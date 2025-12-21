SON DAKİKA: Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı! Kara kış kapıda: Zemheri soğukları başlıyor! Tam 40 gün sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün için özellikle iki ilimize kritik bir uyarıda bulundu. Antalya ve Muğla illeri için paylaşılan "Sarı Kodlu" uyarı, bu bölgelerde hava durumunun potansiyel tehlike taşıdığına işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadiselerin olağandışı olmamasına rağmen, sel ve su baskını gibi olumsuzluklardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda vatandaşların ve yetkililerin üst düzeyde dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.
ZEMHERİ SOĞUKLARI NEDİR?
Halk arasında "kara kış" olarak bilinen ve 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük en çetin kış dönemini temsil eden Zemheri soğukları, bu yıl Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) Antalya ve Muğla için verdiği "Sarı Kodlu" uyarıyla birlikte oldukça sert bir giriş yapıyor. Paylaşılan 5 günlük hava tahmin haritalarına göre, batı bölgelerinde hayatı olumsuz etkileyebilecek kuvvetli ve potansiyel tehlike arz eden sağanak yağışlar görülürken, iç kesimlerde sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışları etkisini artıracak; özellikle Doğu Anadolu'da termometrelerin -12 dereceye kadar gerilemesi beklenen bu süreçte vatandaşların sel, buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı üst düzeyde tedbirli olmaları büyük önem taşıyor.
SICAKLIKLAR -12 DERECEYİ GÖRECEK!
Zemheri soğuklarının ilk günlerinde Marmara ve Ege kıyılarında sıcaklıklar 12-15 derece civarında kalsa da, iç kesimlere gidildikçe kışın sert yüzü daha net hissedilecek. İstanbul ve çevresinde sağanak yağışlar etkili olurken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde dondurucu soğuklar ve kar yağışı geçişleri kapıda. Özellikle gece saatlerinde Erzurum ve Kars gibi illerimizde sıcaklıkların -12 derece ve altına düşmesi, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olmayı gerektiriyor.
BAŞKENTE KAR GELİYOR
Hafta ortasına doğru kar yağışının etki alanını genişletmesi öngörülüyor. 23 Aralık Salı ve 24 Aralık Çarşamba günlerinde Ankara, Bolu ve Sivas hattında karla karışık yağmur ve kar yağışı görülme ihtimali oldukça yüksek. Batıda ise sağanak yağışlar yerini çok bulutlu ve serin bir havaya bırakırken, Akdeniz üzerinden gelen yeni yağışlı sistemlerin hafta sonuna doğru tekrar tüm kıyı şeridinde etkisini artırması bekleniyor.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Türkiye'nin üç büyükşehrinde yeni haftanın ilk günlerinde oldukça hareketli bir hava durumu tablosu yaşanacak. 21 Aralık Pazar günü İstanbul'da hava 13 derece civarında seyrederken, günün ilerleyen saatlerinde çok bulutlu gökyüzünün yerini hafif sağanak yağışlara bırakması bekleniyor; İzmir'de ise sıcaklık 16 dereceye kadar çıksa da gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı ve rüzgarın hızını artıracağı tahmin ediliyor. Ankara'da ise pazar günü 10 derecelik parçalı bulutlu bir hava hakimken, asıl değişim hafta başından itibaren Zemheri etkisinin hissedilmesiyle yaşanacak; 22 Aralık Pazartesi ve 23 Aralık Salı günleri başkentte sıcaklıkların hızla düşerek karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışına dönüşmesi, İstanbul ve İzmir'de ise yağışlı ve serin havanın etkisini sürdürmesi öngörülüyor.
Zemheri ayının bu ilk günlerinde ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olunması hayati önem taşıyor. Özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, soba zehirlenmeleri ve tarımsal faaliyetlerde don riski gibi konularda Meteoroloji'nin anlık güncellemelerini takip etmeniz önerilir.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HARİTAYI PAYLAŞTI!
22 ARALIK PAZARTESİ
Yağışlı sistem etkisini artırarak İç Anadolu'nun kuzeyine ve Batı Karadeniz'e doğru genişliyor. Özellikle Eskişehir, Bolu ve Karabük civarlarında karla karışık yağmur ve kar yağışları başlıyor. Sıcaklıklar bu bölgelerde 3-6 derece seviyelerine kadar gerilerken, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında sağanak yağışlar şiddetini koruyor. Doğu Anadolu'da parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzü olsa da, termometreler sıfırın altındaki değerlerden kurtulamıyor.
23 ARALIK SALI
Kar yağışının etki alanı İç Anadolu'nun genelini ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerini kapsayacak şekilde genişliyor. Ankara, Çankırı ve Sivas gibi illerde kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklıkları bu merkezlerde gündüz dahi 2-5 derece civarında kalıyor. Güney kesimlerde ve Marmara'da yağışlar yağmur şeklinde devam ederken, Karadeniz sahil şeridinde yağışlı ve serin bir hava hakim. Doğu bölgelerinde ise güneş yer yer yüzünü gösterse de soğuk hava etkisini hissettirmeye devam ediyor.
24 ARALIK ÇARŞAMBA
Sistemin batıdan çekilmeye başladığı ve yerini çok bulutlu bir gökyüzüne bıraktığı görülüyor. Marmara ve Ege bölgelerinde yağışlar durma noktasına gelirken sıcaklıklar birkaç derece yükselerek 14-16 derece seviyelerine ulaşıyor. İç Anadolu'da kar yağışı yerini bulutlu bir havaya bırakırken, Doğu Anadolu'da az bulutlu ve güneşli bir hava hakim. Ancak Karadeniz kıyılarında yağmur geçişleri hala etkisini sürdürüyor.
25 ARALIK PERŞEMBE
Yeni bir yağışlı dalga kuzey ve batıdan giriş yapıyor. Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinin tamamı yağmurlu bir havanın etkisi altına girerken, iç kesimlerde (özellikle Yozgat ve Sivas çevresinde) karla karışık yağmur ve kar geçişleri tekrar başlıyor. Sıcaklıklar İstanbul'da 11, İzmir'de 14 ve Antalya'da 21 derece civarında seyrediyor. Doğu Anadolu'da gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki fark belirginliğini korurken, bölgenin en doğusunda güneşli ancak soğuk hava devam ediyor.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK
SABAH (06:00-12:00)
Türkiye genelinde sabah saatlerinden gece yarısına kadar hava durumunda belirgin değişimler yaşanacağı görülüyor. 21.12.2025 sabah 06:00-12:00 saatleri arasında, özellikle Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında (Muğla ve Antalya çevresi) "kuvvetli yağış" ve gök gürültülü sağanak uyarısı dikkat çekiyor. Ege'nin iç kesimleri ile Marmara'nın güneyinde yağmur geçişleri görülürken; İç Anadolu, Karadeniz'in iç kısımları ve Doğu Anadolu'nun geniş bir bölümünde yoğun pus etkili oluyor. Ülkenin doğusunda ise hava parçalı bulutlu ve güneşli bir başlangıç yapıyor.
ÖĞLE (12:00-18:00)
Gelindiğinde, batıdaki yağışlı sistemin etki alanını biraz daralttığı ancak Antalya ve çevresinde "kuvvetli yağış" uyarısının devam ettiği gözlemleniyor. Bu saatlerde Marmara'nın kuzeybatısında, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde de yağışlar etkisini sürdürüyor. İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sabah saatlerinde etkili olan pus dağılarak yerini parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzüne bırakıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise güneşli hava hakimiyetini koruyor.
AKŞAM (18:00-24:00)
Yağışlar Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusuna (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir hattı) yayılıyor. Antalya ve Muğla kıyılarında gök gürültülü sağanak yağışlar akşam boyunca da devam ederken, iç kesimlerde bulutluluk oranı artış gösteriyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmında hava parçalı bulutlu seyrediyor, sabahki puslu hava bu saat diliminde haritaya yansımıyor.
GECE (00:00-06:00)
ise yağışlı hava Marmara ve Batı Karadeniz genelinde (Bolu, Düzce, Zonguldak hattı) etkisini sürdürüyor. Güney kıyılarındaki yağışlar devam ederken, gece sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte İç Anadolu'nun genelinde, Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da (Erzurum, Van çevreleri) puslu hava yeniden etkili olmaya başlıyor. Özellikle Tunceli ve Erzincan çevresinde yağışların karla karışık yağmur veya kar şeklinde görülmeye başladığı dikkat çekiyor.
İŞTE İL İL HAVA DURUMU
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz, Tekirdağ, İzmir, Aydın, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya, Zonguldak, Bolu, Düzce, Erzincan, Tunceli çevreleri, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Ankara ve Eskişehir'in güneyi, Konya'nın kuzey ve batısı ile Erzurum'un batısının yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve doğulu, yurdun kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Tekirdağ çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Muğla, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu, yağmurlu
DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, Ankara ile Eskişehir'in güneyi, Konya'nın kuzey ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve batı ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimleri çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Zonguldak, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağmurlu yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinde yağmurlu
DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinde yağmurlu
SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyi çok bulutlu, gece saatlerinde Erzincan ve Tunceli çevreleri ile Erzurum'un batı kesimlerinin yağmur ve karlakarışık yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
KARS °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BATMAN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu