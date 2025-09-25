SON DAKİKA… Öğretmen Yeliz Efe ile kızı Ela hayatını kaybetmişti! Katil 5 ay sonra salıverildi: Acılı aileden yürek yakan tepki...

Eşi ve çocuğunun hayatını kaybettiği aracı kullanan Raşit Efe, adeta yüreğini yakan sözlerle karara şöyle isyan etti: "Eşim ve çocuğumu hayattan kopardı. Benim artık ne bayramım, ne babalar günüm var. Bu şahsa verilen 5 ay ceza mı yoksa ödül mü? Cezaların artırılmasını istiyorum. Kazanın olduğu yerde her yıl 2-3 kez ciddi kazalar yaşanıyor. Bizim canımız yandı, başkalarının da yanmasın. Yüzde yüz kusurlu olan bu sürücünün ceza almasını istiyorum."