SON DAKİKA METEOROLOJİ UYARISI: Türkiye’ye yağış ve fırtına geliyor! Hafta sonu plan yapanlar dikkat!

20 EKİM 2025, PAZARTESİ

Yeni haftanın ilk günü olan Pazartesi'de yağışlı hava batı ve iç bölgelerde etkisini sürdürüyor. Ege ve Akdeniz'in batı bölgelerinde yine gök gürültülü sağanak yağışlar hakim. Yağışlı hava kuzeybatı ve iç bölgelerin bazı kesimlerine de yayılıyor. Genel olarak sıcaklıklar Pazar gününe göre çok az düşüş göstererek mevsim normallerinde seyrediyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise hava parçalı bulutlu ve yağışsız kalmaya devam ediyor.