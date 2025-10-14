SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Yazdan kalma günler geri geliyor! Termometreler 29 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Türkiye önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir ayrışma yaşayacak. Kuzey ve iç bölgeler yağışlı sistemlerin etkisi altında kalırken, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri bol güneşli ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla dikkat çekecek.
BATI VE GÜNEYDE HİSSEDİLİR ISINMA DALGASI
Hafta ortasından itibaren, güneşli hava özellikle ülkenin güney kesimlerinde kendini güçlü bir şekilde hissettirecek. Çarşamba (15 Ekim) ve Perşembe (16 Ekim) günleri, Ege ve Akdeniz'de termometreler 25−29∘C seviyelerine tırmanarak, bölge halkına keyifli günler sunacak. Bu bölgelerde güneşli ve açık hava hakimiyeti sürecek.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Türkiye'nin üç büyük şehri olan İstanbul, Ankara ve İzmir, önümüzdeki günlerde farklı hava durumları yaşayacak. İstanbul'da hafta ortası yağışlı geçecek; Salı öğleden Çarşamba sabaha karşı saatlerine kadar aralıklarla sağanak yağışlar beklenirken, sıcaklıklar 19−21∘C arasında olacak. Ancak hafta sonuna doğru (Cuma ve Cumartesi), yağış kesilerek yerini parçalı bulutlu ve güneşli bir havaya bırakacak.
Ankara'da ise hafta boyunca genel olarak parçalı ve çok bulutlu bir hava hakimiyeti sürecek; belirgin bir yağış beklenmezken, gündüz sıcaklıkları 17−22∘C aralığında, geceler ise 4−8∘C civarında serin seyredecek. Buna karşın, İzmir haftanın şanslı illerinden olacak ve genellikle güneşli ve parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 22−26∘C aralığında hissedilir derecede yükselmesi ve özellikle hafta sonu (Cumartesi) bol güneşli ve açık bir hava beklenmesi öngörülüyor.
HAFTA SONUNA KADAR YÜKSEK SICAKLIKLAR DEVAM EDECEK
Güneşli havanın hakimiyeti Cuma (17 Ekim) günü de sürecek. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar bu bantta kalmaya devam ederken, iç bölgelerde görülecek yağışlı sistemin etkisi kıyı şeritlerinde hissedilmeyecek.
HAFTA SONU İDEAL HAVA KOŞULLARI SUNUYOR
Hafta sonunun ilk günü olan 18 Ekim Cumartesi ile birlikte güneşli hava dalgası batıdan başlayarak tüm ülkeye yayılacak. Marmara, Ege ve Akdeniz kıyıları tamamen az bulutlu ve güneşli bir havaya kavuşacak. Cumartesi günü Batı ve Güney bölgelerde sıcaklıklar 25−27∘C civarında sabitlenerek, dışarıda vakit geçirmek için ideal hava koşulları sunacak. Yağışlı hava kuzey ve doğuda etkisini tamamen yitirecek.
Meteoroloji yetkilileri, özellikle güney ve batı bölgelerinde hissedilecek yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneşli havanın keyfini çıkarırken, güneşin zararlı etkilerine karşı gerekli tedbirlerin alınması uyarısında bulundu.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!
14.10.2025 SALI
Haritaya göre Salı günü Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Marmara'nın batısı, Ege ve Akdeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde yer yer hafif yağmur veya sağanak bekleniyor. Kuzey ve doğu bölgelerde ise genellikle bulutlu bir hava var. Sıcaklıklar batıda 20−23∘C civarındayken, iç ve doğu bölgelerde 17−21∘C aralığında seyrediyor. Gece sıcaklıkları ise genel olarak 4−10∘C civarında.
15.10.2025 ÇARŞAMBA
Çarşamba günü hava durumu daha çok İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğunlaşıyor. Yağışlar bu bölgelerde daha belirgin hale geliyor. Batı ve güney kıyıları ise yer yer güneşli veya parçalı bulutlu. En yüksek sıcaklıklar Ege ve Akdeniz'de 25−28∘C'ye ulaşırken, iç bölgeler ve doğuda 17−22∘C arasında değişiyor. Genel olarak ülkenin batısında sıcaklıklar bir önceki güne göre hafifçe yükseliyor.
16.10.2025 PERŞEMBE
Perşembe günü yağışlar özellikle Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkili olmaya devam ediyor. Bu bölgelerde sıcaklıklar 18−20∘C civarında seyrediyor. Ülkenin güney ve güneydoğu bölgelerinde ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da en yüksek sıcaklıklar 23−29∘C aralığında, güneşli havanın etkisiyle yüksek kalıyor. Batı bölgelerde ise parçalı bulutlu bir hava gözleniyor ve sıcaklıklar 22−26∘C civarında.
17.10.2025 CUMA
Cuma günü, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde yağışlı hava sürecek gibi görünüyor. Batı ve güney kıyılarında ise güneşli ve az bulutlu hava etkisini artırıyor. Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar 25−29∘C bandında yüksek seyrederken, gece sıcaklıkları 11−14∘C civarında. Yağış alan kuzey ve iç bölgelerde ise sıcaklıklar 18−24∘C arasında değişiyor.
18.10.2025 CUMARTESİ
Hafta sonunun ilk günü olan Cumartesi, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında genellikle parçalı bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde ise yer yer bulutlu ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor, özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde. Güney ve batı bölgelerde en yüksek sıcaklıklar 25−27∘C civarında, doğu bölgelerde ise 18−23∘C aralığında. Genel olarak yağışların ülke genelinde etkisini hafiflettiği bir gün yaşanması öngörülüyor.
BUGÜN HAVA DURUMU!
SABAH (06:00 - 12:00 TSİ)
Salı sabahı Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Haritaya göre, ülkenin büyük bir bölümünde güneş ve bulut sembollerinin birleşimi görülüyor. Bu saatlerde belirgin bir yağış uyarısı bulunmuyor. Marmara'nın Trakya kesimi ve Kuzey Ege'de bulutluluk oranı biraz daha fazla. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz kıyılarında parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir hava bekleniyor.
ÖĞLE (12:00 - 18:00 TSİ)
Öğle saatlerinde, Marmara'nın doğu kesimleri (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bursa çevresi) ile Batı Karadeniz'in bazı kıyı illerinde (Düzce, Zonguldak, Bartın) yeşil renkle belirtilen yağış geçişleri görülüyor. Bu bölgelerde sağanak yağış veya yağmurlu bir hava bekleniyor. Ülkenin geri kalanında ise hava durumu büyük ölçüde değişmiyor; parçalı bulutlu ve yer yer güneşli hava devam ediyor. İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde güneş daha belirgin.
AKŞAM (18:00 - 24:00 TSİ)
Akşam saatlerinde yağışlı alanlar daralıyor. Haritada sadece Sinop ve çevresinde hafif yağış sembolü (çiseleyen yağmur) kalıyor. Genel olarak tüm Türkiye'de parçalı bulutlu veya çok bulutlu bir hava hakim. Özellikle Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulutluluk oranı azalıyor ve yer yer açık bir gökyüzü bekleniyor. Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'da ise bulutluluk devam ediyor.
GECE (00:00 - 06:00 TSİ)
Çarşamba'ya geçiş saatlerinde, Karadeniz'in batı ve orta kıyı şeridinde (Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop) yağışlı hava tekrar etkili oluyor. Bu bölgelerde sağanak yağış sembolleri görülüyor. Marmara'nın kuzeydoğusu (Kocaeli, Düzce) da yağış alabilir. Ülkenin büyük bir kısmında ise parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Güney ve Güneydoğu bölgeleri ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde bulutluluk daha az ve yer yer açık bir gökyüzü öngörülüyor.
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz kıyıları ile Balıkesir'in kuzeyi kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin kuzeydoğusu ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık