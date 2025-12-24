Son dakika: MOMO restoranlarının sahibi Hamdi Burak Beşer gözaltına alındı

Uyuşturucu' soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kokain, esrar ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında; 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla özel yer, donanım veya malzeme sağlamak, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak', 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' ile 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçlarından 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

MOMO RESTORANLARININ SAHİBİ HAMDİ BURAK BEŞER DE GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan isimlerin arasında MOMO restoranlarının sahibi Hamdi Burak Beşer'in de olduğu öğrenildi.