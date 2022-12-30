Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda patlama: 7 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 30.12.2022 16:40 Son Güncelleme: 30.12.2022 17:12

Son dakika: Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda patlama: 7 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli ilçesinde bir restoranda tüp değişimi sırasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Olayda 1'i ağır 5 kişinin de yaralandığı bildirildi. Öte yandan AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, ölenlerden 4'ünün kadın 3'ünün çocuk olduğunu ifade etti.

Son dakika: Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir restoranda patlama: 7 kişi hayatını kaybetti

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli ilçesinde bir restoranda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Olayda 4 kişinin de yaralandığı bildirildi

7 ÖLÜ 1'İ AĞIR 5 YARALI

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan bir döner firmasına ait restoranın mutfak bölümünde patlamada meydana geldi. İlk belirlemelere göre, 7 ölü 1'i ağır 5 yaralı olduğu bildirildi.

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Olay, Nazilli ilçesindeki Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki bir döner firmasına ait 2 katlı restoranın mutfak bölümünde saat 15.15 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri olaya kısa sürede müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. İlk belirlemelere göre, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 5 yaralı olduğu bildirildi.

SON DAKİKA: Aydın'da restoranda patlama! Vali Aksoy: "İlk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti" | Video

Öte yandan patlama sırasında içeride bulunan 2 kişinin restoranın 2'nci katından atlayıp, kurtulduğu öğrenildi.

ÖLENLERDEN 3'Ü ÇOCUK

AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, A Haber canlı yayınında patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, ölenlerden 4'ünün kadın 3'ünün çocuk olduğunu ifade etti.

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Son dakika: Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda patlama: 7 kişi hayatını kaybetti
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