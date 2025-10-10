SON DAKİKA… Nefes alamıyorum dedikten sonra ölmüştü: ‘Cinayet’ denilen olayı Adli Tıp raporu çözdü!

Raporda, "Otopside tespit edilen göğüs cilt altında ve göğüs kaslarında yaygın kanama ve sternum kırığının lokalizasyonu ve özellikleri dikkate alındığında, yeniden canlandırma işlemi sırasında husüllerinin mümkün olduğu, Otopside tespit edilen tiroid kartilaj kırığının yeniden canlandırma işlemleri esnasında oluşturulmuş olduğu, kronik kalp damar hastalığı bulunan kişinin ölümünün maruz kaldığı tartışma olayının stresinin tetiklediği ani kalp ölümü sonucu meydana gelmiş olduğu, maruz kaldığı tartışma olayı ile kişinin ölümü arasında tıbben illiyet bağı bulunduğu ancak ceza hukuku açısından illiyet bağı kurulup kurulmayacağı hususunun adli tahkikatla aydınlatılmasının uygun olacağı oy birliği ile mütalaa olunur" denildi.