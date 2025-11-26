SON DAKİKA: Meteoroloji uzmanı Adil Tek uyardı! "İstanbul'a kar geliyor!" O tarihlere işaret etti!

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Önümüzdeki günlerde hava akışı ise şu şekilde olacak: Çarşamba günü parçalı bulutlu bir hava ve 20 derece civarında sıcaklık bekleniyor. Perşembe günü yağış yokken sıcaklık 21-22 dereceye yükselecek. Cuma günü ise kısa süreli serinlik görülecek ve sıcaklık 17 dereceye düşecek. Hafta sonu ise yağışlar geri geliyor; Cumartesi ve Pazar günleri hem İstanbul hem Ankara yağış alacak, sıcaklıklar tekrar düşüşe geçecek. Adil Tek, Aralık ayı için de anlamlı bir yağış ihtimalinin düşük olduğunu, bu ayın da büyük olasılıkla kurak geçeceğini sözlerine ekledi.