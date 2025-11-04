SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul için yeni hava durumu uyarısı! Kuvvetli geliyor; tarih verildi: Kaç gün sürecek?

İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı