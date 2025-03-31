SON DAKİKA! Meteoroloji’den İstanbul için yeni hava durumu uyarısı! O tarihlere dikkat: Kuvvetli sağanak kapıda

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı