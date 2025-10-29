SON DAKİKA… Meteoroloji’den kritik hava durumu uyarısı! O iller için alarm verildi: Sağanak, kar yağışı, fırtına…

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Isparta, Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay, Osmaniye ve K. Maraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İskenderun körfezinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İskenderun körfezinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı