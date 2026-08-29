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Giriş Tarihi: 29.08.2026 13:01

SON DAKİKA... Muğla Seydikemer'de orman yangını! Alevler Kaş'a ulaştı: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

SON DAKİKA... Muğla Seydikemer'de tarım arazisinde çıkan yangın, kıs sürede yayılarak Antalya'nın Kaş ilçesine ulaşıp ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

DHA Yaşam
SON DAKİKA... Muğla Seydikemer’de orman yangını! Alevler Kaş’a ulaştı: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
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Seydikemer ilçesi Korubükü Mahallesi Saklıkent Kanyonu yakınlarındaki tarım arazisinde saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede kanyonu aşarak Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarındaki ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 4 uçak, 15 helikopter, 72 arazöz, 6 iş makinesi ve 2 dozer ile 450 personel sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahalesi sürüyor.

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SON DAKİKA... Muğla Seydikemer'de orman yangını! Alevler Kaş'a ulaştı: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
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