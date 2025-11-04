Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Meteoroloji'den İstanbul için yeni hava durumu uyarısı! Kuvvetli geliyor; tarih verildi: Kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 4.11.2025 18:04 Son Güncelleme: 4.11.2025 18:05

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük haritalı hava durumu raporuna göre; önümüzdeki günlerde İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Raporda sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağı belirtilirken, megakentte etkili olması beklenen sağanak için tarih verildi. Peki yağışlar kaç gün sürecek? Hangi illerde sağanak etkili olacak? İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5-9 Kasım tarihlerini kapsayan haritalı hava durumu raporunu paylaştı.

Buna göre; hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'da kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, "Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, İç Anadolu'nun doğusu, Çanakkale ve Tokat çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL DAHİL BİRÇOK İL İÇİN SAĞANAK UYARISI! TARİH VERİLDİ

MGM'nin yayınladığı raporda; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Yağışların 3 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

İşte önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporu:

5 Kasım Çarşamba: İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu bazı illerde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

6 Kasım Perşembe: İstanbul, Ankara ve Bursa'nın da aralarında olduğu birçok ilde sağanak bekleniyor.

7 Kasım Cuma: Yine İstanbul ve Ankara'nın aralarında bulunduğu birçok ilde kuvvetli sağanak etkili olacak.

Hafta sonu ise yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Tokat çevrelerinin öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 20°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

