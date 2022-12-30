Son dakika: Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir restoranda patlama: 7 kişi hayatını kaybetti

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli ilçesinde bir restoranda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Olayda 4 kişinin de yaralandığı bildirildi
7 ÖLÜ 1'İ AĞIR 5 YARALI
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan bir döner firmasına ait restoranın mutfak bölümünde patlamada meydana geldi. İlk belirlemelere göre, 7 ölü 1'i ağır 5 yaralı olduğu bildirildi.
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri olaya kısa sürede müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. İlk belirlemelere göre, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 5 yaralı olduğu bildirildi.
SON DAKİKA: Aydın'da restoranda patlama! Vali Aksoy: "İlk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti" | Video
Öte yandan patlama sırasında içeride bulunan 2 kişinin restoranın 2'nci katından atlayıp, kurtulduğu öğrenildi.
ÖLENLERDEN 3'Ü ÇOCUK
AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, A Haber canlı yayınında patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, ölenlerden 4'ünün kadın 3'ünün çocuk olduğunu ifade etti.