SON DAKİKA: Meteoroloji’den kritik uyarı! 9 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına! O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 Kasım Çarşamba ve 6 Kasım Perşembe günlerini kapsayan 48 saatlik süreç için ülke genelinde etkili olacak önemli hava olayları hakkında vatandaşları uyardı. Batı bölgelerinde şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, bu sistemin hemen ardından İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri için kritik seviyede yoğun sis (pus) tehlikesi alarmı verildi. Yetkililer, beklenen bu meteorolojik hadiseler nedeniyle ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde ciddi düşüşler ve ani su baskınları riskine karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.
MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI: SU BASKINLARINA DİKKAT
Hava durumu tahminlerine göre, Çarşamba günü boyunca etkili olacak sağanak yağışlar, özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarını hedef alacak. Sabah saatlerinden itibaren Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kesimlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağışlar, günün ilerleyen saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova hattına doğru ilerleyerek kuvvetlenecek. Büyükşehirlerde yaşayan vatandaşların, özellikle öğle ve akşam saatlerindeki kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek ani su baskınları, yollarda birikintiler ve trafik yoğunluğu gibi olumsuzluklara karşı hazırlıklı olması gerekmektedir. Şehir içi ve şehirler arası toplu taşımada ve deniz ulaşımında yaşanabilecek gecikmeler için planlamaların güncellenmesi önerilmektedir.
AKDENİZ'E YAĞIŞ BAŞLANGICI VE GÜNEYDOĞU'DA YAZ HAVASI
Yağışlı sistem, Çarşamba akşam saatlerinden itibaren etkisini güneye kaydırarak Akdeniz Bölgesi'nin batı kesimlerine ulaşacak. Antalya'nın batı ilçeleri ile Burdur ve Isparta çevrelerinde de lokal sağanak geçişleri başlayacak olup, bölge halkının anlık hava değişimlerine karşı dikkatli olması gerekmektedir. Öte yandan, yağışlar ülkenin doğu ve güneydoğu bölgelerinde beklenmemektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 26 dereceye kadar ulaşarak adeta yazdan kalma günler yaşatacak, ancak bu sıcaklık farkı sis oluşumu için elverişli koşulları yaratacaktır.
PERŞEMBE GECESİ KRİTİK SİS TEHLİKESİ: SÜRÜCÜLERE HAYATİ UYARI!
Önümüzdeki 48 saatin en kritik uyarısı, 5 Kasım Çarşamba'yı 6 Kasım Perşembe'ye bağlayan gece saatleri olan 00:00 ile 06:00 aralığı için verilen yoğun sis (pus) alarmıdır. Yağışın kesilmesi ve sıcaklıkların gece düşmesiyle birlikte sis, İç Anadolu Bölgesi'nin geniş bir bölümünü (Ankara, Çorum, Yozgat, Kırıkkale, Sivas) etkisi altına alacaktır. Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük) ve Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı şehirleri (Erzurum, Kars, Ardahan) de sisin görüş mesafesini sıfıra yaklaştıracağı bölgeler arasında yer almaktadır. Sürücüler, özellikle bu kritik saatlerde seyahat etmekten kaçınmalı; zorunlu yolculuklarda ise hızlarını minimuma indirmeli, sis farlarını açık tutmalı ve takip mesafelerini artırmalıdır.
İSTANBUL ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Türkiye'nin üç büyük metropolünde önümüzdeki 48 saat boyunca farklı hava koşulları hakim olacak. İstanbul, yağışlı sistemin merkezinde yer alacak; Çarşamba sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağışların gün boyu ve akşam saatlerinde aralıklarla etkili olması bekleniyor. Yağış nedeniyle şehirdeki trafik yoğunluğunun artması ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanması olasıdır. Gündüz sıcaklıkları 18 ile 20 derece civarında seyredecektir.
Ankara ise daha sakin ancak kritik bir tehlike altında. Başkentte Çarşamba günü hava parçalı bulutlu ve sıcaklık 20 derece civarında olacakken, Perşembe'ye bağlayan gece saatlerinde yoğun sis (pus) tehdidi altındadır. Sis nedeniyle özellikle çevre yollarında görüş mesafesinin düşeceği için sürücülerin azami dikkat göstermesi gerekmektedir. İzmir ise genel olarak yağışsız bir 48 saat geçirecek; Çarşamba günü parçalı bulutlu, sıcaklıkların 23 derece civarında olması bekleniyor. Ancak bölgedeki sistemin etkisiyle Kuzey Ege'de görülecek sağanakların hafif şiddette rüzgâr getirmesi mümkündür.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE: GECE SOĞUKLARINA DİKKAT
Tüm bu hava olaylarına rağmen, genel sıcaklık değerlerinde ciddi bir düşüş beklenmemektedir. Gündüz en yüksek sıcaklıklar yağışlı batı bölgelerinde 18 ile 21 derece arasında seyrederken, iç ve doğu bölgelerde 20 ile 24 derece civarında ölçülmeye devam edecektir. Ancak, gece saatlerinde İç Anadolu'da ve yüksek kesimlerde sıcaklıkların tek haneli seviyelere (8-10 derece) ineceği tahmin edildiğinden, zirai don riski olmasa bile özellikle soğuğa karşı hassas olan ürünlerin korunması gerekmektedir. Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları ve ilgili kurumları, olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmaya ve güncel tahminleri sürekli takip etmeye çağırmaktadır.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHİMN RAPORUNU YAYIMLADI
Önümüzdeki beş günlük süreçte Türkiye genelinde hava durumu çeşitlilik göstermektedir. Çarşamba (5.11.2025) günü, Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın batısı ve Ege'de gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak; özellikle Trakya ve Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli yağışlar beklenirken, Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 27 dereceye kadar çıkacaktır. Perşembe (6.11.2025) günü yağışlar İç Anadolu'nun güneyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerine kayarken, Antalya'da 32 derece, Ankara'da ise 21 derece sıcaklıklar görülecektir. Cuma (7.11.2025) günü yağışlar Doğu Karadeniz ve Akdeniz'in iç bölgeleriyle sınırlı kalacak, Batı ve İç Anadolu parçalı bulutlu bir havaya sahip olacak; Şanlıurfa ve Diyarbakır civarında sıcaklık 26 derece civarında seyredecektir. Hafta sonu ise hava durumu büyük ölçüde istikrar kazanacak; Cumartesi (8.11.2025) günü sadece Doğu Karadeniz'in en doğu ucunda yerel sağanaklar devam ederken, Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 31 dereceye ulaşacaktır. Son olarak Pazar (9.11.2025) günü, ülkenin büyük bir bölümü az bulutlu ve yağışsız bir gün geçirerek rahat bir Pazar vaat etmekte; Adana'da 32 derece, Ege ve İç Anadolu'da ise 20 ile 24 derece arasında sıcaklıklar beklenmektedir.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Çarşamba günü hava durumu, sabah saatlerinde (06:00-12:00) Marmara Bölgesi'nin kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında (İstanbul, Kırklareli, Çanakkale) başlayan gök gürültülü sağanak yağışlarla etkisini göstermeye başlayacaktır; bu saatlerde Bilecik ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sis (pus) hadisesi görülebilir. Öğle saatlerinde (12:00-18:00) yağışlı sistem, Marmara'nın doğu ve batı kıyıları ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında (Kocaeli, Düzce, Zonguldak) etkisini sürdürecek ve sisler etkisini yitirirken, ülkenin geri kalanı güneşli ve parçalı bulutlu olacaktır. Akşam saatlerinde (18:00-24:00) yağışlar Marmara'nın batı ve doğu kıyıları ile Batı Karadeniz'de yoğunlaşmaya devam ederken, Ege'nin iç ve Akdeniz kıyılarında (Antalya, Mersin) hava parçalı bulutlu bir hal alacaktır. Perşembe gecesine (00:00-06:00) geçişte ise yağışlı hava batıdan uzaklaşarak Ege Denizi kıyıları ve Marmara'nın batısında sürecek; ancak bu saatlerde en dikkat çekici durum, Antalya ve Burdur civarında yerel sağanakların başlaması ve başta İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri olmak üzere ülkenin çok sayıda iç bölgesinde yoğun sis (pus) beklenmesidir ki, bu durum karayolu ulaşımında görüş mesafesini ciddi şekilde düşürebilir.
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BURSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Edremit Körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı, kuzey çevreleri çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimlerinin gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 27°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 23°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu. Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 26°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 23°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Az bulutlu