SON DAKİKA… Nefes alamıyorum dedikten sonra ölmüştü: ‘Cinayet’ denilen olayı Adli Tıp raporu çözdü!

SON DAKİKA… Korkunç olay, geçtiğimiz 2 Mayıs günü merkez Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir işyerinin ofisinde meydana geldi. Kepçe operatörü Yunus Koç, parasını almak için ofise geldi. İddiaya göre burada parasından kesinti olduğunu öğrenen Koç ile işyerinde bulunanlar arasında tartışma çıktı.
Tartışma esnasında sinirlerine hakim olamayan Koç, ayağa kalkıp, Yılmaz Çokurpınar'ın boynunu sıktı. Yunus Koç, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Yılmaz Çokurpınar ise nefes alamadığını söyledi. Hastaneye kaldırılan Çokurpınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çokurpınar'ın Koç'un sıkması sonucu boynunda kırık olduğu, ölümünün de buna bağlı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Koç, tutuklandı.
Raporda, "Otopside tespit edilen göğüs cilt altında ve göğüs kaslarında yaygın kanama ve sternum kırığının lokalizasyonu ve özellikleri dikkate alındığında, yeniden canlandırma işlemi sırasında husüllerinin mümkün olduğu, Otopside tespit edilen tiroid kartilaj kırığının yeniden canlandırma işlemleri esnasında oluşturulmuş olduğu, kronik kalp damar hastalığı bulunan kişinin ölümünün maruz kaldığı tartışma olayının stresinin tetiklediği ani kalp ölümü sonucu meydana gelmiş olduğu, maruz kaldığı tartışma olayı ile kişinin ölümü arasında tıbben illiyet bağı bulunduğu ancak ceza hukuku açısından illiyet bağı kurulup kurulmayacağı hususunun adli tahkikatla aydınlatılmasının uygun olacağı oy birliği ile mütalaa olunur" denildi.
Bu rapor üzerine Yunus Koç, avukatları aracılığıyla tahliye talebinde bulundu. Ancak Sulh Ceza Hakimliği tahliye talebini reddetti. Yapılan itirazlarda kararı değiştirmedi.