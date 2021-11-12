Video Yaşam SON DAKİKA: Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Katil zanlısının açıklaması Müge Anlı'da...
SON DAKİKA: Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Katil zanlısının açıklaması Müge Anlı'da...

SON DAKİKA: Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Katil zanlısının açıklaması Müge Anlı'da...

12.11.2021 | 10:40

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Müge Anlı'da son dakika katil zanlısından cinayet itirafı açıklaması! atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı, 46 yaşındaki 2 çocuk annesi Neslihan Batur'un vahşice katledildiği olayla ilgili flaş gelişme...

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SON DAKİKA: Müge Anlı'da cinayet itirafı! Katil Müge Anlı stüdyosunda böyle gözaltına alındı!

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