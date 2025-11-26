SON DAKİKA: Meteoroloji uzmanı Adil Tek uyardı! "İstanbul'a kar geliyor!" O tarihlere işaret etti!

Aylardır merakla beklenen "İstanbul'a kar ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı meteoroloji kaynaklarından gelen son değerlendirmelerle netleşti. Uzun süren kurak bir dönemin ardından İstanbulluların gözü kulağı kar yağışı tarihlerine çevrildi. Türkiye, son yılların en kurak Kasım aylarından birini geride bırakırken, sıcaklıklar önümüzdeki günlerde sert bir düşüş yaşayacak ve hava sıcaklıklarının bir hafta içinde 5-6 derece birden gerileyeceği tahmin ediliyor.
KAR GELİYOR!
İstanbul'da ilk karla karışık yağışların görülme olasılığı, meteoroloji uzmanlarının ortak değerlendirmesine göre 14-19 Ocak tarihleri arasında öne çıkıyor. Özellikle kıyı ilçelerde sulu kar şeklinde beklenen bu yağışlar, kışa giriş olarak görülecek. Kent genelinde zaman zaman kısa süreli kar geçişleri yaşanabileceği ancak kalıcı kar örtüsü oluşma ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor.
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ!
Uzmanlara göre, İstanbul şehir merkezini etkileyecek asıl güçlü ve kalıcı kar yağışı ise Şubat ayının ilk günlerinde, özellikle 5-6 Şubat tarihlerinde bekleniyor. Tahmini modellere göre, bu dönemde kuvvetli bir soğuk hava dalgası kenti etkisi altına alacak. Merkez ilçelerde 1-5 santimetre kar örtüsü oluşması beklenirken, yüksek bölgeler ve batı ilçelerinde kar kalınlığının 10-20 santimetreye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu günlerde gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşeceği, gündüz ise 1-4 derece arasında seyredeceği öngörülüyor.
UZMAN İSİM ADİL TEK AÇIKLADI!
Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Türkiye'de son aylarda yaşanan sıcaklık ve yağış anomalilerini değerlendirirken, Kasım ayının belirgin şekilde kurak geçtiğini ifade etti. Tek, Haziran-Eylül döneminin kurak geçtiğini, Ekim'de nispeten normale dönülse de Kasım'da sıcaklıkların yeniden ortalamanın üzerine çıktığını belirtti. Kasım ayında İstanbul'da 25 derece, Akdeniz ve Doğu Karadeniz'de ise 30 derecelere çıkıldığına dikkat çekti. Tek'e göre sıcaklık rekorlarının çoğu artık 1950'li yıllarla değil, son 10-15 yıllık verilerle yarışıyor.
Hafta sonu yağış var mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? | Video
YAĞIŞLARDA KRİTİK DÜŞÜŞ!
İstanbul üzerinden örnek veren Adil Tek, Kasım ayı yağışlarının alarm verici düzeyde az olduğunu vurguladı. Uzun yıllar ortalaması 105 kilogram olan Kasım ayı yağışlarının sadece 36 kilogram olarak gerçekleştiğini, yani ortalamanın sadece yüzde 30'unun görüldüğünü aktardı. Türkiye genelinde de yağışların beklenen seviyede olmaması, uzmanlara göre kuraklık riskini ciddi şekilde artırıyor.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Önümüzdeki günlerde hava akışı ise şu şekilde olacak: Çarşamba günü parçalı bulutlu bir hava ve 20 derece civarında sıcaklık bekleniyor. Perşembe günü yağış yokken sıcaklık 21-22 dereceye yükselecek. Cuma günü ise kısa süreli serinlik görülecek ve sıcaklık 17 dereceye düşecek. Hafta sonu ise yağışlar geri geliyor; Cumartesi ve Pazar günleri hem İstanbul hem Ankara yağış alacak, sıcaklıklar tekrar düşüşe geçecek. Adil Tek, Aralık ayı için de anlamlı bir yağış ihtimalinin düşük olduğunu, bu ayın da büyük olasılıkla kurak geçeceğini sözlerine ekledi.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
İstanbul, Ankara ve İzmir, Çarşamba günü boyunca genellikle az bulutlu ve güneşli bir havaya sahip olacaktır. Ankara'da sabah 06:00-12:00 saatleri arasında ve Perşembe gecesi 00:00-06:00 saatleri arasında yoğun sis (SİS) beklenmektedir; bu saatler dışında hava açık olacaktır. İstanbul'da sis beklenmezken, hava tüm gün boyunca güneşli ve az bulutludur. İzmir'de ise tüm gün hava az bulutlu ve güneşli geçecek, ancak Çanakkale'den Aydın'a kadar olan kıyı şeridinde Çarşamba günü boyunca saatte 40-60 kilometre hızla esen kuvvetli rüzgar etkili olacaktır. Üç şehirde de gün içinde önemli bir yağış beklentisi bulunmamaktadır.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!
ÇARŞAMBA (26.11.2025)
Bugün (Çarşamba), Türkiye genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakimdir. Sıcaklıklar özellikle kıyı bölgelerinde yüksek seyrediyor; Akdeniz'de 22 derece, Ege'de ise 21 derece civarındadır. Ancak, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde sis (SİS/PUS) etkili olmaktadır. Gece sıcaklıkları iç bölgelerde -3 dereceye kadar düşerek don tehlikesine dikkat çekmektedir. Güneydoğu'da 14 derece, Doğu Anadolu'da ise 8 derece civarında seyreden sıcaklıklar, bölgenin batı ve güneyinde görülen yerel sağanak yağışlarla kontrast oluşturmaktadır.
PERŞEMBE (27.11.2025)
Perşembe günü hava durumu genel olarak korunmakla birlikte, yağışlar ve sis İç Anadolu'da ve Güneydoğu'da etkisini sürdürmektedir. Akdeniz kıyılarında sıcaklık 25 dereceye kadar yükselirken, Ege ve Batı Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar görülmektedir. İç Anadolu ve Orta Karadeniz bölgelerinde sis (PUS/SİS) geniş alanlarda devam etmekte, sıcaklıklar 17 derece civarındadır. Doğu Anadolu'da ise hava soğuk kalmaya devam etmekte, 8 derece ile 15 derece arasında değişen sıcaklıklarla yer yer karla karışık yağmur veya kar yağışı beklenmektedir.
CUMA (28.11.2025)
Cuma günü, Batı ve Güney kıyılarındaki hava sıcaklıkları yüksek seyretmeyi sürdürmektedir; özellikle Antalya çevresi 25 derece ile en sıcak bölgelerden biridir. Kıyı bölgelerdeki gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürürken, İç ve Orta Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve yer yer sisli (PUS) olacaktır. Gece sıcaklıklarının -3 dereceye kadar inmesi nedeniyle don ve buzlanma riski devam etmektedir. Doğu ve Güneydoğu'da sıcaklıklar 17 derece civarında olup, hava çoğunlukla kapalı ve karla karışık yağmurlu bir görünümdedir.
CUMARTESİ (29.11.2025)
Hafta sonunun ilk günü olan Cumartesi, Batı'dan başlayarak yağışlı ve daha serin bir havaya geçişin işaretlerini vermektedir. Marmara ve Ege'nin kuzeyinde sıcaklıklar 15 dereceye düşerken, bölgede sağanak yağışlar görülmeye başlayacaktır. Güney Ege ve Akdeniz'de ise gök gürültülü sağanak yağışlar devam etmektedir. İç Anadolu'nun batısında da sağanak yağışlar başlarken, Doğu Anadolu'da sıcaklıklar 10 derece civarında olup yer yer karla karışık yağmur beklenmektedir.
PAZAR (30.11.2025)
Pazar günü, soğuk ve yağışlı hava Türkiye genelinde etkili olmaktadır. Özellikle Batı ve Güney bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar çok yoğunlaşmıştır ve sıcaklıklar 16 derece civarına düşmüştür. İç ve Doğu Anadolu bölgeleri ise karla karışık yağmur ve kar yağışına geçiş yapmaktadır. Sivas ve Erzurum çevresinde kar yağışı sembolleri belirirken, gece sıcaklıkları bu bölgelerde -2 derece ile -3 dereceye kadar inerek kuvvetli don ve buzlanma riski yaratmaktadır. Gündüz sıcaklıkları bu bölgelerde 10 derece civarındadır.
BUGÜN İL İL HAVA DURUMU
SABAH (06:00 - 12:00)
Çarşamba sabah saatlerinde (06:00-12:00), Türkiye'nin büyük bir bölümü sis ve pus etkisi altındadır. Marmara'nın güneyi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yoğun bir şekilde sis (SİS) veya pus (PUS) görülmektedir. Özellikle Batı ve İç Ege kıyılarında (Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir çevresi ve Muğla) saatte 40-60 km hızla esecek kuvvetli rüzgar uyarısı vardır. Yağış ise sadece Muğla ve Antalya'nın batı kıyılarında gök gürültülü sağanak yağış şeklinde yerel olarak görülmektedir.
ÖĞLE (12:00 - 18:00)
Öğle saatlerine geçildiğinde (12:00-18:00), sis ve pusun etkisi büyük ölçüde azalmakta ve güneşli hava İç ve Doğu bölgelerde kendini göstermektedir. Ülke genelinde hava, az bulutlu ve güneşli bir görünüme kavuşmaktadır. Ancak, Ege kıyıları ve Akdeniz'in batı kıyılarındaki kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) devam etmektedir. Yağış sadece Antalya'nın batı kıyıları ve Burdur çevresinde gök gürültülü sağanak yağış şeklinde sınırlı kalmaktadır.
AKŞAM (18:00 - 24:00)
Çarşamba akşam saatlerinde (18:00-24:00), hava durumu sakinleşmektedir. Türkiye'nin neredeyse tamamı az bulutlu ve güneşli bir görünüm sergilemektedir. Sis veya pus etkisi haritada kaybolmuş durumdadır. Ege kıyılarındaki kuvvetli rüzgar etkisini yitirmeye başlasa da, batı kıyılarındaki hava akımı devam etmektedir. Yağışlar ise sadece Antalya'nın güneybatı kıyıları ve Burdur'un güneyinde yerel gök gürültülü sağanak yağış şeklinde görülmektedir.
GECE (00:00 - 06:00)
Perşembe'ye girerken (gece 00:00 - 06:00), sis ve pus yeniden etkisini göstermeye başlamaktadır. Özellikle İç Anadolu'nun büyük bir bölümü, İç Ege, Marmara'nın güneyi, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu/Güneydoğu Anadolu'da yoğun sis (SİS) ve pus (PUS) beklenmektedir. Sadece Antalya'nın güneyinde gök gürültülü sağanak yağış görülürken, Ege kıyılarındaki kuvvetli rüzgar etkisini sürdürmektedir. Bu saatlerde görüş mesafesi düşeceği için, özellikle iç bölgelerde kara yolu ulaşımında dikkatli olunması gerekmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege kıyıları, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Mardin ve Diyarbakır'ın doğu, Batman'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 17°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu ve açık, Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Mardin ve Diyarbakır'ın doğu, Batman'ın batı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu kesimleri hafif sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu kesimleri hafif sağanak yağışlı
SİİRT °C, 15°C
Az bulutlu ve açık