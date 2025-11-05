SON DAKİKA: Meteoroloji’den kritik uyarı! 9 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına! O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Çarşamba günü hava durumu, sabah saatlerinde (06:00-12:00) Marmara Bölgesi'nin kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında (İstanbul, Kırklareli, Çanakkale) başlayan gök gürültülü sağanak yağışlarla etkisini göstermeye başlayacaktır; bu saatlerde Bilecik ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sis (pus) hadisesi görülebilir. Öğle saatlerinde (12:00-18:00) yağışlı sistem, Marmara'nın doğu ve batı kıyıları ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında (Kocaeli, Düzce, Zonguldak) etkisini sürdürecek ve sisler etkisini yitirirken, ülkenin geri kalanı güneşli ve parçalı bulutlu olacaktır. Akşam saatlerinde (18:00-24:00) yağışlar Marmara'nın batı ve doğu kıyıları ile Batı Karadeniz'de yoğunlaşmaya devam ederken, Ege'nin iç ve Akdeniz kıyılarında (Antalya, Mersin) hava parçalı bulutlu bir hal alacaktır. Perşembe gecesine (00:00-06:00) geçişte ise yağışlı hava batıdan uzaklaşarak Ege Denizi kıyıları ve Marmara'nın batısında sürecek; ancak bu saatlerde en dikkat çekici durum, Antalya ve Burdur civarında yerel sağanakların başlaması ve başta İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri olmak üzere ülkenin çok sayıda iç bölgesinde yoğun sis (pus) beklenmesidir ki, bu durum karayolu ulaşımında görüş mesafesini ciddi şekilde düşürebilir.