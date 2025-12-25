Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Meteoroloji’den İstanbul için kar uyarısı! Sıcaklıklar 0 dereceye kadar düşecek: O güne dikkat!
Giriş Tarihi: 25.12.2025 08:46

SON DAKİKA… Meteoroloji’den İstanbul için kar uyarısı! Sıcaklıklar 0 dereceye kadar düşecek: O güne dikkat!

SON DAKİKA… Aralık ayının bitmesine sayılı günler kala, kara kış kendini iyice hissettirmeye başladı. Türkiye, yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken, meteoroloji başta İstanbul olmak üzere pek çok kent için kar uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için gün ve saat verip uyardı: Sıcaklık 0 dereceye düşecek… Karla karışık yağmur başlayacak!

SON DAKİKA… Meteoroloji’den İstanbul için kar uyarısı! Sıcaklıklar 0 dereceye kadar düşecek: O güne dikkat!
  • ABONE OL

SON DAKİKA… Soğuk hava, kendini iyice hissettirmeye başladı. Yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisi altına giren Türkiye'nin pek çok ilinde, kar yağışı etkisini artırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise İstanbul başta olmak üzere pek çok il için kar uyarısı yaptı. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık Cuma gününden itibaren Marmara Bölgesinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği açıklandı.

Bölgenin doğusunda Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da görülecek yağışların cuma günü aralıklı yağmur, 27 Aralık Cumartesi gününden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT!

İstanbul'da genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların yerini cumartesi günü Anadolu Yakası'nın yükseklerinde karla karışık yağmura bırakması bekleniyor. İl genelinde 29 Aralık Pazartesi günü karla karışık yağmur ve yükseklerde de kar yağışı olması tahmin ediliyor.

Yeni yılın ilk günlerinde bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların düşük kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

SICAKLIKLAR 0 DERECEYE DÜŞECEK!

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bölge genelinde 5 ila 8 derece azalacağı ve soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği bekleniyor.

Bölgede 26 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının İstanbul'da 0, Edirne'de -3, Kırklareli'de -3, Tekirdağ'da -1, Kocaeli'de -1, Sakarya'da -2, Yalova'da 1 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE DONACAK! BUZLANMA VE DON UYARISI

Özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve dona karşı uyarı yapıldı. Ayrıca, tarımsal faaliyetlerin olduğu bölgelerde soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artıracağı da vurgulandı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA… Meteoroloji’den İstanbul için kar uyarısı! Sıcaklıklar 0 dereceye kadar düşecek: O güne dikkat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz