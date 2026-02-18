SON DAKİKA: Nevşehir’de kahreden olay! ’Sessiz katil’ yine can aldı! Anne baba ve 8 aylık bebeğin acı sonu...

KIŞ AYLARININ "SESSİZ KATİLİ" YİNE CAN ALDI

Bölgede etkili olan soğuk hava ve rüzgarın etkisiyle meydana gelen baca tepmesi facianın ana nedeni olarak görülüyor. Uzmanlar, özellikle rüzgarlı havalarda soba yakarken dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor. Karbonmonoksit gazı; renksiz, kokusuz ve tatsız olması sebebiyle "sessiz katil" olarak adlandırılıyor ve kurbanlarının gazı fark etmesine imkan tanımıyor.