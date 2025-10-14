SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Yazdan kalma günler geri geliyor! Termometreler 29 dereceyi görecek

Ankara'da ise hafta boyunca genel olarak parçalı ve çok bulutlu bir hava hakimiyeti sürecek; belirgin bir yağış beklenmezken, gündüz sıcaklıkları 17−22∘C aralığında, geceler ise 4−8∘C civarında serin seyredecek. Buna karşın, İzmir haftanın şanslı illerinden olacak ve genellikle güneşli ve parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 22−26∘C aralığında hissedilir derecede yükselmesi ve özellikle hafta sonu (Cumartesi) bol güneşli ve açık bir hava beklenmesi öngörülüyor.