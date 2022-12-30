Son dakika: Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir restoranda patlama: 7 kişi hayatını kaybetti

Olay, Nazilli ilçesindeki Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki bir döner firmasına ait 2 katlı restoranın mutfak bölümünde saat 15.15 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.