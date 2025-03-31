SON DAKİKA! Meteoroloji’den İstanbul için yeni hava durumu uyarısı! O tarihlere dikkat: Kuvvetli sağanak kapıda

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz ile Samsun, Sinop, Ordu, Ardahan,,Erzincan, Erzurum, Kilis, Adıyaman ve Gaziantep çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Ege ve Batı Akdeniz, Eskişehir'in güneyi ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Ege, Akdeniz ve İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıkların doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor
Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısı ile Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Ege, Batı Akdeniz, Eskişehir'in güneyi ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekiyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın; Doğu Anadolu'nun batısı ile Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İşte önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporu
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
ADANA 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 17°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Eskişehir'in güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ve Sinop çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABÜK 9°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz, Ordu ve Samsun çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 8°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 8°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ardanan, Erzincan ve Erzurum çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM -1°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 1°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 5°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kilis, Adıyaman ve Gaziantep çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 6°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu