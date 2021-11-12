Son dakika: Müge Anlı açıklamıştı! Sevgilisini öldürüp kuyuya atan zanlı tutuklandı

Müge Anlı ve ekibi, İstanbul Kartal'da 9 Kasım tarihinde kayıplara karışan ve 3 gün boyunca kendisinden haber alınamayan iki çocuk annesi 46 yaşındaki Neslihan Batur'un kaybını ekrana taşımıştı. Annesinin geniş bir erkek çevresi olduğunu, onlarla sık sık görüştüğünü söyleyen Nehir Kaya, Neslihan Batur'un bir an evvel bulunması için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Evden sevgilisi Habip Başar ile buluşup geri döneceğini söyleyerek ayrılan talihsiz kadınla ilgili acı gerçek ise çok geçmeden ortaya çıktı.
MÜGE ANLI AÇIKLAMIŞTI
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Atv ekranlarında yayınlanan programında canlı yayına telefonla bağladığı, yayın sonrası stüdyoya getirdiği Habip Başar'ın sevgilisi Neslihan Batur'u öldürdüğünü söyledi. Müge Anlı, polis ekipleri tarafından stüdyodan alınan Habib Başar'ın ifadesinde işlediği cinayeti itiraf ettiğini açıkladı.
'ZAMANLA KİNLENDİM'
Müge Anlı'nın programında ele aldığı bu acı olay sonrası gözaltına alınan şüpheli Habib Başar, maktulle birkaç kez para karşılığı cinsel birliktelik yaşadığını, bir süre sonra duygusal birlikteliklerinin başladığını, eşinin ve çocuklarının durumu öğrendiğindeyse kendisinden nefret ettiklerini, maktule eşinden ayrılarak kendisiyle evlenmek istediğini söylediğini ve maktule yaşam tarzını değiştirmesini söylediğini ancak maktulün buna yanaşmadığını, kendisinin de maktulü kıskanarak maktule kinlendiğini belirtti.
VAHŞET GÜNÜNÜ ANLATTI
İfadesinin devamında şüpheli Habib Başar, 'Olay günü maktul, benim çalıştığım fabrikaya geldi. Konuşmaya başladık. Ben sinirlendim ve tartışmamız hararetlenmeye başladı. Kendimi tutamayıp maktulün boynuna sarılarak sıkmaya başladım. Kurtulmak için çığlık atıyordu ama ben sıkmaya devam ettim. Bizim tartışmamız ve maktulün ölümü yaklaşık yarım saat sürdü. Öldüğünü anlayınca maktulü poşete koydum ve fabrikanın içinde yer alan kuyuya attım' diyerek cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Şüpheli adam ardından cinayeti bir sinir harbiyle işlediğini ve pişman olduğunu kaydetti.
SON DAKİKA: Müge Anlı'da cinayet itirafı! Katil Müge Anlı stüdyosunda böyle gözaltına alındı!
KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
Emniyet işlemlerinin ardından katil zanlısı bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Şüpheli adam savcılık ifadesinden sonra 'Kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik şüpheli Habib Başar'ı şüphelinin suçu ikrar etmesi ve delillerin karartılma şüphesi barındırması gerekçeleriyle 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanmasına karar verdi.
SON DAKİKA: Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Katil zanlısının açıklaması Müge Anlı'da...