SON DAKİKA METEOROLOJİ UYARISI: Türkiye’ye yağış ve fırtına geliyor! Hafta sonu plan yapanlar dikkat!

18 Ekim 2025 Cumartesi itibarıyla Türkiye genelinde hava durumu, mevsim geçişinin tüm özelliklerini göstermeye başladı. Batı bölgelerde başlayan hafif yağışlar ve Marmara'daki rüzgarlı hava, önümüzdeki günlerde ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına alacak yeni bir hava sisteminin habercisi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, özellikle 19 Ekim Pazar gününden itibaren hava durumu kademeli olarak sertleşecek ve hafta boyunca etkisini sürdürecek.
HAFTA SONU PLAN YAPANLAR DİKKAT!
Hafta sonu başlayan değişimle birlikte, özellikle Ege ve Akdeniz kıyıları için kritik uyarılar yapıldı. Pazar, Pazartesi ve Salı günleri Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz kıyı ve iç bölgelerinde (İzmir, Muğla, Antalya, Isparta, Burdur çevreleri) gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Meteoroloji yetkilileri, beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ani su baskınları ve sel riskine karşı vatandaşların son derece dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Bu bölgelerde yaşayan ve seyahat edecek kişilerin güncel uyarıları takip etmesi hayati önem taşımaktadır.
O SAATLERDE GÖRÜŞ MESAFESİ NEREDEYSE SIFIRA DÜŞECEK!
Öte yandan, karayolu ulaşımını olumsuz etkileyecek kritik bir hava olayı da bekleniyor. Cumartesi akşamı ve Pazar sabahına geçiş saatlerinde (00:00-06:00 Tsi), İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batı ve orta kesimlerinde (Sivas, Erzincan, Çorum, Gümüşhane çevreleri) yoğun pus ve sis oluşumu tahmin ediliyor. Sürücülerin, özellikle gece ve sabaha karşı saatlerde görüş mesafesinin ciddi ölçüde düşmesi nedeniyle hızlarını azaltmaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YAĞIŞLAR ARTACAK!
Yağışlı sistem, hafta başından itibaren daha geniş bir alana yayılacak. Marmara ve Batı Karadeniz'de başlayan hafif yağışların ardından, Pazartesi ve Salı günleri yağışlı hava İç Anadolu'nun güneyine doğru ilerleyerek sıcaklıkları mevsim normallerine indirecek. Hafta ortasına doğru (22 Ekim Çarşamba), genel yağış dalgası Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alacak; İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu'nun bazı bölgelerinde yağmur geçişleri beklenmektedir. Tüm yurt genelinde sıcaklıklar düşüş eğiliminde olacak.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinin metropollerinde hava durumu, yaklaşan soğuk ve yağışlı sistemden farklı şekillerde etkilenecek. İstanbul'da hafta sonu ve Pazartesi (18-20 Ekim) günleri hafif yağmur geçişleri ve serin hava beklenirken, sıcaklıklar 17 derece civarında seyredecek. Ankara ise hafta sonu kısmen güneşli olsa da, Pazar günü (19 Ekim) ve hafta ortasında 15 derece civarına düşen sıcaklıklarla birlikte yağmurla tanışacak.
Ülkenin batısındaki ana alarm noktası ise İzmir. Kentte Pazar gününden itibaren (19 Ekim) kuvvetli sağanak yağış ve sıcaklık düşüşü bekleniyor. Özellikle Ege'deki yağışların şiddetli olması ve yerel su baskınlarına neden olabileceği için İzmir ve çevresindeki vatandaşların Meteoroloji uyarılarını yakından takip etmesi hayati önem taşıyor.
HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Hafta sonu, 18-19 Ekim Cumartesi ve Pazar günleri, Türkiye genelinde hava durumu değişiminin başlangıç noktası olacak. Cumartesi günü Marmara'da görülen hafif yağmur geçişlerinin ardından, 19 Ekim Pazar günü hava, özellikle Ege ve Akdeniz için tehlike sinyali veriyor: İzmir, Muğla ve Antalya çevrelerinde gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışlar ve fırtına bekleniyor.
Öte yandan, Cumartesi akşamı ile Pazar sabahı arasındaki kritik saatlerde (00:00-06:00 Tsi), İç Anadolu ve Doğu bölgelerinde (Sivas, Erzincan gibi iller) yoğun pus ve sis oluşumu nedeniyle karayolu ulaşımında ciddi aksaklıklar yaşanabilir. Vatandaşların, özellikle bu bölgelerde seyahat planlarını yaparken son hava durumu uyarılarını dikkate almaları ve görüş mesafesinin düşmesine karşı hazırlıklı olmaları gerekmektedir.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK YENİ HARİTAYI PAYLAŞTI!
18 EKİM 2025, CUMARTESİ
Haritada Türkiye genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim. Batı ve güneybatı kıyılarında sıcaklıklar yüksek seyrediyor (26°C civarı). Ülkenin büyük bir bölümünde yağış beklenmezken, kuzeybatı (Marmara'nın batısı) ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde yerel hafif yağmur geçişleri görülebilir. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da gece sıcaklıkları tek haneli, yer yer 0°C'ye yakın (örneğin doğuda 1-2°C) seviyelere iniyor, bu da gece-gündüz sıcaklık farkının yüksek olduğunu gösteriyor.
19 EKİM 2025, PAZAR
Pazar günü hava durumunda belirgin bir değişim göze çarpıyor. Batı kıyılarına doğru yağışlı sistemler etkisini artırıyor. Özellikle Ege'nin güney ve iç kesimleri ile Akdeniz'in batı kıyılarında gök gürültülü sağanak yağışlar (şimşek sembolü) bekleniyor. Batı ve iç bölgelerde sıcaklıklar Cumartesi gününe göre birkaç derece düşüyor (örneğin, Marmara'nın batısında 2-3°C düşüş). Ülkenin doğu kesimlerinde ise parçalı bulutlu ve genellikle yağışsız hava devam ediyor.
20 EKİM 2025, PAZARTESİ
Yeni haftanın ilk günü olan Pazartesi'de yağışlı hava batı ve iç bölgelerde etkisini sürdürüyor. Ege ve Akdeniz'in batı bölgelerinde yine gök gürültülü sağanak yağışlar hakim. Yağışlı hava kuzeybatı ve iç bölgelerin bazı kesimlerine de yayılıyor. Genel olarak sıcaklıklar Pazar gününe göre çok az düşüş göstererek mevsim normallerinde seyrediyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise hava parçalı bulutlu ve yağışsız kalmaya devam ediyor.
21 EKİM 2025, SALI
Salı günü yağışlı hava kütlesi daha geniş bir alana yayılıyor ve özellikle ülkenin iç, batı, güneybatı ve orta kesimlerinde etkili oluyor. Akdeniz'in batı ve iç bölgeleri ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde yine gök gürültülü sağanak yağışlar dikkat çekiyor. Batı Karadeniz'de yağışlar görülürken, sıcaklıklar genel olarak bir önceki güne benzer seviyelerde seyrediyor. Doğu Anadolu'da ise hava genellikle parçalı bulutlu ve yer yer yağmurlu (doğu Karadeniz ve çevresi).
22 EKİM 2025, ÇARŞAMBA
Haftanın ortasında yağışlar Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alıyor. Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun büyük bir kısmı, Karadeniz'in batı ve orta kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölümlerinde yağışlar bekleniyor. Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyi gibi bölgelerde gök gürültülü sağanaklar devam ediyor. Sıcaklıklar genel olarak bir miktar düşerek mevsim normallerine daha yakın seyrediyor. Ülkenin doğu illerinde de yer yer yağmur geçişleri görülüyor.
HANGİ İLLERE NE KADAR YAĞIŞ DÜŞECEK?
19.10.2025 PAZAR
Pazar günü en yoğun yağış (21-50 mm) Batı ve Orta Karadeniz'de (Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu) bekleniyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve İç Anadolu'nun büyük bir kısmı (Ankara dahil) 6-20 mm yağış alacak. Trakya ve Akdeniz kıyılarında ise yağışlar 0,1-5 mm ile daha hafif olacak.
20.10.2025 PAZARTESİ
Pazartesi, en şiddetli yağış (21-50 mm) Doğu Karadeniz kıyılarında (Sinop'tan Artvin'e kadar) etkili olacak. Yağış, İç Anadolu, Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde 6-20 mm civarında seyrederken, Marmara'nın doğusu ve Akdeniz kıyıları 0,1-5 mm ile hafif geçecek.
21.10.2025 SALI
Salı günü yağışlı sistem doğuya kayıyor. En yoğun yağış (6-20 mm) Güneydoğu Anadolu'nun doğusu (Van, Hakkari) ve Doğu Akdeniz'de (Adana, Hatay, Gaziantep) bekleniyor. Diğer doğu ve güney bölgeler 0,1-5 mm yağış alırken, ülkenin batı, kuzey ve iç kesimleri büyük ölçüde yağışsız kalacak.
22.10.2025 ÇARŞAMBA
Çarşamba günü yağışlar dar bir alana sıkışıyor. Yoğun yağış (6-20 mm) Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun uç noktalarında (Van, Hakkari, Şırnak) devam edecek. Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu'nun orta kesimleri 0,1-5 mm yağış alacak. Ülkenin büyük bir kısmı (Batı, Kuzey ve İç bölgeler) bu gün yağışsız geçecek.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
SABAH
Cumartesi sabah saatlerinde, Türkiye'nin genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava çoğunlukla açık ve güneşli. Yağış beklenen tek bölge Marmara'nın batısı ve kuzey kıyılarıdır. Tekirdağ, İstanbul'un Avrupa yakası, Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey kesimlerinde hafif yağmur (yeşil alan) beklenmektedir. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun orta ve batı kesimleri ile Karadeniz'in iç kesimlerinde (Çorum, Amasya, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan çevreleri) pus (pus sembolü) etkili olacaktır.
ÖĞLE
Öğle saatlerinde yağışlı hava kütlesi Marmara Bölgesi'nin kuzeyine (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri) ve batı kıyılarına (Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir'in batı kıyıları) kayarak etkisini sürdürmektedir. Yağışlar hafif (yeşil alan) ve yereldir. Ülkenin büyük bir bölümü ise parçalı bulutlu ve güneşli bir hava ile günü geçirecektir. Doğu bölgelerdeki pus durumu bu saatlerde dağılmış görünmektedir, güneşli semboller ön plana çıkmaktadır.
AKŞAM
Akşam saatlerinde yağışlı sistem, Marmara'nın kuzey kıyıları (Kırklareli, İstanbul'un Avrupa yakası, Kocaeli, Sakarya çevreleri) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Düzce, Zonguldak, Kastamonu'nun içleri) etkisini sürdürecektir. Yağışlar yine hafif ve yerel karakterlidir. Ülkenin geri kalanında hava çoğunlukla parçalı bulutlu veya az bulutludur. Yağışsız bölgelerde gece saatlerinde sıcaklıklar düşmeye başlayacaktır.
GECE
Pazar gününe girerken gece saatlerinde, yağışlı hava kütlesi Marmara'nın kuzey ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Kastamonu'nun kuzeyi) hafif şekilde devam etmektedir. Bu saatlerde dikkat çeken en önemli durum, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin batı ve orta kesimlerinde (Çorum, Yozgat, Sivas, Erzurum, Erzincan, Muş, Kars, Gümüşhane, Bayburt çevreleri) yaygın ve yoğun pus (sis/pus sembolü) oluşumudur. Bu durum, özellikle karayolu ulaşımında görüş mesafesini düşürebilir. Ülkenin güney ve batı kesimlerinde hava parçalı bulutlu ve yağışsızdır.
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzey kıyıları ve Batı Karadeniz'in batısının sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, kuzey kıyılarının yer yer çok bulutlu yarın (Cumartesi) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu hafif sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık