SON DAKİKA… Meteoroloji’den İstanbul için kar uyarısı! Sıcaklıklar 0 dereceye kadar düşecek: O güne dikkat!

SON DAKİKA… Soğuk hava, kendini iyice hissettirmeye başladı. Yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisi altına giren Türkiye'nin pek çok ilinde, kar yağışı etkisini artırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise İstanbul başta olmak üzere pek çok il için kar uyarısı yaptı. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık Cuma gününden itibaren Marmara Bölgesinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği açıklandı.
CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT!
İstanbul'da genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların yerini cumartesi günü Anadolu Yakası'nın yükseklerinde karla karışık yağmura bırakması bekleniyor. İl genelinde 29 Aralık Pazartesi günü karla karışık yağmur ve yükseklerde de kar yağışı olması tahmin ediliyor.
Yeni yılın ilk günlerinde bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların düşük kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı öngörülüyor.
SICAKLIKLAR 0 DERECEYE DÜŞECEK!
Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bölge genelinde 5 ila 8 derece azalacağı ve soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği bekleniyor.
Bölgede 26 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının İstanbul'da 0, Edirne'de -3, Kırklareli'de -3, Tekirdağ'da -1, Kocaeli'de -1, Sakarya'da -2, Yalova'da 1 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.