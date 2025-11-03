Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Meteoroloji'den yeni hafta için hava durumu tahmini! İstanbul dahil 24 il için kritik uyarı: Şiddetli sağanak ve fırtına geliyor!
Giriş Tarihi: 3.11.2025 13:03 Son Güncelleme: 3.11.2025 13:09

SON DAKİKA… Pastırma sıcakları, cuma gününden itibaren tüm Türkiye’ye yazdan kalma günler yaşattı… Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için kritik hava durumu tahminlerini paylaştı. Çarşamba gününden itibaren tüm Türkiye’de serin ve yağışlı havanın etkili olması beklenirken, İstanbul dahil 24 il için peş peşe uyarı yapıldı. İşte Meteoroloji’den yapılan son dakika hava durumu uyarısı…

SON DAKİKA… Türkiye'yi Cuma gününden itibaren etkisi altına alan pastırma sıcakları nedeniyle termometreler 20 dereceyi aştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yeni hafta için beklenen hava durumu tahminlerini paylaştı.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kıyı Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

RÜZGAR SERT ESECEK

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL DAHİL 24 İL İÇİN KRİTİK UYARI!

Meteoroloji haftalık hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre 24 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahmin haritalarına göre önümüzdeki hafta yağış beklenen o iller...

Salı: Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Edirne, Erzincan

Çarşamba: İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, İzmir

Perşembe: İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla

Cuma: İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Denizli, Burdur, Antalya

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

MANİSA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 22°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C

Az bulutlu

RİZE °C, 19°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 20°C

Az bulutlu

VAN °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C

Az bulutlu

MARDİN °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

