SON DAKİKA… Meteoroloji’den İstanbul için kar uyarısı! Sıcaklıklar 0 dereceye kadar düşecek: O güne dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise İstanbul başta olmak üzere pek çok il için kar uyarısı yaptı. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık Cuma gününden itibaren Marmara Bölgesinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği açıklandı.