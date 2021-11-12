SON DAKİKA: Müge Anlı'da cinayet itirafı! Katil Müge Anlı stüdyosunda böyle gözaltına alındı!

Son dakika haberleri... atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında cinayet gözaltısı! Habip Bey, Neslihan Hanım'ı kıskandığını, ben sana ev açacağım, bu işi yapma dediğini anlatarak eşinin de çocuklarının da duyduğunu, sokak kadını ile evliliğin olamayacağını bu sebeple Neslihan Hanım'ı seçtiğini söyledi. Neslihan Hanım neredeysen çık, ben de pişmanım diyen Habip Bey, yaptığına çok pişman olduğunu, bir şeytana uyduğunu, çok canının sıkkın olduğunu, evinin yuvasının yıkıldığını söyledi ve eşinden çocuklarından özür diledi. İstanbul asayişi gelerek Habip Bey'i gözaltına aldı.