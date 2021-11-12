SON DAKİKA: Katili Müge Anlı'da gözaltına alınmıştı! Neslihan Batur cinayetine ait görüntüler ortaya çıktı...
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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Neslihan Batur cinayeti ile ilgili son dakika haberi!
MÜGE ANLI'DA GÜNDEME GELEN NESLİHAN BATUR CİNAYETİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI