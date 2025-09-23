SON DAKİKA… Müşteriden taksiciye akılalmaz tuzak: Diyarbakır’dan Şanlıurfa’ya gidene kadar 340 bin lira dolandırıldı!

'ARAÇ KULLANDIĞIM İÇİN NE YAPTIĞINI BİLEMEDİM'

6 aydır taksicilik yaptığını belirten Serdar Uluk, "Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunda bir akaryakıt istasyonunda durup yakıt aldıktan sonra benden IBAN hesabını istedi. Ben de ona araç sahibinin hesap numarasını verdikten sonra gönderdiğini söyledi. Kısa bir süre sonra kendine araba alacağını, kredi kartının kendisinde olmadığını söyleyerek, ekspertiz parasını verebilmek için kendi hesap numaramı istedi. Ben de ona verdim. 2 banka hesabım vardı, hangi hesaba atacağını sordu. Sonra bir hesabıma 5 bin TL gönderdi. Tabi ben de araç kullandığım için ne yaptığını bilemedim. Daha sonra bankacılık şifremi öğrenmek için bana 'Eşime 5 bin TL atacağıma, sana atmışım. Bakabilir misin' dedi.