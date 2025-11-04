SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul için yeni hava durumu uyarısı! Kuvvetli geliyor; tarih verildi: Kaç gün sürecek?

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5-9 Kasım tarihlerini kapsayan haritalı hava durumu raporunu paylaştı.
Buna göre; hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'da kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan uyarıda, "Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, İç Anadolu'nun doğusu, Çanakkale ve Tokat çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.
5 Kasım Çarşamba: İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu bazı illerde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
6 Kasım Perşembe: İstanbul, Ankara ve Bursa'nın da aralarında olduğu birçok ilde sağanak bekleniyor.
7 Kasım Cuma: Yine İstanbul ve Ankara'nın aralarında bulunduğu birçok ilde kuvvetli sağanak etkili olacak.
Hafta sonu ise yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
İL İL HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Tokat çevrelerinin öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu