Son dakika: Müge Anlı açıklamıştı! Sevgilisini öldürüp kuyuya atan zanlı tutuklandı

VAHŞET GÜNÜNÜ ANLATTI

İfadesinin devamında şüpheli Habib Başar, 'Olay günü maktul, benim çalıştığım fabrikaya geldi. Konuşmaya başladık. Ben sinirlendim ve tartışmamız hararetlenmeye başladı. Kendimi tutamayıp maktulün boynuna sarılarak sıkmaya başladım. Kurtulmak için çığlık atıyordu ama ben sıkmaya devam ettim. Bizim tartışmamız ve maktulün ölümü yaklaşık yarım saat sürdü. Öldüğünü anlayınca maktulü poşete koydum ve fabrikanın içinde yer alan kuyuya attım' diyerek cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Şüpheli adam ardından cinayeti bir sinir harbiyle işlediğini ve pişman olduğunu kaydetti.

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