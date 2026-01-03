SON DAKİKA: Meteoroloji’den uyarı! Afrika’dan sıcak hava dalgası geliyor: İstanbul için Ocak ayında bahar havası sürprizi!

Türkiye yeni yıla hava durumu sürprizleriyle girdi. Meteoroloji'den gelen son dakika raporuna göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları adeta bir hız treni gibi değişecek. Bir yanda dondurucu ayaz ve çığ tehlikesi yaşanırken, diğer yanda fırtınayla birlikte bahar sıcaklıkları görülecek.
ÖNCE BUZ KESTİRECEK, SONRA TERLETECEK!
Ocak ayının ilk günlerinde Türkiye'nin büyük bölümünde şiddetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Özellikle İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde gece sıcaklıklarının -18 ile -24 derece arasına düşeceği tahmin ediliyor. Bazı bölgelerde ise termometrelerin -26 dereceleri görmesi bekleniyor.
DOĞU'DA ÇIĞ, BATI'DA FIRTINA ALARMI
Doğu Anadolu ve Karadeniz: Bitlis, Şırnak, Hakkari hattı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar örtüsü üzerine yeni yağışların gelmesiyle çığ tehlikesi en üst seviyeye çıktı. Marmara ve Ege'de rüzgarın hızı saatte 80 kilometreye kadar ulaşacak. Çanakkale, İzmir ve İstanbul çevrelerinde kuvvetli fırtınayla birlikte şiddetli sağanak yağışlar görülecek.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
Üç büyük ilimizde hava durumu Ocak ayının ruhuna aykırı bir değişim gösterecek: İstanbul'da 2 Ocak Cuma günü 1°C'ye kadar düşen ve buzlanma riski taşıyan hava, 4 Ocak Pazar gününden itibaren Afrika üzerinden gelen ılık hava dalgasıyla 16-19 derece bandına çıkacak. Başkentte dondurucu soğuklar hakim. Gece sıcaklıkları -12 dereceye kadar düşerken, yoğun sis ve pus nedeniyle görüş mesafesi yer yer sıfıra inecek. Ege'nin incisi İzmir'de ise 9 derece civarındaki hava, Pazar günü fırtınayla birlikte ısınarak 18-19 dereceleri görecek. Ancak iç kesimlerde zirai don riski devam ediyor.
BAHAR HAVASI HANGİ İLLERDE ETKİLİ OLACAK? KAÇ GÜN SÜRECEK?
Bu ılık hava dalgası özellikle İstanbul, İzmir, Bursa, Aydın, Muğla ve Antalya gibi Marmara, Ege ve Akdeniz kıyı şeridindeki illerde etkisini en güçlü şekilde hissettirecektir. Pazar günü başlayıp 6 Ocak Salı gününe kadar yaklaşık 3 gün sürmesi beklenen bu ısınma periyodunda, İstanbul ve İzmir gibi metropollerde termometreler Ocak ayı için rekor sayılabilecek 16-19 derece bandına kadar yükselecektir.
Ancak bu bahar benzeri sıcaklıklara, Afrika üzerinden gelen ılık hava akımlarının etkisiyle özellikle kıyı kesimlerde kuvvetli sağanak yağışların eşlik edeceği unutulmamalıdır.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!
3 OCAK CUMARTESİ
Hafta sonu, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde yağışlı bir hava ile başlıyor. Marmara ve Ege bölgelerinde sağanak yağışlar görülürken, Karadeniz'in iç kesimlerinde ve İç Anadolu'nun kuzeyinde (Bolu, Çankırı çevreleri) karla karışık yağmur ve kar yağışları etkili oluyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise dondurucu soğuklar hakim. Özellikle Doğu Anadolu'da termometrelerin gece -26°C seviyelerine kadar düşmesi, bölgedeki sert kış koşullarının devam ettiğini gösteriyor.
4 OCAK PAZAR
Pazar günü batıdaki yağışlar etkisini biraz azaltarak yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakıyor. Ege kıyıları ve Marmara'nın güneyinde hafif sağanaklar devam ederken, İç Anadolu'nun genelinde yoğun sis ve pus hadiseleri görülüyor. Bu durum görüş mesafesini düşürebilir. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneş görülse de hava sıcaklıkları sıfırın altında kalmaya devam ediyor; Doğu'daki dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.
5 OCAK PAZARTESİ
Yeni haftanın ilk gününde batı bölgelerinde sıcaklıklar birkaç derece yükselme eğiliminde. Kıyı Ege'de yağışlar devam ederken, iç kesimlerde (Ankara, Konya, Eskişehir çevreleri) yoğun sis tabakası kalıcılığını koruyor. Karadeniz kıyıları parçalı bulutlu ve ılıman bir seyir izlerken, Doğu Anadolu'da termometreler gece hala -15°C ile -17°C bandında seyrediyor. Ülkenin batısı ile doğusu arasındaki sıcaklık farkı oldukça belirgin.
6 OCAK SALI
Salı günü, yurdun batısındaki parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı hava devam ediyor. İç kesimlerdeki sisli hava, yerini puslu bir gökyüzüne bırakıyor. Güney sahillerinde (Antalya, Mersin çevreleri) güneşli ve ılıman bir hava hakimken, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu genelinde dondurucu soğuklar (ayaz) etkisini yitirmiyor. Karadeniz üzerinden gelen nemli hava, kıyı şeridinde bulutluluğu artırıyor.
7 OCAK ÇARŞAMBA
Tahmin periyodunun son gününde, Ege ve Marmara kıyılarında yağışlı hava tekrar hareketleniyor. İç Anadolu'nun genelinde sisli hava dağılıyor ve yerini parçalı bulutlu, soğuk bir havaya bırakıyor. Doğu Anadolu'da ise hava az bulutlu ve açık olmasına rağmen, gece sıcaklıkları hala çok düşük seviyelerde (-14°C, -16°C) kalmaya devam ediyor. Güneydoğu Anadolu'da ise güneşli ancak serin bir hava bekleniyor.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
SABAH (06:00 - 12:00)
Güne Marmara ve Ege bölgelerinde şiddetli rüzgar ve yağışla başlanıyor. Ege kıyıları ile Marmara'nın batısında rüzgarın hızı saatte 60-80 km seviyelerine ulaşırken, bu bölgelerde yer yer kuvvetli sağanak yağışlar görülmektedir. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun genelinde dondurucu soğuklara bağlı olarak buzlanma ve don olayı etkisini sürdürmekte, iç kesimlerde ise yer yer puslu bir hava hakim olmaktadır. Ayrıca Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun sarp kesimlerinde çığ tehlikesi uyarısı bulunmaktadır.
ÖĞLE (12:00 - 18:00)
Günün orta saatlerinde yağışlı hava etkisini artırarak Batı Karadeniz (Bolu, Kastamonu çevresi) ve İç Ege'ye doğru genişlemektedir. Batı bölgelerindeki kuvvetli rüzgar (60-80 km/saat) etkisini korurken, Orta Karadeniz kıyılarında da rüzgar hızı 50-70 km/saat seviyelerine yükselmektedir. Kastamonu ve çevresinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmeye başladığı dikkat çekmektedir. Ülkenin doğusunda güneşli ancak dondurucu hava ve buzlanma riski devam etmektedir.
AKŞAM (18:00 - 24:00)
Akşam saatlerinde yağışlı hava iç kesimlere iyice sokulmaktadır. Marmara'nın güneyi ve İç Ege'de (Kütahya çevresi) yağışlar yer yer kar yağışına dönüşmektedir. İç Anadolu'nun neredeyse tamamında, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölümlerinde görüş mesafesini düşüren sis ve pus hadiseleri etkili olmaya başlamaktadır. Kuvvetli rüzgar batı kıyılarından Karadeniz hattına doğru kayarak etkisini sürdürmekte, dondurucu soğuklar ise tüm iç ve doğu kesimlerde buzlanmaya neden olmaktadır.
GECE (00:00 - 06:00)
Pazar gününün ilk saatlerinde yağışlı sistem etkisini yitirmeye başlasa da soğuk hava derinleşmektedir. Marmara ve Ege'nin iç kesimleri ile Karadeniz'in iç kısımlarında yer yer kar yağışları devam etmektedir. İç Anadolu Bölgesi'nin tamamı yoğun bir sis ve pus tabakası altındadır; bu durum ulaşımda aksamalara yol açabilir. Doğu bölgelerindeki çığ tehlikesi ve ülke genelindeki şiddetli buzlanma ve don uyarısı bu saatlerde de en üst seviyede kalmaya devam etmektedir.
İŞTE İL İL HAVA DURUMU...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Bilecik hariç), Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Manisa, Uşak ve Samsun çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale ve İzmir çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, İzmir çevreleri, Aydın'ın kıyı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde (3 ila 5 derece) artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı ve Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, İzmir çevreleri, Aydın'ın kıyı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı ve Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin (Bilecik hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Edirne, Tekirdağ, İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 14°C
Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
ÇANAKKALE °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa ve Uşak çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve karla karışık yağmurlu, İzmir çevrelerinde sağanak yağışlı olması beklenen yağışların, İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, Samsun çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde karla karışık yağmurlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -9°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, -8°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATMAN °C, -3°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu