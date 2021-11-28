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Giriş Tarihi: 28.11.2021 14:36 Son Güncelleme: 28.11.2021 15:06

SON DAKİKA | Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Kar, sağanak, fırtına...

AA
SON DAKİKA | Meteoroloji’den kritik hava durumu uyarısı: Kar, sağanak, fırtına...

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü kritik hava durumu uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamada Marmara Bölgesi için kuvvetli ve tam fırtına uyarısı geldi. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova için pazartesi sabahından itibaren etkili olması beklenen fırtınanın 70-110 kilometre saat şeklinde eseceği bildirildi. Vatandaşlara olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarı geldi.

İstanbul ve çevresi için kritik hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafndan Pazartesi günü sabahın ilk saatlerinden itibaren kuvvetli ve tam fırtına uyarısında bulunuldu. Açıklamada; rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli ve tam fırtınanın 70-110 kilometre saat şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden esmesi öngörülüyor. Rüzgarın yarın sabah ilk saatlerden itibaren bölge genelinde İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ile Yalova'da kuvvetli ve tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

HIZI 110 KM'Yİ BULACAK

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova için pazartesi sabahından itibaren etkili olması beklenen fırtına uyarısı yapıldı. Açıklamada, rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli ve tam fırtınanın 70-110 kilometre saat şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Kurumlara “anadili gibi” makine çevirisi yapıyor
Kurumlara “anadili gibi” makine çevirisi yapıyor

Vatandaşlardan, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Hava tahminleri uzmanı Cengiz Çelik kritik açıklamalarda bulundu. "Özellikle Bugünden itibaren İç ve Kzuey kesimlerimizde yağış devam ediyor. Doğu bölgelerimize doğru ilerliyor ancak, yarından itibaren yeni bir yağış etkisi altına girecek yurdumuz...Özellikle pazartesi salı ve çarşamba günü tüm yurdumuzda yağış görebiliriz." dedi.

Meteorolojiden Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı | Video

"METEOROLOJİK UYARILARI ÜÇE AYIRABİLİRİZ"

"Meteorolojik uyarıları üçe ayırabiliriz" diyen Çelik, Hem kuvvetli yağış uyarımız var, havalar ciddi oranda soğuyacak Çarşamba günü için, Salı günühatta Batı bölgelerinden başlayarak Çarşamba günüönemli bir sıcaklık düşüşü bekliyoruz bir de yarın ve Salı günü kuvvetli lodos bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

KAR YAĞIŞI UYARISI

Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının mevsüm normallerine düşeceğini ifade eden Çelik, Çarşamba günü İç Anadolu Bölgesi için karyağışı olacağı tahmininde bulundu.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği, yarından itibaren kent genelinde etkili olması beklenen sağanak ve kuvvetli rüzgara karşı uyarıda bulundu. Olumsuz hava koşullarının salı gününe kadar süreceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Ankara Valiliği'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 29 Kasım Pazartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren Ankara'da rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Açıklamada sağanakla ilgili de "29 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinden sonra Ankara'nın kuzey ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 29 Kasım Pazartesi akşam ve 30 Kasım Salı sabah saatlerine kadar kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısı yapıldı.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı (Yağışların kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 15

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 18

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 21

Kurumlara “anadili gibi” makine çevirisi yapıyor
Kurumlara “anadili gibi” makine çevirisi yapıyor

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli merkez ve doğu ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor) 20

Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 7

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 15

Kurumlara “anadili gibi” makine çevirisi yapıyor
Kurumlara “anadili gibi” makine çevirisi yapıyor
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SON DAKİKA | Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Kar, sağanak, fırtına...
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