile 28 derece arasında. İç ve doğu bölgelerde ise sıcaklıklar biraz düşerek 20 derece ile 24 derece civarında seyredecek.
28.10.2025 SALI
Salı günü, hava durumu Türkiye genelinde biraz daha sakinleşiyor ve yağışlar dar bir alanda etkili oluyor. Özellikle Karadeniz'in doğu ve orta kesimlerinde sağanak yağışlar beklenirken, yurdun büyük bir bölümünde hava parçalı bulutlu veya az bulutlu geçecek. Batı ve güney kıyılarda sıcaklıklar hala mevsim normallerinin üzerinde seyrederek 27 derece ile 28 dereceye ulaşabilir. İç bölgelerde ise en yüksek sıcaklıklar 20 derece ile 25 derece arasında ölçülüyor. Güneydoğu Anadolu'da da güneşli bir hava ile birlikte 24 derece ile 26 derece sıcaklıklar bekleniyor.
29.10.2025 ÇARŞAMBA
Çarşamba günü, Türkiye'nin batı bölgelerinde hissedilir bir soğuma ve yağış artışı bekleniyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Yağışlar Karadeniz'in büyük bir bölümüne de yayılıyor. İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde de yerel sağanaklar görülebilir. Sıcaklıklar özellikle batı bölgelerde düşüyor; en yüksek sıcaklıklar Marmara ve Ege'de 16 derece ile 19 dereceye kadar geriliyor. Güney kıyılarda 23 derece ile 26 derece civarında seyreden sıcaklıklar, iç ve doğu bölgelerde ise 16 derece ile 21 derece aralığında olacak. Genel olarak, batıdan başlayan yağışlı ve serin bir hava dalgasının etkisine girilmesi öngörülüyor.
HANGİ İLE NE KADAR YAĞMUR YAĞACAK?
25.10.2025 CUMARTESİ
Cumartesi günü (25 Ekim 2025) yağışlı hava daha da yaygınlaşarak ülkenin büyük bir bölümünü etkileyecektir. Marmara'nın doğu kesimlerinde (Kocaeli, Sakarya, Düzce) yağış miktarının bir önceki güne göre artarak 21-50 mm aralığına ulaşması beklenmektedir. Ülkenin batısında, özellikle Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı ve iç kesimlerinde (İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Antalya) ve İç Anadolu'nun güney ve batısında, Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun büyük bir bölümünde yağışlar 5-20 mm olarak tahmin edilmektedir. Yağışsız kalan alanlar İç Anadolu'nun orta ve güneyi (Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Yozgat), Güneydoğu Anadolu'nun orta kesimleri (Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Osmaniye) ve Hatay çevresidir.
26.10.2025 PAZAR
Pazar günü (26 Ekim 2025) yağışlı hava kütlesi ülkenin doğu kesimlerine doğru kaymaktadır. En kuvvetli yağışlar, Doğu Karadeniz'in doğusunda (Rize, Artvin) ve Ardahan'ın kuzeyinde 21-50 mm olarak beklenmektedir. Karadeniz Bölgesi'nin tamamı, Doğu Anadolu Bölgesi'nin büyük bir kısmı ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğu illerinde (Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Erzincan, Sivas, Tokat, Amasya, Çorum, Kastamonu, Sinop, Ordu, Giresun, Ağrı, Kars, Iğdır, Van, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Siirt) yağışlar 5-20 mm aralığında tahmin edilmektedir. Ülkenin batı, iç ve güney kesimleri (Ege, Akdeniz, Marmara, İç Anadolu'nun büyük bölümü) bu haritaya göre yağışsız görünmektedir.
27.10.2025 PAZARTESİ
Pazartesi günü (27 Ekim 2025) yağışlı alanın büyük ölçüde daralarak sadece Trakya'nın en kuzeybatı ucunda yoğunlaşması beklenmektedir. Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde 5-20 mm aralığında yağış görülmesi beklenirken, Türkiye'nin geri kalan büyük bir bölümü (Marmara'nın diğer illeri, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu) yağışsız bir gün geçirecektir.
28.10.2025 SALI
Salı günü (28 Ekim 2025) yağışlar tekrar Batı ve kısmen İç Anadolu'yu etkilemeye başlıyor. Marmara Bölgesi'nin tamamı, Ege Bölgesi'nin büyük bir kısmı (İç Ege dahil), Batı Akdeniz'in batı kesimleri (Muğla, Antalya'nın batısı, Burdur, Isparta) ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde (Zonguldak, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük) yağışlar 5-20 mm aralığında tahmin edilmektedir. Başta İç Anadolu ve Doğu Karadeniz olmak üzere, ülkenin orta ve doğu kesimlerinin büyük bir bölümünde (Ankara, Konya, Kayseri, Sivas, Erzurum, Trabzon, Rize, Diyarbakır, Van vb.) ise yağış beklenmemektedir.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?
SABAH 06:00-12:00
Sabah saatlerinde Türkiye'nin batı bölgelerinde yağışlı bir hava bekleniyor. Marmara'nın batısı, Ege kıyıları ve Batı Akdeniz kıyı şeridinde yerel sağanak yağışlar görülecek. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (özellikle Bolu ve çevresi) KUVVETLİ olması tahmin ediliyor, bu nedenle bu bölgede dikkatli olunmalıdır. Geri kalan iç, orta ve doğu bölgeler genel olarak parçalı bulutlu veya az bulutlu, yer yer güneşli geçecek. Orta Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde hava az bulutlu.
ÖĞLE 12:00-18:00
Öğle saatlerine gelindiğinde, yağışlı hava daha çok Karadeniz Bölgesi'ne kayıyor. Batı Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri ile Orta Karadeniz'in bazı bölgelerinde (Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Amasya) sağanak yağışlar devam ediyor. Özellikle Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Bolu çevrelerinde yağışların şiddeti koruduğu ve KUVVETLİ olduğu görülüyor. Ege ve Akdeniz kıyılarındaki yağışlar hafifleyerek yer yer görülmeye devam ediyor (Antalya'nın batısı gibi). İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri genellikle parçalı bulutlu ve güneşli bir seyir izleyecek.
AKŞAM 18:00-24:00
Akşam saatlerinde yağışlı hava kütlesi daha doğuya ilerliyor. Karadeniz Bölgesi genelinde, özellikle Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı ve iç kesimlerinde sağanak yağışlar devam ediyor. Kastamonu, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde yağışlar yine KUVVETLİ olarak gösteriliyor. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Ege'nin iç kesimlerinde hava parçalı bulutlu bir seyir izliyor. Akdeniz kıyılarında (Antalya, Hatay çevreleri) yerel sağanaklar görülebilir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ise az bulutlu veya parçalı bulutlu bir gece geçirecek.
GECE 00:00-06:00
Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece saatlerinde, yağışlı sistemin ağırlığı Karadeniz Bölgesi'nde yoğunlaşıyor. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı ve iç kesimlerinde (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin) etkili olacak. Geri kalan tüm bölgelerde yağış beklenmiyor. Batı, İç, Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmında hava parçalı veya az bulutlu bir hal alıyor. Akdeniz'in doğusunda (Adana, Hatay) ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında hafif yerel yağışlar görülebilir.
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Karadeniz ile Ankara'nın kuzeyi, Hatay kıyıları, Sivas, Çankırı, Antalya, Adana, Osmaniye, Ardahan ve Kars çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının Marmara ve Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hatay kıyıları, Antalya, Adana ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara'nın kuzeyi, Çankırı ile Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu,
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların;yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Samsun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 24°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 25°C
Parçalı bulutlu