SON DAKİKA: Nevşehir’de kahreden olay! ’Sessiz katil’ yine can aldı! Anne baba ve 8 aylık bebeğin acı sonu...

Nevşehir, güne yürek yakan bir haberle uyandı. Acıgöl ilçesinin Karacaören köyünde yaşayan Doğantekin ailesinden uzun süre haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
KARACAÖREN KÖYÜNDE SESSİZ ÖLÜM: DOĞANTEKİN AİLESİ YOK OLDU
Olay yerine gelen ekipler, eve girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazı, uykudaki anne Azime Doğantekin (27), baba Sefer Doğantekin (30) ve 8 aylık bebekleri Mustafa Efe'yi hayattan kopardı.
SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ YETERSİZ KALDI
İhbarın hemen ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede genç çiftin ve minik bebeklerinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri evin çevresinde güvenlik önlemleri alırken, ailenin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Nevşehir'de karbonmonoksit faciası! Anne, baba ve 8 aylık bebek hayatını kaybetti | Video
KIŞ AYLARININ "SESSİZ KATİLİ" YİNE CAN ALDI
Bölgede etkili olan soğuk hava ve rüzgarın etkisiyle meydana gelen baca tepmesi facianın ana nedeni olarak görülüyor. Uzmanlar, özellikle rüzgarlı havalarda soba yakarken dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor. Karbonmonoksit gazı; renksiz, kokusuz ve tatsız olması sebebiyle "sessiz katil" olarak adlandırılıyor ve kurbanlarının gazı fark etmesine imkan tanımıyor.